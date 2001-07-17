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Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото Сан Фермин 2018.

Каждый год тысячи любителей острых ощущений со всего мира приезжают в город Памплона — один из древнейших городов Испании, чтобы принять участие в фестивале Сан Фермин. Впервые он состоялся в далеком 1591 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Фестиваль обычно продолжается 9 дней и начинается с «энсьерро» — совместных забегов по городу быков и людей.

Сегодня в объективе бега быков и «дикий» фестиваль Сан Фермин 2018.

Фестиваль Сан Фермин и духовность — несовместимые понятия. Он сопровождается обильными возлияниями алкоголя (особенно популярного в Испании фруктового вина «Сангрия»), танцами и прочими атрибутами веселья.

Этот праздник отмечается в Памплоне с конца 16 столетия. Считается, что святой Фермин, которого чествуют в эти дни, жил в пятом веке и был первым христианским епископом города. (Фото Pablo Blazquez Dominguez):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


Но знаменит фестиваль Сан-Фермин прежде всего благодаря энсьерро — бегом от 12 разъяренных быков. Более чем из 216 часов празднования собственно энсьерро длится примерно четверть часа. (Фото Pablo Blazquez Dominguez):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


Понеслась!

Животные должны самостоятельно пробежать до арены для боя быков примерно 850 метров. Улицы старого города — кривые и узкие — заранее огораживаются. Впереди быков бегут участники праздника, несколько сот человек — любители острых ощущений. Их подбадривают стоящие вдоль улиц на тротуаре и на балконах домов сограждане. (Фото Alvaro Barrientos):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


Животные очень быстро догоняют участников ристалища и беспощадно сбивают с ног всех, кто оказался недостаточно расторопным. (Фото Jaime Reina):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


Ещё давно участниками этого опасного забега, которым восторгался Эрнест Хемингуэй, могли быть только молодые мужчины. Теперь это ограничение снято: многие женщины также состязаются в беге с быками. (Фото Alvaro Barrientos):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


Накануне праздника участники движения защитников животных PETA разделись в знак протеста против проведения корриды до белья и, обрызгав себя красной краской, лежали в течение получаса у арены для боя быков, изображая мертвых животных. (Фото Zuma | Splash News and Pictures):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


Помогите! (Фото Vincent West):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


Подцепил. (Фото Vincent West):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


Часто бегунами становятся иностранцы. В некоторые годы этот показатель достигал 70%; больше всех на праздник съезжается из США — 24% от общего числа, австралийцев и новозеландцев — 11%, британцев — 4%. (Фото Vincent West):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


Рекордным по количеству жертв стал 1924 год, когда быки растерзали 13 и ранили 200 человек. (Фото Susana Vera):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


Праздник с ежедневными пробежками на перегонки с быками, вечерней корридой и ярмаркой длился до 14 июля. (Фото Alvaro Barrientos):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


Сан Фермин 2018, Памплона, Италия, 7 июля 2018. (Фото Jaime Reina):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


Забава «попади бегущему быку кольцом на рога». (Фото Vincent West):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


В конце «энсьерро», протяженностью около 850 метров, которые животные преодолевают за две с половиной минуты, быки вбегают на арену. (Фото Joseba Etxaburu):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото


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Вечером в половине седьмого на этой арене начинается коррида, которая продолжается несколько часов. Но это уже другая история. (Фото Joseba Etxaburu):

Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото
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 Теги: фестиваль, быки

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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