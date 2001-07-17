Бега быков: самый опасный в мире фестиваль. Фото

Похожие новости по теме

В рамках фестиваля: Сан-Фермин (в испанской Памплоне), традиционно, прошёл забег быков улицами города. Его испанцы называют – «энсьерро». И более сотни мужчин, многие были из них (перед забегом) «воодушевлённые» – вином, от разъярённых убегали животных. Дистанция протяжённостью в километр, но, как правило, не пробегают её и