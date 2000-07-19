Раздел: Фоторепортажи
Нестандартная мебель, способная удивить любого. Фото
Она изюминки вашему интерьеру.
Большинство из нас привыкло думать, что мебель в квартире должна состоять из шкафов, столов и стульев, подходящих под определенные стереотипы. но некоторые хозяева, стараясь выделиться из толпы, заказывают для себе нечто невообразимое. Как выяснилось, существуют такие необычайные экземпляры мебели и аксессуаров, что диву даешься, как человеческая фантазия могла такое чудо сотворить, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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Нет предела креативности и применения ее плодов в обычной жизни. Нам кажется, что все уже в этом мире изобретено и сделано до нас. Но это совсем не так.
Большинство из нас привыкло думать, что мебель в квартире должна состоять из шкафов, столов и стульев, подходящих под определенные стереотипы. но некоторые хозяева, стараясь выделиться из толпы, заказывают для себе нечто невообразимое. Как выяснилось, существуют такие необычайные экземпляры мебели и аксессуаров, что диву даешься, как человеческая фантазия могла такое чудо сотворить, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Необычные отели, которые смогут удивить любого. Фото
Нет предела креативности и применения ее плодов в обычной жизни. Нам кажется, что все уже в этом мире изобретено и сделано до нас. Но это совсем не так.
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