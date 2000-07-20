Заброшенные советские объекты, привлекающие путешественников. Фото

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Советский союз был огромной державой с такими же масштабными проектами в самых разных отраслях.

Одно из грандиозных сооружений, построенное в 20-м столетии: подземный комплекс, времён холодной войны, по ремонту подводных лодок, расположен в Балаклаве. А состоит он из базы, где обслуживание производили субмарин (Объект 825), и арсенала объекта «C» – Центральная база хранения и эксплуатации ядерного оружия. Сорок лет, на