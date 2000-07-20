Раздел: Фоторепортажи
Заброшенные советские объекты, привлекающие путешественников. Фото
Они перестали действовать.
В Советском Союзе создавалось огромное количество объектов разной степени секретности. Значительная часть этих невероятных комплексов канула в лету после краха державы. Это весьма печально, ведь сегодня каждый из этих объектов мог бы стать настоящей достопримечательностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Крымская АЭС
Огромная АЭС, строительство которой запланировали еще в 1964 году. Тогда же были сделаны начальные проекты. Запустить первый реактор станции хотели уже в 1989 году. Однако, на строительстве объекта все шло плохо, а в последствии инициатива и вовсе заглохла. Злосчастный период перестройки окончательно похоронил проект, в итоге станция досталась на разграбление мародерам.
2. Станция подводных лодок в Балаклаве
По истине легендарная база советских подводных лодок, которая сегодня превращается в туристический объект. Несколько раз Балаклава даже становилась местом для съемки фильмов. Закрыли секретный объект в 1994 году. Главной причиной тому был все тот же распад СССР и, как следствие, – невозможность содержать столь крупный объект.
3. Атомный маяк на мысе Анива
Уникальный маяк, который сегодня фактически стоит без дела. Находится на консервации и даже может быть опасен для туристов. В лучшие годы на этом объекте несло вахту до 12 человек. К сегодняшнему дню маяк фактически полностью разграблен мародерами, впрочем, кое-какое снаряжение с него все-таки успели вывезти.
4. «Двина»
Уникальный ракетный комплекс, который сегодня уже никому не нужен. Находится на консервации. Расположен недалеко от столицы Латвии. Построен был еще в 1964 году в самый разгар холодной войны между СССР и США. На данный момент все тоннели и шахты ракетного комплекса залиты водой.
5. «Дагдизель»
Настоящий советский «форт Бояр». Когда-то это здание на воде было одним из самых секретных цехов СССР, где разрабатывались и тестировались для нужд флота различные виды вооружения, в частности – торпеды. Проект свернули уже к середине 60-х годов за ненадобностью, так быстро менялись тенденции в области оружия.
6. Станция изучения ионосферы
Научный объект, который в наши дни стал местом паломничества сталкеров и мародёров (если между этими двумя категориями вообще есть разница). Построили станцию изучения ионосферы перед самым распадом СССР. Уникальный советский комплекс состоял из нескольких антенных полей. Сегодня все это просто стоит никому не нужное под открытым небом.
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7. УЭЧ
В СССР мог быть свой адронный коллайдер. Ускоритель элементарных частиц был построен в Московской области в 80-е годы. Строго говоря, тогда его строительство было начато. Работы довели до весьма высокой степени готовности, однако к несчастью для всех СССР распался, и проект постепенно был заброшен. Законсервировали объект в конце 90-х. Денег на развитие перспективного научного направления власти так и не нашли.
В Советском Союзе создавалось огромное количество объектов разной степени секретности. Значительная часть этих невероятных комплексов канула в лету после краха державы. Это весьма печально, ведь сегодня каждый из этих объектов мог бы стать настоящей достопримечательностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Крымская АЭС
Огромная АЭС, строительство которой запланировали еще в 1964 году. Тогда же были сделаны начальные проекты. Запустить первый реактор станции хотели уже в 1989 году. Однако, на строительстве объекта все шло плохо, а в последствии инициатива и вовсе заглохла. Злосчастный период перестройки окончательно похоронил проект, в итоге станция досталась на разграбление мародерам.
2. Станция подводных лодок в Балаклаве
По истине легендарная база советских подводных лодок, которая сегодня превращается в туристический объект. Несколько раз Балаклава даже становилась местом для съемки фильмов. Закрыли секретный объект в 1994 году. Главной причиной тому был все тот же распад СССР и, как следствие, – невозможность содержать столь крупный объект.
3. Атомный маяк на мысе Анива
Уникальный маяк, который сегодня фактически стоит без дела. Находится на консервации и даже может быть опасен для туристов. В лучшие годы на этом объекте несло вахту до 12 человек. К сегодняшнему дню маяк фактически полностью разграблен мародерами, впрочем, кое-какое снаряжение с него все-таки успели вывезти.
4. «Двина»
Уникальный ракетный комплекс, который сегодня уже никому не нужен. Находится на консервации. Расположен недалеко от столицы Латвии. Построен был еще в 1964 году в самый разгар холодной войны между СССР и США. На данный момент все тоннели и шахты ракетного комплекса залиты водой.
5. «Дагдизель»
Настоящий советский «форт Бояр». Когда-то это здание на воде было одним из самых секретных цехов СССР, где разрабатывались и тестировались для нужд флота различные виды вооружения, в частности – торпеды. Проект свернули уже к середине 60-х годов за ненадобностью, так быстро менялись тенденции в области оружия.
6. Станция изучения ионосферы
Научный объект, который в наши дни стал местом паломничества сталкеров и мародёров (если между этими двумя категориями вообще есть разница). Построили станцию изучения ионосферы перед самым распадом СССР. Уникальный советский комплекс состоял из нескольких антенных полей. Сегодня все это просто стоит никому не нужное под открытым небом.
Читайте также: Как выглядят белые ночи в Норвегии. Фото
7. УЭЧ
В СССР мог быть свой адронный коллайдер. Ускоритель элементарных частиц был построен в Московской области в 80-е годы. Строго говоря, тогда его строительство было начато. Работы довели до весьма высокой степени готовности, однако к несчастью для всех СССР распался, и проект постепенно был заброшен. Законсервировали объект в конце 90-х. Денег на развитие перспективного научного направления власти так и не нашли.
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