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Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото

Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. ФотоОна все время проводит в тренажерке.

Наталья Кузнецова доказывает, что оставаться девушкой можно и с большими накаченными мышцами. Если вы думали, что спорт с большими тяжестями — это только для мужчин, вы сильно ошибаетесь! Спортсменка из Читы Наталья Кузнецова - это профессиональный пауэрлифтер (выступает в категории без допинг контроля), элита в жиме штанги лежа (рекордсменка), мастер спорта международного класса по становой тяге (рекордсменка), профессиональная бодибилдерша, мастер спорта международного класса по армлифтингу. В конце 2015 года заявила о возвращении к соревнованиям по бодибилдингу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
Сеть удивила миловидная девушка с огромными мышцами. Фото
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 Теги: бицепсы, девушка

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Сегодня, 17:02 » Автор: Анна Мартынова
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