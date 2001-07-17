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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото

Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото Удивительные снимки старинного города Йезд.

Йезд или Язд — один из наиболее древних городов Ирана, построенный преимущественно из глиняных домов (речь про исторический центр), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Упоминания о городе появились ещё в III тысячелетии до н. э. Находясь вдалеке от исторических столиц, Йезд смог избежать жестоких разрушений, благодаря чему в городе сохранилось много архитектурных памятников и культурных реликтов древних времён.

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Глиняный город славится своими ветровыми башнями. Башни ветра или бадгиры предназначены для охлаждения воздуха в жилых помещениях и водохранилищах.

Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
Так выглядит древний иранский город, построенный из глины. Фото
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 Теги: Иран, глина, город

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