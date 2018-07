Роскошные замки, в которых могут остановиться все туристы. Фото

Если вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы посетить невероятный замок, выдержавший испытание временем в далеких землях, вам понравится этот список, потому что вы можете позволить себе остановиться в этих красивых зданиях, в которых когда-то жили королевские особы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Во всем мире есть исторические места с захватывающей дух архитектурой и блестящим прошлым, такие, как знаменитый Lough Inagh Lodge в Ирландии. Это не дворец, а поместье на озере, построенное в 1880 году. Поместья больше особняков, но замки и дворцы еще больше, чем поместья! Поскольку нас не интересуют особняки или усадьбы, вы их здесь не найдете. В данном списке представлены исключительно замки, и, если вам посчастливится остановиться в одном из них, вы очень удивитесь тому, что в процессе бронирования одного из этих великолепных жилищ, ваш кошелек станет легче лишь слегка. Мы полагаем, что единственным минусом пребывания в одном из этих удивительных и доступных замков является тот факт, что вам не захочется уезжать, и будет сложно провести свой следующий отпуск вне замка.Измените привычный ход вещей, забронируйте рейс, и вы сможете назвать один из этих удивительных замков своим «временным домом».20. ЗАМОК CHATEAU DU PONT D'OYE - ЗАМОК С СОБСТВЕННЫМ ЧАСТНЫМ ЛЕСОМ И РЕСТОРАНОМ!С ценой всего 64 долларов за ночь, этот французский замок мог бы оказаться на вершине этого списка с точки зрения доступности. Несмотря на невысокую цену, вы обнаружите, что он не лишен гостеприимства. Вы можете прогуляться по территории и найти заветный пруд отеля или отправиться на спокойную прогулку в безмятежный прилегающий к замку лес. Нагуляв аппетит, отправляйтесь обратно в замок, чтобы пообедать в его ресторане! Пребывание в этом замке, безусловно, позволит вам пережить опыт проживания в настоящем замке в сочетании со всеми удобствами, которые вы привыкли получать в большом отеле.19. ЗАМОК DORNRОSCHENSCHLOSS SABABURG, ГЕРМАНИЯ - ПОИСТИНЕ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЗАМОК!Dornrоschenschloss означает «Маленький колючий розовый замок», но мы думаем, что при переводе что-то потерялось, потому что в этом прекрасном замке нет ничего маленького или необычного! Насчитывающий 675 лет и способный предложить 17 больших комнат, этот замок совсем не маленький, когда речь идет о его легенде! Ходят слухи, что замок, расположенный на Дороге Сказок (Fairy Tale Road) в Германии, вдохновил Братьев Гримм на создание «Сказки о Спящей Красавице». Независимо от того, верите ли вы в это, или нет, вы будете просто очарованы кроватью с балдахином в вашей комнате, высокими потолками, как в соборе, и каменными стенами - все это по волшебной цене в 120 долларов за ночь.18. ЗАМОК CABRA CASTLE HOTEL, КАВАН (CAVAN), ИРЛАНДИЯ - БУТИК-ОТЕЛЬ С КОРОЛЕВСКОЙИЗЮМИНКОЙ!Этот замок - настоящая ирландская мечта. Всего в часе езды от Дублина в Национальном лесном парке Dun a Ri находится величественный отель Cabra Castle. Отель Cabra Castel известен как бутик-отель, который предлагает широкий спектр услуг, призванных сделать ваше пребывание максимально незабываемым и комфортным. Замок на фото на самом деле Cabra Castle Hotel II, так как оригинальный замок, который датируется 1699 годом, лежит в руинах. Руины находятся рядом с колодцем желаний. Замок, прочно стоящий сегодня, был построен в 1808 году. Он полон истории и красоты, не говоря уже о том, что это чертовски хорошая сделка – всего пара сотня баксов за ночь в таком месте!17. ЗАМОК CHАTEAU D'ISENBOURG, ФРАНЦИЯ - ТУРЕЦКАЯ БАНЯ, САУНА И ЧАСТНЫЙ ВИННЫЙ ПОГРЕБ К ВАШИМ УСЛУГАМ!Всего за 191 долларов в сутки вы можете провести ночь в комнате, оформленной в стиле рококо, насладиться полезной для здоровья турецкой баней и роскошной сауной, попробовать вино из замкового винного погреба 12-го века или просто осознать тот факт, что вы, возможно, спите там, где спал Дагоберт II (Dagobert II) эпохи Меровингов, в седьмом веке! Если вы решите выпить чаю на открытом воздухе, то знайте, что в замке есть большой бассейн и из него открывается вид на средневековый город Руффах (Rouffach,), Шварцвальд и предгорья Вогезы (Vosges), так что недостатка в удивительных видах у вас не будет!16. ЗАМКОВЫЙ ОТЕЛЬ WATERFORD CASTLE HOTEL, ИРЛАНДИЯ - ФАНТАСТИЧЕСКИЕ НОМЕРА С КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ ЖДУТ ВАС!Представьте, что вам принадлежит прекрасная земля площадью в 1,25 кв. км на частном острове. На этом острове находится покрытый плющом замок 16-го века, который был превращен в роскошный отель со всеми современными удобствами, о которых вы можете мечтать, при этом сам замок может похвастаться богатой историей. Выглядит как кусочек рая? Всего за пару сотен долларов этот кусочек рая может стать вашим на ночь или две! Проснуться в мастерски спроектированной комнате с каменными стенами, выбранной вами лично – это только часть реальной сказки... каждый номер является еще более сказочным, чем следующий, а столовая заставит вас почувствовать себя членом королевской семьи.15. ЗАМОК CLONTARF CASTLE HOTEL, ДУБЛИН, ИРЛАНДИЯ - ЭТОТ ЗАМОК-ОТЕЛЬ – ПРОСТО ПОКРЫТАЯ ПЛЮЩОМ МЕЧТА!Замок Clontarf Castle в Ирландии приковывает к себе взгляды с 1172 года. И он достоин восхищения! На протяжении многих лет замок становился прибежищем для Рыцарей-Тамплиеров, был центром Ирландского восстания и служил центром для завоевания Кромвеля –это лишь несколько фактов его истории. В то время как замок является важной частью истории Ирландии, в настоящее время он предлагает посетителям, привыкшим вести различный образ жизни (не только членам королевской семьи и рыцарям), роскошное место для отдыха и релаксации. С 1997 года замок был открыт для публики как роскошный отель высокого класса, но он по-прежнему доступен по цене менее 200 долларов в сутки. Всего в пятнадцати минутах езды от Дублина, в этом замке есть все!14. ЗАМОК BALLYNAHINCH, КОННЕМАРА (CONNEMARA), ИРЛАНДИЯ - ЭТОТ ЗАМОК НА БЕРЕГУ РЕКИ СЛОВНО ВЫШЕЛ ИЗ СКАЗКИ!Замок Ballynahinch в Ирландии – это нечто, вышедшее из сказки. Начиная с 18-го века замок претендует на известность тем, что когда-то служил убежищем для королевы пиратов Грейс О'Мэлли (Grace O'Malley), писательницы Маргарет Этвуд (Margaret Atwood), а также для сэра Ранджитсингхджи «Ранджи» Вибхаджи Джаджа (Ranjitsinhji «Ranji» Vibhaji Jadeja), знаменитого игрока в крикет. Если эти знаменитые имена вас не впечатлят, то возможно, это сделают 1,8 кв.км леса на горном хребте Twelve Bens в Баллинахинч (Ballynahinch). Если нет, то на заднем плане всегда видны горы и река, которая мягко катит свои воды прямо мимо замка.13. ЗАМОК CHАTEAU D'HASSONVILLE, БЕЛЬГИЯ – ПОЧУВСИВУЙТЕ СЕБЯ КОРОЛЕМ ЛЮДОВИКОМ XIV (LOUIS XIV)!Если вы тот человек, кто в замках больше всего любит башенки, то этот замок для вас! Это замок 17-го века с просторными комнатами, стоимость которых начинается всего от 169 долларов в сутки. В номерах установлены бронзовые бюсты, наклеены уютные обои, висят плотные шторы, а также в каждом номере есть персональный камин. Вы можете почувствовать себя королем Людовиком XIV, который отдыхает в замке. Чтобы дополнить свою королевскую фантазию, вы можете заказать в номер бесплатный графинчик портвейна! Не забудьте спуститься в традиционную столовую ради пятизвездочного обеда.12. ЗАМОК CHАTEAU DE MIRAMBEAU, ФРАНЦИЯ - СПА, БАССЕЙНЫ, ЧАСТНЫЙ ПАРК, МРАМОРНЫЕ ВАННЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!Вы ничего не упустите из своей реальной жизни, когда войдете в этот замок 19-го века в стиле Ренессанса. Тем, кто любит вино, следует знать, что Chаteau de Mirambeau находится между виноградниками Бордо и регионом Коньяк. Если вы любите блага цивилизации, то для отдыха в замке недавно открылся СПА-центр, есть целых два бассейна, фитнес-зал и частный парк площадью 80 000 кв.м. Для тех, кто предпочитает видеть жизнь с необычной стороны, подойдет общая тема номеров – это мраморные ванны и кровати с балдахином. Вам не захочется уезжать! И все это по цене 290 долларов за ночь!11. ЗАМОК BROUGHAM CASTLE, КАМБРИЯ (CUMBRIA), АНГЛИЯ - ЗАМОК С СЕРЬЕЗНЫМ ПРОШЛЫМ!Если история – ваш конек, то этот замок для вас! Он был построен Робертом де Вьюспонтом (Robert de Vieuxpont), агентом короля Иоанна (King John) в 1214 году, и расположен недалеко от удивительной долины Иден (Eden Valley), недалеко от рек Имонт (Eamont) и Лоутер (Lowther) в Камбрии, Англия. Особое местоположение, выбранное для этого замка, помогло Северной Англии выдержать нападения шотландцев. В 1268 году замок был приобретен авторитетной семьей Клиффордов (Cliffords), которые отреставрировали замок и достроили его. Клиффорды не ограничились эстетической стороной вопроса, но коснулись также вопроса защиты. К защитной системе замка они добавили юго-западную угловую башню, названную Башней Лиги (Tower of League). Ходят слухи, что каждый может остановиться здесь примерно за 1100 долларов в неделю.10. ЗАМОК WARTEGG CASTLE, САНКТ- ГАЛЛЕН (ST. GALLEN), ШВЕЙЦАРИЯ – КОРОЛЕВСКИЙ ОТДЫХ!Если вы устали и хотите передохнуть от жестокого, жестокого мира, этот замок 16-го века в Швейцарии может стать тем самым билетом, который нужен вашей душе для обновления. Если вы решите остановиться в этом очаровательном замке, то сможете насладиться органическими грушами - пашот с сыром Аппенцеллер (Appenzeller), а также умиротворенным отдыхом в старинной ванне замка, установленной в 1928 году и сделанной полностью из бирюзы! Ночью укладывайтесь на натуральные японские хлопчатобумажные матрасы или матрасы Husler, лежащие на кровати из светлого дерева. Постельные принадлежности Fischbacher швейцарского производства дополняют волшебную обстановку спальни. Всего за 160 долларов за ночь вы сможете посмотреть в то же самое окно, в которое смотрела Зита Бурбон-Пармская (Zita of Bourbon-Parma), последняя императрица Австрии, когда останавливалась в замке.9. ЗАМОК SKIBO CASTLE, САЗЕРЛЕНД (SUTHERLAND), ШОТЛАНДИЯ - КЛУБ КАРНЕГИ ПРЕДЛАГАЕТ МНОЖЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ!Этот невероятный замок существовал, по крайней мере, с 1200-х годов, но в начале 20-го века, промышленник Эндрю Карнеги (Andrew Carnegie), назвал эту красоту своим домом. Еще в 1898 году на реконструкцию замка было выделено 2 миллиона фунтов стерлингов. Этот ремонт включал в себя дополнение Loch Ospisdale, крытый бассейн с павильоном и мечту гольфиста: поле с 9 лунками. В 1982 году семья Карнеги продала замок. Затем замок получил новое название, но остался верен Карнеги, став Клубом Карнеги, открытым только для членов. Здесь предлагают целый ряд мероприятий, таких как теннис и гольф. Цены варьируются от 897 долларов до 2 095 долларов.8. СТОРОЖКА В ЗАМКЕ ASHFORD CASTLE, ИМЕНИЕ ASHFORD CASTLE, ЛИСЛОГРЕЙ (LISLOUGHREY), ОСТРОВ КОНГ (CONG), ГРАФСТВО МЕЙО (CO. MAYO), ИРЛАНДИЯ – ВЕЗДЕ НОМЕРА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ!Вы просто должны знать, что, когда наименее дорогой номер в замковом отеле называется «Deluxe Room», то удовольствие от пребывания в нем будет только расти. Каждый следующий номер будет все лучше и лучше. В этом замке есть «Superior Deluxe», «Duplex Suite», «Quay Suite» и венчает корону люкс с видом на озеро «Lake View Suite». Вы сможет выбрать среди 26 Deluxe спален, 12 Superior Deluxe спален, 12 Duplex Suites, 8 Quay Suites and 6 Lake View Suites. В этих потрясающих номерах вас ждет плотное ковровое покрытие, кровати размера «king-size» и традиционные створчатые окна. Диапазон цен варьируется от 338 долларов до 669 долларов.7. ЗАМОК YANNON TOWERS, ТИНМУТ (TEIGNMOUTH), ДЕВОН (DEVON), ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ГОТИЧЕСКИЙ ЗАМОК С ЗАХВАТЫВАЮЩИМ ВИДОМ!Всего за 269 долларов в сутки вы можете пройти лечение в английском королевском стиле, остановившись в замке Yannon Towers. Актриса Вивьен Ли, которая снялась в роли Скарлетт О'Хара в «Унесенные ветром», предпочитала приезжать в отпуск в замок Yannon Towers. Из этого готического замка 19-го века открывается захватывающий вид, и он подходит для путешествия с домашними животными, поэтому ваш питомец не должен пропустить этот лучший опыт в его жизни! На самом деле, путешествие с животными поощряется персоналом, потому что они понимают, что трудно оставить дома своего лучшего друга! Это называется «замок с собственной кухней (self-catering castle)», и здесь посетителям предлагается широкий спектр мероприятий, чтобы день прошел интересно, если вам, конечно, удастся оторваться от этого невероятного вида!6. ЗАМКОВЫЙ ОТЕЛЬ BALLYSEEDE CASTLE, ТРАЛИ (TRALEE), КЕРРИ (KERRY), ИРЛАНДИЯ - ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ ДРУЖЕЛЮБНОЕ ПРИВИДЕНИЕ!Если вы планируете посетить Ирландию, чтобы увидеть знаменитый туристический маршрут Кольцо Керри (Ring of Kerry), вам следует остановиться в близлежащем отеле Ballyseede Castle в Трали, штат Керри. В замке 23 красивые и комфортные спальни, вы прекрасно расслабитесь в этом великолепном замке, расположенном на площади в 121 000 кв.м в ирландском лесу. Цена за ночь составляет всего 200 долларов, а единственным минусом данного замка является призрак по имени Хильда (Hilda). Хотя, если вы интересуетесь потусторонним, то для вас это отнюдь не недостаток. Хильду считают дружелюбным духом, поскольку только одна пара испугалась встречи с ней.5. ЗАМОК CHАTEAU ABRAHAM, МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ - МЕЧТА ЛЫЖНИКА!Одно из сокровищ Германии называется Chаteau Abraham, и расположено оно на берегу озера. В замке есть все условия, к которым мы привыкли, такие как бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка, ухоженный и просторный сад, а также пышная зелень, окружающая замок, поэтому из любой точки замка открывается прекрасный вид. Замок Chаteau Abraham предлагает номера на трех этажах с собственными и общими ванными комнатами, в зависимости от цены. Этот замок находится рядом с популярной горой, которая идеально подходит для катания на лыжах. Если вы фанат катания на лыжах, то этот замок просто идеальное для вас место - успейте забронировать здесь номер в нужное время! Учитывая, что цена за ночь составляет 64 доллара, возможно, это один из самых доступных для проживания немецких замков.4. ЗАМОК RIETERSCHLOSS, КОРНБУРГ (KORNBURG), НЮРНБЕРГ (NURNBERG), ГЕРМАНИЯ - РОВ И БОЛЬШОЙ САД!Если главным условием вашего пребывания в немецком замке является его очарование, то обратите внимание на замок Rieterschloss, который словно возник из книги сказок. Вы будете жить в полностью меблированной квартире, размером около 70 квадратных метров и в ней есть спальня, большая гостиная и собственная мини-кухня. Возможно, одна из лучших особенностей замка, которая способствует тому, чтобы выбрать его - это замковый ров, а также большой сад, который идеально подходит, чтобы отпустить все ваши волнения и заботы. Замок был построен в 1276, и вы проведете здесь незабываемый отдых всего за 250 долларов в сутки.3. ЗАМОК BARSCOBE, ДАМФРИС И ГАЛЛОУЭЙ (DUMFRIES AND GALLOWAY), ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ШОТЛАНДСКИЙ ЗАМОК 17 ВЕКА, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ АРЕНДОВАТЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!Ночь в замке Barscobe стоит всего 321 доллара на всю вашу команду! Правильно, вы можете снять его в аренду целиком, он предназначен для девяти гостей. Если вы ни с кем не хотите делить свою территорию, то замок Barscobe – то, что нужно! Это шотландская башня, которая была построена в середине 17-го века архитектором Уильямом Маклареном (William Maclaren), и которая считается «высшим сортом». Пребывание в замке в одиночку – эта мечта многих, и представьте, что для следующей вашей поездки вы можете снять целый замок! Вместе со своими близкими друзьями и или семьей вы можете повторить любимые сцены из «Ледяного сердца», сыграть в самую удивительную игру в прятки или просто провести невероятное время в своем собственном арендованном замке!2. ЗАМОК-ОТЕЛЬ LOUGH ESKE CASTLE, ДОНЕГАЛ (DONEGAL), ИРЛАНДИЯ – В НЕТРОНУТОМ ВИДЕ!Этот ирландский замок, расположенный недалеко от города Донегал, у озера, может похвастаться богатой и длинной историей, берущей начало с 1400-х годов. Первой семьей владевшей замком, была семья О'Доннелл (O'Donnells). О'Доннеллы стали отцами-основателями Донегала. Замок оставался в заботливых руках после того, как перешел от семьи О'Доннелл, и здесь регулярно проводятся ремонтные работы, чтобы поддерживать его в первоначальном виде. Всего за 315 долларов в сутки вы можете насладиться нетронутым замковым отелем, а также видом на озеро и деревенским пейзажем, окружающим это красивое здание.1. ЗАМКОВЫЙ ОТЛЕЛЬ KINNITTY CASTLE, ИРЛАНДИЯ - УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН НОМЕРОВ И ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ!Если вы собираетесь в Ирландию и хотите почувствовать себя ирландским Королем или Королевой, не уезжайте, не забронировав номер в отеле Kinnitty Castle. Этот замок эпохи готического возрождения имеет непростое прошлое. Первый замок Kinnitty был разрушен и сожжен дотла в 1213 году, а в 1928 году он был восстановлен в своем прежнем виде. Остановитесь в этом прекрасном замке в горах Слив-Блум (Slieve Bloom Mountains), и вы сможете выбрать одну из 37 удивительно оформленных спален - каждая отличается от остальных. В одной спальне кирпичные стены с уютным сиденьем у окна, в то время как в другой стоит кровать с резными украшениями, выполненными вручную. Средняя цена за ночь составляет 270 долларов.