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Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото

Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. ФотоПарень сам придумал, как будет выглядеть его дом.

Студенты – народ находчивый и изобретательный, поэтому стоит ли удивляться, что из любой сложной ситуации эти ребята знают, как найти выход. Американец Джоэл Вербер решил, что влезать в долги на годы учебы не стоит, поэтому нашел способ, как не арендовать жилье, но при этом и не остаться на улице. На приобретение квартиры средств у него не было, а вот на то, чтобы построить небольшой, но функциональный дом на колесах, - возможность нашлась. И результат превзошел все самые смелые ожидания, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Сегодня в гости к Джоэлу с удовольствием приходит почти вся его студенческая группа. В домике помещаются все – в тесноте да не в обиде, как говорится. Справедливости ради, следует отметить, что разместиться есть где: на верхнем ярусе оборудовано спальное место, в основной части есть несколько стульев и уголок для сидения.

Джоэл самостоятельно реализовал всю идею с постройкой дома. Вначале составил чертеж, после – обзавелся необходимыми стройматериалами (что-то приобрел в супермаркете, а что-то подарили знакомые и родственники). Строительство велось с помощью электрика и плотника, они позаботились о том, чтобы дом был полностью функционален. Здесь есть и туалет, и ванна, и кухня.

Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото


В проект студент вложил 20 тыс. долл., сумма, на первый взгляд, солидная, но она гораздо ниже стоимости аренды жилья на протяжении нескольких лет учебы. Кроме того, у такого дома на колесах есть отличное преимущество – он установлен на грузовой платформе. А это значит, что с таким жилищем можно запросто отправиться в автопутешествие.

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В этом доме продумана каждая деталь, чтобы сохранить как можно больше свободного пространства. Так, лестница, которая ведет на второй ярус к спальному месту, служит одновременно системой ящиков для хранения вещей. Площадь дома – 14 кв.м, и этого, по словам Джоэла, достаточно для неприхотливой, но комфортной жизни.

Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
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 Теги: общежитие, дом на колесах

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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