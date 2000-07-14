Раздел: Фоторепортажи
Парень променял общежитие на уютный домик на колесах. Фото
Парень сам придумал, как будет выглядеть его дом.
Студенты – народ находчивый и изобретательный, поэтому стоит ли удивляться, что из любой сложной ситуации эти ребята знают, как найти выход. Американец Джоэл Вербер решил, что влезать в долги на годы учебы не стоит, поэтому нашел способ, как не арендовать жилье, но при этом и не остаться на улице. На приобретение квартиры средств у него не было, а вот на то, чтобы построить небольшой, но функциональный дом на колесах, - возможность нашлась. И результат превзошел все самые смелые ожидания, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Сегодня в гости к Джоэлу с удовольствием приходит почти вся его студенческая группа. В домике помещаются все – в тесноте да не в обиде, как говорится. Справедливости ради, следует отметить, что разместиться есть где: на верхнем ярусе оборудовано спальное место, в основной части есть несколько стульев и уголок для сидения.
Джоэл самостоятельно реализовал всю идею с постройкой дома. Вначале составил чертеж, после – обзавелся необходимыми стройматериалами (что-то приобрел в супермаркете, а что-то подарили знакомые и родственники). Строительство велось с помощью электрика и плотника, они позаботились о том, чтобы дом был полностью функционален. Здесь есть и туалет, и ванна, и кухня.
В проект студент вложил 20 тыс. долл., сумма, на первый взгляд, солидная, но она гораздо ниже стоимости аренды жилья на протяжении нескольких лет учебы. Кроме того, у такого дома на колесах есть отличное преимущество – он установлен на грузовой платформе. А это значит, что с таким жилищем можно запросто отправиться в автопутешествие.
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В этом доме продумана каждая деталь, чтобы сохранить как можно больше свободного пространства. Так, лестница, которая ведет на второй ярус к спальному месту, служит одновременно системой ящиков для хранения вещей. Площадь дома – 14 кв.м, и этого, по словам Джоэла, достаточно для неприхотливой, но комфортной жизни.
Студенты – народ находчивый и изобретательный, поэтому стоит ли удивляться, что из любой сложной ситуации эти ребята знают, как найти выход. Американец Джоэл Вербер решил, что влезать в долги на годы учебы не стоит, поэтому нашел способ, как не арендовать жилье, но при этом и не остаться на улице. На приобретение квартиры средств у него не было, а вот на то, чтобы построить небольшой, но функциональный дом на колесах, - возможность нашлась. И результат превзошел все самые смелые ожидания, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Сегодня в гости к Джоэлу с удовольствием приходит почти вся его студенческая группа. В домике помещаются все – в тесноте да не в обиде, как говорится. Справедливости ради, следует отметить, что разместиться есть где: на верхнем ярусе оборудовано спальное место, в основной части есть несколько стульев и уголок для сидения.
Джоэл самостоятельно реализовал всю идею с постройкой дома. Вначале составил чертеж, после – обзавелся необходимыми стройматериалами (что-то приобрел в супермаркете, а что-то подарили знакомые и родственники). Строительство велось с помощью электрика и плотника, они позаботились о том, чтобы дом был полностью функционален. Здесь есть и туалет, и ванна, и кухня.
В проект студент вложил 20 тыс. долл., сумма, на первый взгляд, солидная, но она гораздо ниже стоимости аренды жилья на протяжении нескольких лет учебы. Кроме того, у такого дома на колесах есть отличное преимущество – он установлен на грузовой платформе. А это значит, что с таким жилищем можно запросто отправиться в автопутешествие.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
В этом доме продумана каждая деталь, чтобы сохранить как можно больше свободного пространства. Так, лестница, которая ведет на второй ярус к спальному месту, служит одновременно системой ящиков для хранения вещей. Площадь дома – 14 кв.м, и этого, по словам Джоэла, достаточно для неприхотливой, но комфортной жизни.
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