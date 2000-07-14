Раздел: Фоторепортажи
Француз превратил обычный гараж в уютный дом. Фото
Что можно сделать из старого гаража.
Любопытно, как всё меняется со временем: раньше гараж был необходимостью и отличным капиталовложением. А сегодня – почти роскошью пополам с излишеством. Платные стоянки и подземные парковки постепенно сводят надобность иметь кирпичную коробку с железной дверью на «нет». Но гараж можно использовать и не совсем по назначению. К примеру, этот француз приобрел гараж даже, не имея машины. И ни разу не пожалел об этом, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Ох уж эта недвижимость – головная боль №1 современного человека. Новостройки и целые районы растут как на дрожжах, но вместе с ними растут и цены. Понятие «доступное жильё» и вовсе стало анекдотом. Притом, практически в любой стране. К примеру, во Франции стоимость даже самой маленькой квартирки для молодой семьи оказывается неподъёмной. Найти вариант приличной аренды тоже не так просто. А потому нужно подключать если не бизнес-план, то хорошую смекалку. Что и сделал французской фотограф Джереми Бухгольц.
Парню посчастливилось купить старый гараж в историческом центре французского Бордо по очень вкусной цене. Сэкономленные на съёмках деньги фотограф вложил в ремонт и толковую изоляцию.
И уже спустя пару месяцев француз стал гордым обладателем собственной квартиры площадью 41 квадратный метр. И это в самом центре!
Благодаря умной планировке простой прямоугольный гараж удалось поделить на три функциональные зоны: столовую с кухней, гостиную и миниатюрный кабинет.
Ах да, чуть не забыли про ванную! С канализацией пришлось чуть помучаться, но оно того стоило. Конечно, поплескаться в мыльной пенке не получится, но для маленькой душевой место нашлось.
Спальня разместилась на «втором этаже», который соорудили прямо на мебельной стенке.
Чтобы поваляться в кровати, нужно забраться по вот этой маленькой лесенке. Уютно.
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Француз остался полностью доволен своим удачным капиталовложением. И теперь хвастается друзьям, что таки заработал на жильё фотографией. А те, в свою очередь, прицениваются к гаражам поближе к центру. Может, тоже последовать их примеру?
Любопытно, как всё меняется со временем: раньше гараж был необходимостью и отличным капиталовложением. А сегодня – почти роскошью пополам с излишеством. Платные стоянки и подземные парковки постепенно сводят надобность иметь кирпичную коробку с железной дверью на «нет». Но гараж можно использовать и не совсем по назначению. К примеру, этот француз приобрел гараж даже, не имея машины. И ни разу не пожалел об этом, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Ох уж эта недвижимость – головная боль №1 современного человека. Новостройки и целые районы растут как на дрожжах, но вместе с ними растут и цены. Понятие «доступное жильё» и вовсе стало анекдотом. Притом, практически в любой стране. К примеру, во Франции стоимость даже самой маленькой квартирки для молодой семьи оказывается неподъёмной. Найти вариант приличной аренды тоже не так просто. А потому нужно подключать если не бизнес-план, то хорошую смекалку. Что и сделал французской фотограф Джереми Бухгольц.
Парню посчастливилось купить старый гараж в историческом центре французского Бордо по очень вкусной цене. Сэкономленные на съёмках деньги фотограф вложил в ремонт и толковую изоляцию.
И уже спустя пару месяцев француз стал гордым обладателем собственной квартиры площадью 41 квадратный метр. И это в самом центре!
Благодаря умной планировке простой прямоугольный гараж удалось поделить на три функциональные зоны: столовую с кухней, гостиную и миниатюрный кабинет.
Ах да, чуть не забыли про ванную! С канализацией пришлось чуть помучаться, но оно того стоило. Конечно, поплескаться в мыльной пенке не получится, но для маленькой душевой место нашлось.
Спальня разместилась на «втором этаже», который соорудили прямо на мебельной стенке.
Чтобы поваляться в кровати, нужно забраться по вот этой маленькой лесенке. Уютно.
Читайте также: Подводный мир в завораживающих снимках. Фото
Француз остался полностью доволен своим удачным капиталовложением. И теперь хвастается друзьям, что таки заработал на жильё фотографией. А те, в свою очередь, прицениваются к гаражам поближе к центру. Может, тоже последовать их примеру?
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