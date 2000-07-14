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Звезды, которым не стоило обращаться к пластическим хирургам. Фото

Звезды, которым не стоило обращаться к пластическим хирургам. ФотоИм стоило не увлекаться с пластикой.

Любовь знаменитостей к радикальной пластической хирургии – необъяснимый парадокс. Как часто от природы красивые люди – актрисы и даже модели, которыми восхищаются миллионы, в погоне за «лучшей» внешностью превращают себя в страшные и смешные карикатуры. Что это, ошибки хирургов или собственное неуемное желание звезд без надобности следовать какой-то дикой моде? Ее жертвы – далее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Звезды, которым не стоило обращаться к пластическим хирургам. Фото


Лара Флинн Бойл

Если звезда культового сериала 90-х «Твин Пикс» и появляется на страницах газет, то только под заголовками «Донна Хейворд, ты ли это?» или «Что у нее с лицом?» (Донна Хейворд – ее персонаж, одна из первых красавиц школы, да и всего городка). Все уверены: если бы не бездумные операции, она в свои 45 была бы по-прежнему хороша собой.

Звезды, которым не стоило обращаться к пластическим хирургам. Фото


Мелани Гриффит

В 97-м году вышла вторая экранизация набоковской «Лолиты», в которой 40-летняя Мелани сыграла мать девочки-нимфетки. Актриса тогда ворчала, что ее, такую молодую и красивую, слишком рано начали привлекать к ролям «второстепенных героинь среднего возраста». Сегодня ей только 58, но испорченное операциями «старушечье» лицо уже не оставляет выбора: теперь Гриффит чаще всего просто озвучивает персонажей за кадром.

Звезды, которым не стоило обращаться к пластическим хирургам. Фото


Дженис Дикинсон

Невозможно даже представить, что подвигло американскую красавицу-модель на пластические эксперименты. Впрочем, в 61 год ее лицо еще и несет отпечаток алкоголизма, с которым Дженис, по ее честному признанию, долго пыталась бороться.

Звезды, которым не стоило обращаться к пластическим хирургам. Фото


Мег Райан

Сначала актриса, которую считали если не красавицей, то милой симпатягой, хотела сделать себе сексуальные пухлые губки. И, возможно, не знала, что увлечется и к 54 годам превратится в расплывшийся и «неживой» портрет себя самой, хоть и лишенный морщин.

Звезды, которым не стоило обращаться к пластическим хирургам. Фото


Линдси Лохан

Возможно, 29-летнюю Линдси еще рано включать в список обезображенных звезд – в силу молодости и благодаря косметике она нередко бывает на высоте, и многие сходят по ней с ума, считая одной из самых сексуальных актрис в мире. Но опыт ее коллег постарше наводит на размышления: а какой она будет в 40, 50, 60 лет? Особенно учитывая ее хулиганский образ жизни.

И вот, для сравнения, некоторые советские звезды, тоже пострадавшие от жажды «совершенства».

Вера Алентова

Звезды, которым не стоило обращаться к пластическим хирургам. Фото


Впрочем, будем справедливыми: несмотря на следы крайне неудачной хирургии, от которых уже не избавиться, актриса в свои 74 года выглядит очень достойно. Вот кадр из программы на телеканале «Культура» с ее участием, которая вышла в эфир в январе этого года.

Анастасия Вертинская

Звезды, которым не стоило обращаться к пластическим хирургам. Фото


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Людмила Максакова

Звезды, которым не стоило обращаться к пластическим хирургам. Фото

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 Теги: звезды, пластика

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Сегодня, 16:59 » Автор: Анна Мартынова
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