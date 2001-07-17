Чем заменить главные антитренды этого года. Фото

От некоторых вещей стоит отказаться.



В начале мая британский портал YouGov провел исследование, в котором приняли участие почти 3 500 человек. Участвующие в опросе должны были назвать одежду, которая, по их мнению, является полной безвкусицей. Результаты оказались неожиданными, так как в список антитрендов вошли предметы гардероба и аксессуары, которые пользуются огромной популярностью у среднестатистических мужчин и женщин всего мира, передает



Мы отчасти солидарны с этим списком, но у нас тоже есть парочка вещей и аксессуаров, которые можно добавить к нему.



Спортивный костюм в повседневной жизни







Правила хорошего тона гласят, что спортивный костюм уместен лишь в стенах фитнес-центра или спортивного зала. Без сомнения, безразмерные штаны, футболка и объемное худи — это очень удобно. Но, согласитесь, мы же не ходим на работу в халате, а по магазинам в пижаме. Тем не менее, сегодня спортивный образ очень актуален среди молодежи.



Чем заменить?



Составьте себе базовый гардероб, в котором будут несколько повседневных и очень комфортных для вас вещей. Это могут быть футболка с простым принтом и свободные хлопковые штаны.



Юбка с фатином







Как внезапно юбка с фатином появилась в наших гардеробах, так же внезапно нужно и избавиться от нее. Не верите? Загляните в модные блоги! Вряд ли вы найдете там нечто подобное. Фатиновая юбка была модным трендом, но никак не стильным предметом гардероба.



Чем заменить?



Сегодня актуальны юбки миди асимметричного кроя из натуральных тканей, а также атласные или шелковые модели с мягкими воланами. Предпочитаете классику? Обратите внимание на юбку-карандаш полноценной длины.



Цветные брекеты







Еще 10−15 лет назад мысли о брекетах вызывали небольшую истерику даже у сильных духом. Но за это время стоматология сделала большой шаг вперед, предложив альтернативу массивным железкам. И вот настал тот момент, когда брекеты стали популярными. Красивые и ровные зубы, конечно же, хорошо, но некоторые владельцы брекетов намеренно выставляют их напоказ. И в этом нет никакой эстетики.



Чем заменить?



Спросите своего стоматолога о лингвальных брекетах, которые крепятся к внутренней стороне зубов и совершенно невидимы окружающим. Это решение для тех, кто часто контактирует с большим количеством людей по рабочим вопросам. А что касается детей и подростков, то цветные резинки — самое то, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.



Городские рюкзаки







Увы, но удобные и красивые рюкзаки остаются не у дел. По крайней мере это последний сезон, в котором вы можете позволить себе комфорт и красоту в одном флаконе.



Чем заменить?



Яркие клатчи и креативные сумочки придут на помощь. Выбирайте необычные расцветки и формы, которые выгодно дополнят ваш повседневный образ.



Зеркальные очки







Компания Ray-Ban выпустила зеркальные очки с цветными линзами еще в начале XX века, но свой пик популярности они обрели только в 2013 году. Сегодня подобный аксессуар неактуален.



Чем заменить?



В этом сезоне отдайте предпочтение новомодным узким очкам, смелым необычным моделям oversize, а также круглой оправе. Вариантов много, а поэтому обладательницы любого типа лица смогут подобрать для себя подходящий вариант.



Уличные тапки с искусственным мехом







К счастью или сожалению, но мы прощаемся с пижамным стилем, который так прочно и надежно сидел в трендах несколько сезонов подряд. С ним уходят платья-комбинации, шелковые костюмы и, конечно же, тапки с мехом. Ура? Ура!



Чем заменить?



Шик в простоте. Отдавайте предпочтение удобной обуви на тонкой подошве без каких-либо декоративных элементов. Пусть ваша повседневная обувь будет простой, но элегантной.



Берет







Берет обрел былую популярность только в начале 2018 года, но опрошенные респонденты считают данную разновидность головного убора странной. И это неудивительно! Ведь вряд ли берет убережет от холода, но при этом большинство людей, которые выбирают этот аксессуар, не умеют его сочетать с основным гардеробом.



Чем заменить?



Просто откажитесь от берета, если вы до конца не уверены в своем чувстве стиля. Сегодня бренды предлагают огромный выбор головных уборов, которые можно удачно вписать в любой образ.



Флеш-тату







В 2015 году Бейонсе представила собственную коллекцию флеш-тату, после чего они обрели невероятную популярность среди женской половины населения. Мода на переводные татуировки для взрослых прошла. Вряд ли бесследно, но пока следует отказаться от подобных изысков.



Чем заменить?



Лучший вариант — оставить свое тело чистым. Но если вы хотите разнообразить свой образ, особенно в летний период, тогда выбирайте многослойные цепочки с подвесками.



Купальники со шнуровкой







Пляжная мода не перестает нас поражать. Сначала мы удивлялись бандажным купальникам из неопрена, затем нас радовали купальники со всевозможными завязками, шнуровками и декоративными элементами в виде сеточки, а сегодня возле бассейна можно созерцать модниц в купальниках с блестками. Мода на все эти вещи весьма сомнительна, а поэтому претендует на звание «однодневки».



Чем заменить?



Сегодня актуальна модель слитного купальника, как у героини Памелы Андерсон в сериале «Спасатели Малибу». Отдавайте предпочтение купальникам без рисунка и с открытой спиной.



Кеды на толстой подошве







Не так давно обувь на платформе покорила девушек всего мира, но уже сегодня стилисты утверждают, что сникерсы и подобные им модели пора отвезти на дачу.



Чем заменить?



Выбирайте обычные кеды. А если вы хотите быть в тренде, то обратите внимание на кроссовки в стиле 80-х и 90-х годов, лимитированные коллекции современных брендов, а также популярные сегодня кроссовки-носки.



Бандажные платья







Излишняя сексуальность нынче не в моде. Именно поэтому про бандажные платья из эластичных материалов можно забыть. Согласитесь, что для повседневного образа такой вариант не слишком подходит. Плотный материал, приталенный силуэт — расслабиться в таком вряд ли получится. Стоит отметить, что эта модель перестала быть в трендах еще пару лет назад.



Чем заменить?



Платьями, которые подчеркивают вашу женственность. Легкий крой, натуральные материалы, а как изюминка — запах или пояс вокруг талии.



Рваные мини-шорты







Рваные шорты с высокой посадкой уже неактуальны, как и шорты с различными декоративными заклепками, нашивками, стразами и подобными яркими штучками. Из моды выходят и короткие шорты в обтяжку.



Чем заменить?



Обратите внимание на более свободные шорты средней посадки до середины бедра. Ткань выбирайте без каких-либо добавок. Лучший вариант — плотный натуральный хлопок.



Мужская футболка с глубоким V-образным вырезом







Глубокий V-образный вырез в мужском гардеробе никогда не был популярен среди широких масс. И это понятно, ведь такая простая деталь кардинально меняет образ. И порой не в самую лучшую сторону.



Чем заменить?



Модель, испытанная временем и никогда не выходящая из моды, — футболка поло. Почти классика для всех мужчин.



Угги не по сезону







Угги можно считать зимним вариантом кроксов, вот только полезного от их ношения мало. Угги — теплая и комфортная обувь, но при неправильном подходе они могут причинить серьезный вред ногам. Более половины респондентов согласились с тем, что к ним нужно тщательней подбирать гардероб, а вне сезона такая обувь и вовсе неуместна.



Чем заменить?



Если вы не только за комфорт, но и за чувство прекрасного, забудьте о сочетании «шуба + угги». Подбирайте верхнюю одежду в стиле casual. Беспроигрышной заменой меху станет теплая парка.



Декоративные заплатки на локтях







Заплатки были на пике моды в начале 2010-x годов. Тогда в тренде были заплатки не только на водолазках, но даже на пиджаках. Мода прошла, а эти странные вещи остались в наших гардеробах. Декоративные заплатки на локтях — весьма сомнительный декор. Они не добавляют красоты, а, напротив, делают образ неряшливым.



Чем заменить?



Выбирайте классические водолазки или свитера тонкой вязки, а вашу любимую кофту с декоративными элементами оставьте для дома.



Кожаные штаны







Кожаные штаны еще не потеряли свою актуальность, но 63 % проголосовавших отнесли их к категории одежды, которая раздражает.



Чем заменить?



Джинсы всегда будут в моде, поэтому смело выбирайте деним черных или графитовых оттенков. Как выбрать удобные и качественные джинсы, мы уже писали здесь.



Кружевной чокер







Чокер из кружева уже окончательно покинул ряды трендовых аксессуаров, а появление в таком на публике может вызвать взгляды недоразумения у заядлых модниц.



Чем заменить?



Выбирайте легкие, практически невесомые многослойные цепочки. Они не утяжеляют шею, а образ делают стильным и женственным.



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Мужские плавки







Облегающие мужские плавки, напоминающие по фасону женские трусики, смотрятся весьма откровенно и даже немного пошло. Некоторые мужчины усердно тренируют свое тело целый год, чтобы на морском побережье каждый смог оценить всю его красоту. Но некоторые детали лучше никому не показывать.



Чем заменить?



Борд-шортами. Они делают образ в глазах окружающих привлекательным. Ведь почти 85 % опрошенных негативно высказались в отношении экстремально открытых пляжных мужских плавок. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В начале мая британский портал YouGov провел исследование, в котором приняли участие почти 3 500 человек. Участвующие в опросе должны были назвать одежду, которая, по их мнению, является полной безвкусицей. Результаты оказались неожиданными, так как в список антитрендов вошли предметы гардероба и аксессуары, которые пользуются огромной популярностью у среднестатистических мужчин и женщин всего мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы отчасти солидарны с этим списком, но у нас тоже есть парочка вещей и аксессуаров, которые можно добавить к нему.Правила хорошего тона гласят, что спортивный костюм уместен лишь в стенах фитнес-центра или спортивного зала. Без сомнения, безразмерные штаны, футболка и объемное худи — это очень удобно. Но, согласитесь, мы же не ходим на работу в халате, а по магазинам в пижаме. Тем не менее, сегодня спортивный образ очень актуален среди молодежи.Чем заменить?Составьте себе базовый гардероб, в котором будут несколько повседневных и очень комфортных для вас вещей. Это могут быть футболка с простым принтом и свободные хлопковые штаны.Как внезапно юбка с фатином появилась в наших гардеробах, так же внезапно нужно и избавиться от нее. Не верите? Загляните в модные блоги! Вряд ли вы найдете там нечто подобное. Фатиновая юбка была модным трендом, но никак не стильным предметом гардероба.Чем заменить?Сегодня актуальны юбки миди асимметричного кроя из натуральных тканей, а также атласные или шелковые модели с мягкими воланами. Предпочитаете классику? Обратите внимание на юбку-карандаш полноценной длины.Еще 10−15 лет назад мысли о брекетах вызывали небольшую истерику даже у сильных духом. Но за это время стоматология сделала большой шаг вперед, предложив альтернативу массивным железкам. И вот настал тот момент, когда брекеты стали популярными. Красивые и ровные зубы, конечно же, хорошо, но некоторые владельцы брекетов намеренно выставляют их напоказ. И в этом нет никакой эстетики.Чем заменить?Спросите своего стоматолога о лингвальных брекетах, которые крепятся к внутренней стороне зубов и совершенно невидимы окружающим. Это решение для тех, кто часто контактирует с большим количеством людей по рабочим вопросам. А что касается детей и подростков, то цветные резинки — самое то, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.Увы, но удобные и красивые рюкзаки остаются не у дел. По крайней мере это последний сезон, в котором вы можете позволить себе комфорт и красоту в одном флаконе.Чем заменить?Яркие клатчи и креативные сумочки придут на помощь. Выбирайте необычные расцветки и формы, которые выгодно дополнят ваш повседневный образ.Компания Ray-Ban выпустила зеркальные очки с цветными линзами еще в начале XX века, но свой пик популярности они обрели только в 2013 году. Сегодня подобный аксессуар неактуален.Чем заменить?В этом сезоне отдайте предпочтение новомодным узким очкам, смелым необычным моделям oversize, а также круглой оправе. Вариантов много, а поэтому обладательницы любого типа лица смогут подобрать для себя подходящий вариант.К счастью или сожалению, но мы прощаемся с пижамным стилем, который так прочно и надежно сидел в трендах несколько сезонов подряд. С ним уходят платья-комбинации, шелковые костюмы и, конечно же, тапки с мехом. Ура? Ура!Чем заменить?Шик в простоте. Отдавайте предпочтение удобной обуви на тонкой подошве без каких-либо декоративных элементов. Пусть ваша повседневная обувь будет простой, но элегантной.Берет обрел былую популярность только в начале 2018 года, но опрошенные респонденты считают данную разновидность головного убора странной. И это неудивительно! Ведь вряд ли берет убережет от холода, но при этом большинство людей, которые выбирают этот аксессуар, не умеют его сочетать с основным гардеробом.Чем заменить?Просто откажитесь от берета, если вы до конца не уверены в своем чувстве стиля. Сегодня бренды предлагают огромный выбор головных уборов, которые можно удачно вписать в любой образ.В 2015 году Бейонсе представила собственную коллекцию флеш-тату, после чего они обрели невероятную популярность среди женской половины населения. Мода на переводные татуировки для взрослых прошла. Вряд ли бесследно, но пока следует отказаться от подобных изысков.Чем заменить?Лучший вариант — оставить свое тело чистым. Но если вы хотите разнообразить свой образ, особенно в летний период, тогда выбирайте многослойные цепочки с подвесками.Пляжная мода не перестает нас поражать. Сначала мы удивлялись бандажным купальникам из неопрена, затем нас радовали купальники со всевозможными завязками, шнуровками и декоративными элементами в виде сеточки, а сегодня возле бассейна можно созерцать модниц в купальниках с блестками. Мода на все эти вещи весьма сомнительна, а поэтому претендует на звание «однодневки».Чем заменить?Сегодня актуальна модель слитного купальника, как у героини Памелы Андерсон в сериале «Спасатели Малибу». Отдавайте предпочтение купальникам без рисунка и с открытой спиной.Не так давно обувь на платформе покорила девушек всего мира, но уже сегодня стилисты утверждают, что сникерсы и подобные им модели пора отвезти на дачу.Чем заменить?Выбирайте обычные кеды. А если вы хотите быть в тренде, то обратите внимание на кроссовки в стиле 80-х и 90-х годов, лимитированные коллекции современных брендов, а также популярные сегодня кроссовки-носки.Излишняя сексуальность нынче не в моде. Именно поэтому про бандажные платья из эластичных материалов можно забыть. Согласитесь, что для повседневного образа такой вариант не слишком подходит. Плотный материал, приталенный силуэт — расслабиться в таком вряд ли получится. Стоит отметить, что эта модель перестала быть в трендах еще пару лет назад.Чем заменить?Платьями, которые подчеркивают вашу женственность. Легкий крой, натуральные материалы, а как изюминка — запах или пояс вокруг талии.Рваные шорты с высокой посадкой уже неактуальны, как и шорты с различными декоративными заклепками, нашивками, стразами и подобными яркими штучками. Из моды выходят и короткие шорты в обтяжку.Чем заменить?Обратите внимание на более свободные шорты средней посадки до середины бедра. Ткань выбирайте без каких-либо добавок. Лучший вариант — плотный натуральный хлопок.Глубокий V-образный вырез в мужском гардеробе никогда не был популярен среди широких масс. И это понятно, ведь такая простая деталь кардинально меняет образ. И порой не в самую лучшую сторону.Чем заменить?Модель, испытанная временем и никогда не выходящая из моды, — футболка поло. Почти классика для всех мужчин.Угги можно считать зимним вариантом кроксов, вот только полезного от их ношения мало. Угги — теплая и комфортная обувь, но при неправильном подходе они могут причинить серьезный вред ногам. Более половины респондентов согласились с тем, что к ним нужно тщательней подбирать гардероб, а вне сезона такая обувь и вовсе неуместна.Чем заменить?Если вы не только за комфорт, но и за чувство прекрасного, забудьте о сочетании «шуба + угги». Подбирайте верхнюю одежду в стиле casual. Беспроигрышной заменой меху станет теплая парка.Заплатки были на пике моды в начале 2010-x годов. Тогда в тренде были заплатки не только на водолазках, но даже на пиджаках. Мода прошла, а эти странные вещи остались в наших гардеробах. Декоративные заплатки на локтях — весьма сомнительный декор. Они не добавляют красоты, а, напротив, делают образ неряшливым.Чем заменить?Выбирайте классические водолазки или свитера тонкой вязки, а вашу любимую кофту с декоративными элементами оставьте для дома.Кожаные штаны еще не потеряли свою актуальность, но 63 % проголосовавших отнесли их к категории одежды, которая раздражает.Чем заменить?Джинсы всегда будут в моде, поэтому смело выбирайте деним черных или графитовых оттенков. Как выбрать удобные и качественные джинсы, мы уже писали здесь.Чокер из кружева уже окончательно покинул ряды трендовых аксессуаров, а появление в таком на публике может вызвать взгляды недоразумения у заядлых модниц.Чем заменить?Выбирайте легкие, практически невесомые многослойные цепочки. Они не утяжеляют шею, а образ делают стильным и женственным.Облегающие мужские плавки, напоминающие по фасону женские трусики, смотрятся весьма откровенно и даже немного пошло. Некоторые мужчины усердно тренируют свое тело целый год, чтобы на морском побережье каждый смог оценить всю его красоту. Но некоторые детали лучше никому не показывать.Чем заменить?Борд-шортами. Они делают образ в глазах окружающих привлекательным. Ведь почти 85 % опрошенных негативно высказались в отношении экстремально открытых пляжных мужских плавок.



