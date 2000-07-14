Раздел: Фоторепортажи
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Как тут не похвастаться.
Встречайте аккаунт в Instagram Rich Kids of London, в котором собраны фотографии о том, как развлекаются, одеваются и проводят время самые богатые детки Лондона. Частные самолеты, дорогие автомобили и ювелирные драгоценности, стоимость которых оценивается в миллионы евро - вот что является неотъемлемой частью жизни этих избалованных везунчиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Насыщенные будни «золотой молодежи» Нигерии. Фото
Встречайте аккаунт в Instagram Rich Kids of London, в котором собраны фотографии о том, как развлекаются, одеваются и проводят время самые богатые детки Лондона. Частные самолеты, дорогие автомобили и ювелирные драгоценности, стоимость которых оценивается в миллионы евро - вот что является неотъемлемой частью жизни этих избалованных везунчиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Насыщенные будни «золотой молодежи» Нигерии. Фото
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