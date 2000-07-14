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Раздел: Фоторепортажи  
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Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото

Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. ФотоКак тут не похвастаться.

Встречайте аккаунт в Instagram Rich Kids of London, в котором собраны фотографии о том, как развлекаются, одеваются и проводят время самые богатые детки Лондона. Частные самолеты, дорогие автомобили и ювелирные драгоценности, стоимость которых оценивается в миллионы евро - вот что является неотъемлемой частью жизни этих избалованных везунчиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
Самые богатые люди Лондона показали свои насыщенные будни. Фото
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 Теги: Лондон, богачи

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Сегодня, 19:55 » Автор: Анна Мартынова
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