Раздел: Фоторепортажи
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Население городка составляет не более 13 000 человек.
Когда едешь по дороге из Севилье в Марбелью, вдруг справа на горе — белые домики, одинокая колокольня и средневековые стены монастыря. Это один из тех крошечных андалусийских городков, которые так хороши собой, что невозможно проехать мимо, не свернув со скоростного шоссе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Это Эстепа (исп. «степь»). Маленькие белые домишки, взбирающиеся по горе метров в 600 высотой. Узенькие каменные улочки, где я на большой машине своих друзей еле проезжал, чуть не задевая боковым зеркалами стены домов.
В общем, обычная андалусийская деревня, но со своей потрясающей историей, уходящей еще во времена до нашей эры.
На этой горе веками жили люди, менялись государства, шли войны. В 208 г. д.н.э. карфагеняне, жившие здесь и державшие оборону от римлян, сожгли свои дома и совершили массовое самоубийство, только чтобы не попадать в рабство. Римляне назвали это место Ostipo, заселили и почти четыреста лет жили здесь, пока не были вытеснены вестготами, пришедшими сюда из Прибалтики.
В VIII веке город захватила мавританская армия, переименовала его в Istabba и стала строить крепость на вершине холма, который теперь называется Сан-Кристобаль, чтобы обороняться от христиан во времена Реконкисты.
В 1240 году Истабба был завоеван войсками Фердинанда III и с тех пор начинает избавляться от арабской архитектуры и образа жизни. Сейчас уже ничего не напоминает о том, что здесь почти 500 лет жили мавритане, пришедшие сюда из-за моря.
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Эстепа — один из главных в Испании производителей сладостей — около 2000 жителей города (преимущественно женщины) изготовляют в год более 20 млн килограммов традиционных рождественских печений польворон и мантекадо. Здесь действуют около 45 фабрик по изготовлению этих печений, которые продаются по всей Испании и идут на экспорт.
Когда едешь по дороге из Севилье в Марбелью, вдруг справа на горе — белые домики, одинокая колокольня и средневековые стены монастыря. Это один из тех крошечных андалусийских городков, которые так хороши собой, что невозможно проехать мимо, не свернув со скоростного шоссе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Это Эстепа (исп. «степь»). Маленькие белые домишки, взбирающиеся по горе метров в 600 высотой. Узенькие каменные улочки, где я на большой машине своих друзей еле проезжал, чуть не задевая боковым зеркалами стены домов.
В общем, обычная андалусийская деревня, но со своей потрясающей историей, уходящей еще во времена до нашей эры.
На этой горе веками жили люди, менялись государства, шли войны. В 208 г. д.н.э. карфагеняне, жившие здесь и державшие оборону от римлян, сожгли свои дома и совершили массовое самоубийство, только чтобы не попадать в рабство. Римляне назвали это место Ostipo, заселили и почти четыреста лет жили здесь, пока не были вытеснены вестготами, пришедшими сюда из Прибалтики.
В VIII веке город захватила мавританская армия, переименовала его в Istabba и стала строить крепость на вершине холма, который теперь называется Сан-Кристобаль, чтобы обороняться от христиан во времена Реконкисты.
В 1240 году Истабба был завоеван войсками Фердинанда III и с тех пор начинает избавляться от арабской архитектуры и образа жизни. Сейчас уже ничего не напоминает о том, что здесь почти 500 лет жили мавритане, пришедшие сюда из-за моря.
Читайте также: Так выглядела Япония в конце позапрошлого века. Фото
Эстепа — один из главных в Испании производителей сладостей — около 2000 жителей города (преимущественно женщины) изготовляют в год более 20 млн килограммов традиционных рождественских печений польворон и мантекадо. Здесь действуют около 45 фабрик по изготовлению этих печений, которые продаются по всей Испании и идут на экспорт.
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