» » Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото

Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото Население городка составляет не более 13 000 человек.

Когда едешь по дороге из Севилье в Марбелью, вдруг справа на горе — белые домики, одинокая колокольня и средневековые стены монастыря. Это один из тех крошечных андалусийских городков, которые так хороши собой, что невозможно проехать мимо, не свернув со скоростного шоссе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Это Эстепа (исп. «степь»). Маленькие белые домишки, взбирающиеся по горе метров в 600 высотой. Узенькие каменные улочки, где я на большой машине своих друзей еле проезжал, чуть не задевая боковым зеркалами стены домов.

В общем, обычная андалусийская деревня, но со своей потрясающей историей, уходящей еще во времена до нашей эры.

На этой горе веками жили люди, менялись государства, шли войны. В 208 г. д.н.э. карфагеняне, жившие здесь и державшие оборону от римлян, сожгли свои дома и совершили массовое самоубийство, только чтобы не попадать в рабство. Римляне назвали это место Ostipo, заселили и почти четыреста лет жили здесь, пока не были вытеснены вестготами, пришедшими сюда из Прибалтики.

В VIII веке город захватила мавританская армия, переименовала его в Istabba и стала строить крепость на вершине холма, который теперь называется Сан-Кристобаль, чтобы обороняться от христиан во времена Реконкисты.

В 1240 году Истабба был завоеван войсками Фердинанда III и с тех пор начинает избавляться от арабской архитектуры и образа жизни. Сейчас уже ничего не напоминает о том, что здесь почти 500 лет жили мавритане, пришедшие сюда из-за моря.

Читайте также: Так выглядела Япония в конце позапрошлого века. Фото

Эстепа — один из главных в Испании производителей сладостей — около 2000 жителей города (преимущественно женщины) изготовляют в год более 20 млн килограммов традиционных рождественских печений польворон и мантекадо. Здесь действуют около 45 фабрик по изготовлению этих печений, которые продаются по всей Испании и идут на экспорт.

Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Этот небольшой город передает весь колорит Испании. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Испания, Эстепа, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
     748
     0

Похожие новости по теме

Так выглядела Япония в конце позапрошлого века. Фото Так выглядела Япония в конце позапрошлого века. Фото

Черно-белые фотографии раскрашены вручную.

Прогулка по городу-призраку в Испании. Фото Прогулка по городу-призраку в Испании. Фото

Город с богатой историей.

Самый необычный город Испании, расположенный внутри скалы. Фото Самый необычный город Испании, расположенный внутри скалы. Фото

Удивительные снимки города Сетениль-де-лас-Бодегас.

Уникальный город в Испании, где люди живут под скалой. Фото Уникальный город в Испании, где люди живут под скалой. Фото

Городок Сетениль-де-лас-Бодегас - один из самых интересных уголков Андалусии.

Как выглядела свалка древних римлян. Фото Как выглядела свалка древних римлян. Фото

Монте Тестаччо – настоящий клад для археологов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх