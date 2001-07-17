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В мире дикой природы: уникальные портреты экзотических птиц. Фото

В мире дикой природы: уникальные портреты экзотических птиц. ФотоВолшебные портреты птиц, которые существуют не во сне, а наяву.

С каждым днём современные художники всё больше и больше отдают своё предпочтение стилю анимализм. Неудивительно, что именно этот жанр пользуется такой популярностью, ведь основной акцент идёт на изображение животных.

В работах Джози Морвей (Josie Morway) оживают образы экзотических птиц, в существование которых очень сложно поверить. Но как утверждает автор, все они настоящие, а не выдуманные, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.

Большую часть времени Джози проводит за работой, занимаясь оформлением логотипов для рекламных компаний, а в свободное время она рисует волшебные картины, которые поражают яркостью красок и точной проработкой мельчайших деталей, что придаёт образам невероятную реалистичность, делая птиц по-настоящему живыми.

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Такое впечатление, что ещё немного и все они, взмахнув крыльями, сорвутся с насиженного места и закружат в воздухе прямо перед зрителем, переливаясь разноцветными перьями. Её на первый взгляд простое творчество полно тайных символов, неразгаданных доселе строк и каких-то тонких линий, дробящих изображение на чёткие геометрические фрагменты, что придаёт каждому сюжету некую недосказанность и интригу.

В мире дикой природы: уникальные портреты экзотических птиц. Фото
В мире дикой природы: уникальные портреты экзотических птиц. Фото
В мире дикой природы: уникальные портреты экзотических птиц. Фото
В мире дикой природы: уникальные портреты экзотических птиц. Фото
В мире дикой природы: уникальные портреты экзотических птиц. Фото
В мире дикой природы: уникальные портреты экзотических птиц. Фото
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Сегодня, 11:50 » Автор: Ирина Шевченко
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