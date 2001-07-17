ВСУ показали боевую технику для парада на День Независимости. Фото

Во время парада на Крещатике ожидается 200 единиц военной техники.



На военном аэродроме в пгт Озерное Житомирского района была проведена проверка подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду по случаю 27-й годовщины независимости Украины.



Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, передает



"Все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле", - заверили там.



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Проверку проводил лично командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На военном аэродроме в пгт Озерное Житомирского района была проведена проверка подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду по случаю 27-й годовщины независимости Украины.Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "Все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле", - заверили там.Проверку проводил лично командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.



