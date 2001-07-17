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ВСУ показали боевую технику для парада на День Независимости. Фото

ВСУ показали боевую технику для парада на День Независимости. ФотоВо время парада на Крещатике ожидается 200 единиц военной техники.

На военном аэродроме в пгт Озерное Житомирского района была проведена проверка подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле", - заверили там.

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Проверку проводил лично командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.

ВСУ показали боевую технику для парада на День Независимости. Фото
ВСУ показали боевую технику для парада на День Независимости. Фото
ВСУ показали боевую технику для парада на День Независимости. Фото
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 Теги: День Независимости, техника

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Сегодня, 13:28 » Автор: Ирина Шевченко
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