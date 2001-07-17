Раздел: Фоторепортажи
Этого мужчину считают самым добрым в мире президентом. Фото
Майкл Хиггинс ведет себя как обычный человек.
Отношение к президентам в каждое стране разное. Где-то ради кортежа главы государства на полдня перекрывают главные магистрали города, а где-то президента можно увидеть стоящим в очереди к банкомату.
На этих снимках запечатлен глава Ирландии Майкл Хиггинс, которого, стоит признать, ирландцы просто обожают за его золотой характер и человечность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
Президент в Ирландии – должность отчасти номинальная, вся полнота власти – у премьер-министра. Вместе с тем глава государства избирается на 7 лет, может баллотироваться два срока подряд, выступает гарантом Конституции и назначает премьера и членов правительства. С 2011 года пост президента в Ирландии занимает Майкл Хиггинс. Несмотря на то, что его срок службы подходит к концу, повторно участвовать в предвыборной гонке он не намерен (по крайней мере, об этом он заявлял перед первыми выборами, но, кто знает, за годы мог и изменить решение). Хотя семь лет назад за него проголосовало почти 57% жителей страны, и с тех пор всенародная любовь к нему только крепла с каждым годом.
Майкла Хиггинса горячо поддерживают, поскольку он уже давно создал амплуа «любимого дедушки». Хиггинс всегда добродушен и открыт для общения, на публике он часто появляется со своими питомцами – огромными псами, ему не чужды ни сострадание, ни искреннее участие.
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В социальных сетях часто можно увидеть фотографии, сделанные случайно жителями страны, на которых запечатлен Хиггинс. То он выгуливает псов, то ужинает в ресторане за соседним столиком, есть фотодоказательство того, что президент стоит в обычной очереди в банкомат, и даже запечатлен его страстный поцелуй с женой.
Отношение к президентам в каждое стране разное. Где-то ради кортежа главы государства на полдня перекрывают главные магистрали города, а где-то президента можно увидеть стоящим в очереди к банкомату.
На этих снимках запечатлен глава Ирландии Майкл Хиггинс, которого, стоит признать, ирландцы просто обожают за его золотой характер и человечность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
Президент в Ирландии – должность отчасти номинальная, вся полнота власти – у премьер-министра. Вместе с тем глава государства избирается на 7 лет, может баллотироваться два срока подряд, выступает гарантом Конституции и назначает премьера и членов правительства. С 2011 года пост президента в Ирландии занимает Майкл Хиггинс. Несмотря на то, что его срок службы подходит к концу, повторно участвовать в предвыборной гонке он не намерен (по крайней мере, об этом он заявлял перед первыми выборами, но, кто знает, за годы мог и изменить решение). Хотя семь лет назад за него проголосовало почти 57% жителей страны, и с тех пор всенародная любовь к нему только крепла с каждым годом.
Майкла Хиггинса горячо поддерживают, поскольку он уже давно создал амплуа «любимого дедушки». Хиггинс всегда добродушен и открыт для общения, на публике он часто появляется со своими питомцами – огромными псами, ему не чужды ни сострадание, ни искреннее участие.
Читайте также: Мечта романтиков: самые необычные отели на деревьях. Фото
В социальных сетях часто можно увидеть фотографии, сделанные случайно жителями страны, на которых запечатлен Хиггинс. То он выгуливает псов, то ужинает в ресторане за соседним столиком, есть фотодоказательство того, что президент стоит в обычной очереди в банкомат, и даже запечатлен его страстный поцелуй с женой.
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