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Раздел: Фоторепортажи  
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Сказка наяву: так выглядит самый красивый город Франции. Фото

Сказка наяву: так выглядит самый красивый город Франции. ФотоМаленький французский городок, жизнь в котором похожа на картинку из книги.

Кольмар — живописный эльзасский город, с прекрасно сохранившимися старыми кварталами, в которых витает дух прошлого, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Кольмар — это миниатюрный очаровательный город в Эльзасе, который был основан еще императором Карлом Великим в 884 году. Сегодня город более известен как столица Эльзасских вин — супер стильного белого сорта вина. Кольмар может показаться небольшим городом, но при этом он очень живописный.

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Здесь много узких улочек, ярких, красочных домов, особенно милые цветочные горшки.

Сказка наяву: так выглядит самый красивый город Франции. Фото
Сказка наяву: так выглядит самый красивый город Франции. Фото
Сказка наяву: так выглядит самый красивый город Франции. Фото
Сказка наяву: так выглядит самый красивый город Франции. Фото
Сказка наяву: так выглядит самый красивый город Франции. Фото
Сказка наяву: так выглядит самый красивый город Франции. Фото
Сказка наяву: так выглядит самый красивый город Франции. Фото
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 Теги: Франция, отдых

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Сегодня, 16:23 » Автор: Ирина Шевченко
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