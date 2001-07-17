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Самые страшные взлетно-посадочные полосы в мире. Фото

Самые страшные взлетно-посадочные полосы в мире. ФотоПилоты должны умело преодолевать препятствия.

Даже самый смелый путешественник может дать слабину, при посадке в этих аэропортах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

Взлетная полоса полностью сделана из льда, который, помимо всего прочего, может сломаться под тяжестью самолета. И когда температура поднимается и лед тает, полоса просто исчезает.

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Пилоты должны умело преодолевать рубеж между скалистыми холмами и океаном.

Самые страшные взлетно-посадочные полосы в мире. Фото
Самые страшные взлетно-посадочные полосы в мире. Фото
Самые страшные взлетно-посадочные полосы в мире. Фото
Самые страшные взлетно-посадочные полосы в мире. Фото
Самые страшные взлетно-посадочные полосы в мире. Фото
Самые страшные взлетно-посадочные полосы в мире. Фото
Самые страшные взлетно-посадочные полосы в мире. Фото
Самые страшные взлетно-посадочные полосы в мире. Фото

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 Теги: взлетно-посадочные полосы, Фото

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Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
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