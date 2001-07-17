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Фотограф показал исчезающий мир морских цыган. Фото

Фотограф показал исчезающий мир морских цыган. ФотоСейчас баджо понемногу переселяются на сушу.

Фотограф Давид Кашликовски запечатлел жизнь народа баджо — это племя кочевников-мореплавателей, которые живут в морях между Борнео, Индонезией и Филиппинами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.ru.

«Традиционный уклад их жизни исчезает на наших глазах», — говорит Кашликовски. Из-за глобализации народности баджо все сложнее сохранять свой морской кочевой образ жизни. Они рождаются в море, у них нет паспортов и гражданства.

Тысячи лет представители баджо живут на лодках, приставая к берегу лишь затем, чтобы собрать дрова — и похоронить своих мертвецов. Некоторые живут в домах на сваях.

Представители этой народности могут задерживать дыхание на пять минут — для морской охоты. Глаза их приспособлены для того, чтобы видеть под водой.

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Сейчас баджо понемногу переселяются на сушу — в трущобы. Те, кто остается в море, вынуждены конкурировать с крупными рыболовными судами, что вынуждает их нырять все глубже и глубже.

Фотограф показал исчезающий мир морских цыган. Фото
Фотограф показал исчезающий мир морских цыган. Фото
Фотограф показал исчезающий мир морских цыган. Фото
Фотограф показал исчезающий мир морских цыган. Фото
Фотограф показал исчезающий мир морских цыган. Фото
Фотограф показал исчезающий мир морских цыган. Фото
Фотограф показал исчезающий мир морских цыган. Фото
Фотограф показал исчезающий мир морских цыган. Фото
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 Теги: Фотограф, цыган, Фото

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Сегодня, 19:34 » Автор: Едгар Букмирза
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