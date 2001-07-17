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Раздел: Фоторепортажи  
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Cамые жуткие фотографии, которые мы когда-либо видели. Фото

Cамые жуткие фотографии, которые мы когда-либо видели. ФотоФото вызовут у вас дрожь.

История насыщена жуткими фотографиями, которые варьируются от загадочной интриги, до ужаса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

От «призраков» до ужасающих исторических артефактов и жутких мест, вот страшные фотографии, которые вызовут у вас дрожь.

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Посмертная фотография была тенденцией в викторианской Англии, чтобы сохранить образ семьи, когда умер близкий человек.

Cамые жуткие фотографии, которые мы когда-либо видели. Фото
Cамые жуткие фотографии, которые мы когда-либо видели. Фото
Cамые жуткие фотографии, которые мы когда-либо видели. Фото
Cамые жуткие фотографии, которые мы когда-либо видели. Фото
Cамые жуткие фотографии, которые мы когда-либо видели. Фото
Cамые жуткие фотографии, которые мы когда-либо видели. Фото
Cамые жуткие фотографии, которые мы когда-либо видели. Фото
Cамые жуткие фотографии, которые мы когда-либо видели. Фото
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 Теги: Фото, жуткие фотографии

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Сегодня, 20:40 » Автор: Едгар Букмирза
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