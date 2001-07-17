Раздел: Фоторепортажи
Cамые жуткие фотографии, которые мы когда-либо видели. Фото
Фото вызовут у вас дрожь.
История насыщена жуткими фотографиями, которые варьируются от загадочной интриги, до ужаса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.
От «призраков» до ужасающих исторических артефактов и жутких мест, вот страшные фотографии, которые вызовут у вас дрожь.
Читайте также: Жуткие цирковые фотографии из прошлого. Фото
Посмертная фотография была тенденцией в викторианской Англии, чтобы сохранить образ семьи, когда умер близкий человек.
История насыщена жуткими фотографиями, которые варьируются от загадочной интриги, до ужаса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.
От «призраков» до ужасающих исторических артефактов и жутких мест, вот страшные фотографии, которые вызовут у вас дрожь.
Читайте также: Жуткие цирковые фотографии из прошлого. Фото
Посмертная фотография была тенденцией в викторианской Англии, чтобы сохранить образ семьи, когда умер близкий человек.
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