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Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото
Работы выполнены в разных стилях.
Искусство славится красотой, но и уродства в нем достаточно, даже в работах самых известных художников. Не говоря уж о крови, кишках и экзистенциальном ужасе. Итак, представляем вам 13 жутких картин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
«Фигура с мясом», Фрэнсис Бэкон (1954). Картина — аллюзия на портрет папы Иннокентия X авторства Диего Веласкеса.
«Несколько маленьких щипков», Фрида Кало (1935). Эта картина основана на газетной новости о том, как мужчина убил свою подругу, 20 раз ударив ее ножом. Когда его допрашивали, он сказал: «Я лишь немного ущипнул ее!»
«Лицо войны», Сальвадор Дали (1940). Это самое страшное сюрреалистичное произведение Дали, написанное сразу после окончания испанской гражданской войны.
«Сатурн, пожирающий своего сына», Франсиско Гойя (1819-1823). Основана на греческом мифе о Кроне, поедающем своих детей, чтобы они не свергли его (один из них выжил и поступил именно так — ну, знаете Зевса).
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Это одно из полотен, которые Гойя написал прямо на стенах своего дома.
Искусство славится красотой, но и уродства в нем достаточно, даже в работах самых известных художников. Не говоря уж о крови, кишках и экзистенциальном ужасе. Итак, представляем вам 13 жутких картин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
«Фигура с мясом», Фрэнсис Бэкон (1954). Картина — аллюзия на портрет папы Иннокентия X авторства Диего Веласкеса.
«Несколько маленьких щипков», Фрида Кало (1935). Эта картина основана на газетной новости о том, как мужчина убил свою подругу, 20 раз ударив ее ножом. Когда его допрашивали, он сказал: «Я лишь немного ущипнул ее!»
«Лицо войны», Сальвадор Дали (1940). Это самое страшное сюрреалистичное произведение Дали, написанное сразу после окончания испанской гражданской войны.
«Сатурн, пожирающий своего сына», Франсиско Гойя (1819-1823). Основана на греческом мифе о Кроне, поедающем своих детей, чтобы они не свергли его (один из них выжил и поступил именно так — ну, знаете Зевса).
Читайте также: Удивительные фотографии сказочной Шотландии. Фото
Это одно из полотен, которые Гойя написал прямо на стенах своего дома.
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