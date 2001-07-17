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Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото

Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото Работы выполнены в разных стилях.

Искусство славится красотой, но и уродства в нем достаточно, даже в работах самых известных художников. Не говоря уж о крови, кишках и экзистенциальном ужасе. Итак, представляем вам 13 жутких картин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

«Фигура с мясом», Фрэнсис Бэкон (1954). Картина — аллюзия на портрет папы Иннокентия X авторства Диего Веласкеса.

«Несколько маленьких щипков», Фрида Кало (1935). Эта картина основана на газетной новости о том, как мужчина убил свою подругу, 20 раз ударив ее ножом. Когда его допрашивали, он сказал: «Я лишь немного ущипнул ее!»

«Лицо войны», Сальвадор Дали (1940). Это самое страшное сюрреалистичное произведение Дали, написанное сразу после окончания испанской гражданской войны.

«Сатурн, пожирающий своего сына», Франсиско Гойя (1819-1823). Основана на греческом мифе о Кроне, поедающем своих детей, чтобы они не свергли его (один из них выжил и поступил именно так — ну, знаете Зевса).

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Это одно из полотен, которые Гойя написал прямо на стенах своего дома.

Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото
Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото
Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото
Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото
Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото
Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото
Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото
Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото
Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото
Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото
Так выглядят самые жуткие картины в мире. Фото
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 Теги: картины, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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