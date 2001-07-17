Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото
Блогер показал красоту родной страны.
В воскресенье была отличная солнечная погода, правда прогноз погоды не предвещал ничего хорошего:). Штормовое предупреждение! Что не помешало нам взять велосипед, камеру и уехать в поля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Карта для предоставления места покатушки!
2. Поехали! Были симпатичные мостики через великую реку Минской области – Свислочь!
3. Погода была очень жаркой и было понятно, что пойдет дождь! Шикарные трехэтажные облака!
4. Моя любимая фотография с покатушки! Буйство летних красок!
5. При этом на другой стороне очень милые не грозовые облака!
6. Пшеничные поля! Можно убирать!
7. Умиротворяющий пейзажи за рекою!
8. Река Свислочь!
9. Игра солнца и облаков!
10. Полевая дорога!
11. Поля и дождевые тучи!
12. Где-то уже валит дождь!
13.
14. Летняя красота!
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15. Река.
В воскресенье была отличная солнечная погода, правда прогноз погоды не предвещал ничего хорошего:). Штормовое предупреждение! Что не помешало нам взять велосипед, камеру и уехать в поля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Карта для предоставления места покатушки!
2. Поехали! Были симпатичные мостики через великую реку Минской области – Свислочь!
3. Погода была очень жаркой и было понятно, что пойдет дождь! Шикарные трехэтажные облака!
4. Моя любимая фотография с покатушки! Буйство летних красок!
5. При этом на другой стороне очень милые не грозовые облака!
6. Пшеничные поля! Можно убирать!
7. Умиротворяющий пейзажи за рекою!
8. Река Свислочь!
9. Игра солнца и облаков!
10. Полевая дорога!
11. Поля и дождевые тучи!
12. Где-то уже валит дождь!
13.
14. Летняя красота!
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15. Река.
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