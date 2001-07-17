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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото Блогер показал красоту родной страны.

В воскресенье была отличная солнечная погода, правда прогноз погоды не предвещал ничего хорошего:). Штормовое предупреждение! Что не помешало нам взять велосипед, камеру и уехать в поля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Карта для предоставления места покатушки!

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


2. Поехали! Были симпатичные мостики через великую реку Минской области – Свислочь!

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


3. Погода была очень жаркой и было понятно, что пойдет дождь! Шикарные трехэтажные облака!

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


4. Моя любимая фотография с покатушки! Буйство летних красок!

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


5. При этом на другой стороне очень милые не грозовые облака!

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


6. Пшеничные поля! Можно убирать!

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


7. Умиротворяющий пейзажи за рекою!

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


8. Река Свислочь!

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


9. Игра солнца и облаков!

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


10. Полевая дорога!

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


11. Поля и дождевые тучи!

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


12. Где-то уже валит дождь!

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


13.

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


14. Летняя красота!

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото


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15. Река.

Фотограф показал красоту бескрайних полей Беларуси. Фото
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 Теги: поле, Беларусь

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Сегодня, 10:26 » Автор: Анна Мартынова
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