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Раздел: Фоторепортажи  
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Животные, знающие толк в маскировке. Фото

Животные, знающие толк в маскировке. ФотоИх сложно даже разглядеть.

Многие из вас знают, что такое мимикрия - это способность слиться с окружающей средой, или стать похожим на другого, более грозного представителя фауны и все ради того, чтобы тебя не заметили или испугались. Посмотрите на эти чудесные примеры мимикрии - невероятно, поверьте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
Животные, знающие толк в маскировке. Фото
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 Теги: животные, маскировка

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Сегодня, 11:50 » Автор: Анна Мартынова
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