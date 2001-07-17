» » Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото

Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. ФотоОна также работает моделью.

Мария Домарк - израильская модель, о красоте которой наслышан почти весь мир. Но помимо впечатляющей внешности красавица обладает сильным характером. Мало кто знает, но Мария отслужила в армии, как и другие девушки этой страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья

Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: солдат, красота

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:12 » Автор: Анна Мартынова
     1069
     0

Похожие новости по теме

Эту девушку считают самым привлекательным в мире сантехником. Фото Эту девушку считают самым привлекательным в мире сантехником. Фото

Нетипичный выбор профессии.

Сеть покорила очаровательная представительница израильской армии. Фото Сеть покорила очаровательная представительница израильской армии. Фото

Девушка привыкла к вниманию мужчин.

Эту девушку называют самым красивым солдатом Израиля. Фото Эту девушку называют самым красивым солдатом Израиля. Фото

У девушки масса поклонников.

Эту девушку называют самым соблазнительным в мире автомехаником. Фото Эту девушку называют самым соблазнительным в мире автомехаником. Фото

В этой профессии девушек не так много.

Служить в одной части с этой девушкой хотел бы каждый новобранец. Фото Служить в одной части с этой девушкой хотел бы каждый новобранец. Фото

Мария Домарк служит в израильской армии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх