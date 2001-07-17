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Фотограф заснял на камеру битву тигров. Фото

Фотограф заснял на камеру битву тигров. ФотоСнимки сделали в парке Рантхамбор.

Национальный парк Рантхамбор — один из крупнейших национальных парков северо-восточной Индии. Он прежде всего известен своими тиграми и считается лучшим местом в Индии, где можно увидеть этих величественных животных в их естественной среде обитания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Фотографу удалось снять жесткую схватку тигрицы и взрослым самцом, который вторгся на её территорию.

Фотограф заснял на камеру битву тигров. Фото


Площадь парка составляет 392 км². Расположен на юго-востоке штата Раджастхан, в округе Савай-Мадхопур, примерно в 180 км от города Джайпура. Рантхамбор был образован в 1955 году Правительством Индии и в 1973 году стал одним из заповедников Проекта «Тигр». (Фото Khemchand Joshi):

Фотограф заснял на камеру битву тигров. Фото


2. Тигр является одним из крупнейших наземных хищников, уступая по массе лишь белому и бурому медведям. (Фото Khemchand Joshi):

Фотограф заснял на камеру битву тигров. Фото


3. Больно, наверное. У тигров самые длинные клыки среди кошек. (Фото Khemchand Joshi):

Фотограф заснял на камеру битву тигров. Фото


4. Самки тигров обычно мельче самцов, но тут силы и размеры были равны. (Фото Khemchand Joshi):

Фотограф заснял на камеру битву тигров. Фото


5. Слева — разъярённая тигрица. Справа — наглец, которые пришел на её территорию. (Фото Khemchand Joshi):

Фотограф заснял на камеру битву тигров. Фото


6. Бенгальские тигры с севера Индии и из Непала являются более крупными, чем тигры юга индийского субконтинента, самцы которых в среднем весят 235 кг. (Фото Khemchand Joshi):

Фотограф заснял на камеру битву тигров. Фото


7. В 1972 году в Индии был начат масштабный природоохранный проект, известный как «Проект Тигр», целью которого является сохранение этого животного на индийской территории. Благодаря мероприятиям, воплощённым в рамках данного проекта, количество тигров увеличилось с 1200 в 70-е года до 3000 в 90-е; этот проект был признан одной из наиболее успешных программ по охране природы в мире. (Фото Khemchand Joshi):

Фотограф заснял на камеру битву тигров. Фото


8. В парке Рантхамбор жила и Мачли, известная как королева национального парка. Она является самым знаменитым тигром в мире. Легендарная тигрица, бесстрашная воительница, известна своими удивительными подвигами. Имя Мачли переводится как «Рыбка» из-за характерного узора на морде, который достался ей от матери. Она была также известна как убийца крокодилов, одолев пресмыкающееся длиной более 3 метров.

Сегодня около 60% тигров, живущих в национальном парке Рантхамбор, являются потомками Мачли. И прожила значительно дольше, чем большинство тигров в дикой природе — почти 20 лет вместо 10—15. О ней снимали фильмы, умерла она в 2016 году, о чем написали все ведущие мировые издания. (Фото Khemchand Joshi):

Фотограф заснял на камеру битву тигров. Фото


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9. Битва тигров в Национальном парке Рантхамбор, 2018 год. (Фото Khemchand Joshi):

Фотограф заснял на камеру битву тигров. Фото
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 Теги: фотограф, тигры

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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