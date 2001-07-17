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Раздел: Фоторепортажи  
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Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото

Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. ФотоЭто очень красивое место.

Когда едешь по дороге из Севилье в Марбелью, вдруг справа на горе — белые домики, одинокая колокольня и средневековые стены монастыря. Это один из тех крошечных андалусийских городков, которые так хороши собой, что невозможно проехать мимо, не свернув со скоростного шоссе. Вот и я притормозил и повернул направо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Это Эстепа (исп. «степь»). Маленькие белые домишки, взбирающиеся по горе метров в 600 высотой. Узенькие каменные улочки, где я на большой машине своих друзей еле проезжал, чуть не задевая боковым зеркалами стены домов.

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В общем, обычная андалусийская деревня, но со своей потрясающей историей, уходящей еще во времена до нашей эры.

Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
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 Теги: Испания, туризм

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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