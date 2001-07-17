Раздел: Фоторепортажи
Виртуальная прогулка по крошечному испанскому городку. Фото
Это очень красивое место.
Когда едешь по дороге из Севилье в Марбелью, вдруг справа на горе — белые домики, одинокая колокольня и средневековые стены монастыря. Это один из тех крошечных андалусийских городков, которые так хороши собой, что невозможно проехать мимо, не свернув со скоростного шоссе. Вот и я притормозил и повернул направо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Это Эстепа (исп. «степь»). Маленькие белые домишки, взбирающиеся по горе метров в 600 высотой. Узенькие каменные улочки, где я на большой машине своих друзей еле проезжал, чуть не задевая боковым зеркалами стены домов.
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В общем, обычная андалусийская деревня, но со своей потрясающей историей, уходящей еще во времена до нашей эры.
Когда едешь по дороге из Севилье в Марбелью, вдруг справа на горе — белые домики, одинокая колокольня и средневековые стены монастыря. Это один из тех крошечных андалусийских городков, которые так хороши собой, что невозможно проехать мимо, не свернув со скоростного шоссе. Вот и я притормозил и повернул направо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Это Эстепа (исп. «степь»). Маленькие белые домишки, взбирающиеся по горе метров в 600 высотой. Узенькие каменные улочки, где я на большой машине своих друзей еле проезжал, чуть не задевая боковым зеркалами стены домов.
Читайте также: Виртуальная прогулка по острову Врангеля. Фото
В общем, обычная андалусийская деревня, но со своей потрясающей историей, уходящей еще во времена до нашей эры.
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