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Полезные идеи для маленького санузла. Фото
Как грамотно оформить маленький санузел.
Санузел небольшого размера и в современных квартирах не редкость. И всё же даже маленький санузел можно сделать по-настоящему стильным и функциональным помещением. В этом обзоре советы профессиональных дизайнеров, которые пригодятся абсолютно всем, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Отходим от классической плитки
Плитка является самым практичным решением для ванной комнаты. Однако, не стоит забывать, что есть и другие не менее привлекательные материалы. Ни в коем случае не используйте плитку одного оттенка для отделки помещения от пола до потолка. Это создаст ощущение замкнутого пространства, что и так присутствует в санузле, где нет окон и дверей. Наилучшим решением для небольшой ванной комнаты станет сочетание керамической плитки светлых или ярких оттенков с качественной краской. Использовать плитку можно для отделки нижней части ванной комнаты или для оформления одной-двух стен, наиболее подверженных воздействию влаги.
2. Нестандартные решения
Ванные комнаты в стандартных российских квартирах чаще всего не отличаются большими размерами. Однако, это не повод оформлять свой санузел по выработанному шаблону. Не стремитесь расставить всю сантехнику в ряд или вдоль каждой из стен. Хоть площадь санузлов и скромна, но рынок сантехники не стоит на месте. Присмотритесь к нестандартным моделям раковин, унитазов и душевых кабин. Возможно, угловой унитаз или накладная раковина - это именно то, что надо вам. Кроме того, скрупулезные поиски, скорее всего, увенчаются успехом и вы найдете не только то, что станет изюминкой пространства, но и поможет сэкономить место.
3. Компактные полочки
Планируя ремонт, не забудьте позаботиться о системах хранения. Наличие встроенных шкафчиков и ниш - это не блажь и роскошь, а вопрос дальнейшего удобства. Если же масштабный ремонт не входит в ваши планы, прикупите несколько узких компактных полочек. Для этих целей прекрасно подойдут полочки для специй. Повесьте их на стене у зеркала и используйте их для хранения косметики и средств личной гигиены.
4. Акцентный центр
Даже если ваш санузел совсем скромный, не стоит превращать его в скучное безликое пространство. Даже в маленькой ванной комнате при желании можно найти место для красивой сантехники. Если вы нацелились на покупку ванны, пусть она станет хитом вашего санузла. Эту зону можно украсить необычным декором или повесить качественную эффектную занавеску.
5. Магнитная доска
Даже маленький санузел может стать удобным, уютным и функциональным. Однако, для этого нужно проявить смекалку и мыслить не стандартно. Стоит заметить, что сделать это удастся даже без больших капиталовложений. Например, подберите оригинальные системы хранения. Очень стильным и практичным приобретением станет магнитная доска. Декорируйте ее своими руками, заключите в рамку и используйте для хранения косметики.
6. Темные тона
Темные тона совершенно не годятся для маленького санузла. Поэтому, если хотите создать стильное и привлекательно пространство, избегайте черных, коричневых, серых и других темных оттенков. Иначе, помещение будет казаться еще темнее. В таком помещении вы все время будете чувствовать себя усталым, а утром не сможете проснуться. А вот светлые оттенки наоборот будут отражать свет, увеличивая пространство.
7. Большое зеркало
Если речь идет о маленьком пространстве, то без зеркала не обойтись. В маленькой ванной оно может стать главной изюминкой пространства. Если решитесь, не скромничайте, выбирайте зеркало побольше. Присмотритесь к моделям в стильных лаконичных рамах. Еще одним плюсом станет наличие подсветки. Дополнительный источник света станет еще одним плюсом, который позволит создать иллюзию пространства.
8. Эргономичные решения
Если не получается разместить в своем санузле все, что задумали, сэкономьте пространство с помощью эргономичной сантехники. Например, можно приобрести угловую раковину и разместить ее над ванной. Также можно обратить внимание на накладные модели, которые легко устанавливаются на стиральную машинку или даже унитаз.
9. Дверь
Если речь идет о маленькой ванне, старайтесь задействовать все возможное пространство. Например, на двери можно закрепить вешалки для полотенец. Это конечно, не решит вопрос с нехваткой площади, но освободит немного места для более важных вещей.
10. Освещение
Освещение играет важную роль в интерьере небольшого пространства без окон. Нехватка света в маленьком санузле сделает его не только меньше, но и мрачнее. К тому же, при тусклом свете вы вряд ли сможете сделать нормальны макияж так, как тон кожи не будет соответствовать реальности.
11. Минимализм
Биде и громоздкие тумбы не слишком подходят для обустройства маленького санузла. Выбирайте исключительно то, что вам необходимо. Стиль минимализм прекрасное решение для такой ванной комнаты, ведь главное правило такого помещения - максимум свободного пространства.
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12. Безопасность
Думая о красоте, не забывайте и про безопасность. Плитка в ванне - это конечно очень удобно и красиво, но малейшие капли воды могут привести к падению. Поэтому, если выбираете плитку, прикупите пару ковриков или используйте специальные резиновые коврики.
Санузел небольшого размера и в современных квартирах не редкость. И всё же даже маленький санузел можно сделать по-настоящему стильным и функциональным помещением. В этом обзоре советы профессиональных дизайнеров, которые пригодятся абсолютно всем, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Отходим от классической плитки
Плитка является самым практичным решением для ванной комнаты. Однако, не стоит забывать, что есть и другие не менее привлекательные материалы. Ни в коем случае не используйте плитку одного оттенка для отделки помещения от пола до потолка. Это создаст ощущение замкнутого пространства, что и так присутствует в санузле, где нет окон и дверей. Наилучшим решением для небольшой ванной комнаты станет сочетание керамической плитки светлых или ярких оттенков с качественной краской. Использовать плитку можно для отделки нижней части ванной комнаты или для оформления одной-двух стен, наиболее подверженных воздействию влаги.
2. Нестандартные решения
Ванные комнаты в стандартных российских квартирах чаще всего не отличаются большими размерами. Однако, это не повод оформлять свой санузел по выработанному шаблону. Не стремитесь расставить всю сантехнику в ряд или вдоль каждой из стен. Хоть площадь санузлов и скромна, но рынок сантехники не стоит на месте. Присмотритесь к нестандартным моделям раковин, унитазов и душевых кабин. Возможно, угловой унитаз или накладная раковина - это именно то, что надо вам. Кроме того, скрупулезные поиски, скорее всего, увенчаются успехом и вы найдете не только то, что станет изюминкой пространства, но и поможет сэкономить место.
3. Компактные полочки
Планируя ремонт, не забудьте позаботиться о системах хранения. Наличие встроенных шкафчиков и ниш - это не блажь и роскошь, а вопрос дальнейшего удобства. Если же масштабный ремонт не входит в ваши планы, прикупите несколько узких компактных полочек. Для этих целей прекрасно подойдут полочки для специй. Повесьте их на стене у зеркала и используйте их для хранения косметики и средств личной гигиены.
4. Акцентный центр
Даже если ваш санузел совсем скромный, не стоит превращать его в скучное безликое пространство. Даже в маленькой ванной комнате при желании можно найти место для красивой сантехники. Если вы нацелились на покупку ванны, пусть она станет хитом вашего санузла. Эту зону можно украсить необычным декором или повесить качественную эффектную занавеску.
5. Магнитная доска
Даже маленький санузел может стать удобным, уютным и функциональным. Однако, для этого нужно проявить смекалку и мыслить не стандартно. Стоит заметить, что сделать это удастся даже без больших капиталовложений. Например, подберите оригинальные системы хранения. Очень стильным и практичным приобретением станет магнитная доска. Декорируйте ее своими руками, заключите в рамку и используйте для хранения косметики.
6. Темные тона
Темные тона совершенно не годятся для маленького санузла. Поэтому, если хотите создать стильное и привлекательно пространство, избегайте черных, коричневых, серых и других темных оттенков. Иначе, помещение будет казаться еще темнее. В таком помещении вы все время будете чувствовать себя усталым, а утром не сможете проснуться. А вот светлые оттенки наоборот будут отражать свет, увеличивая пространство.
7. Большое зеркало
Если речь идет о маленьком пространстве, то без зеркала не обойтись. В маленькой ванной оно может стать главной изюминкой пространства. Если решитесь, не скромничайте, выбирайте зеркало побольше. Присмотритесь к моделям в стильных лаконичных рамах. Еще одним плюсом станет наличие подсветки. Дополнительный источник света станет еще одним плюсом, который позволит создать иллюзию пространства.
8. Эргономичные решения
Если не получается разместить в своем санузле все, что задумали, сэкономьте пространство с помощью эргономичной сантехники. Например, можно приобрести угловую раковину и разместить ее над ванной. Также можно обратить внимание на накладные модели, которые легко устанавливаются на стиральную машинку или даже унитаз.
9. Дверь
Если речь идет о маленькой ванне, старайтесь задействовать все возможное пространство. Например, на двери можно закрепить вешалки для полотенец. Это конечно, не решит вопрос с нехваткой площади, но освободит немного места для более важных вещей.
10. Освещение
Освещение играет важную роль в интерьере небольшого пространства без окон. Нехватка света в маленьком санузле сделает его не только меньше, но и мрачнее. К тому же, при тусклом свете вы вряд ли сможете сделать нормальны макияж так, как тон кожи не будет соответствовать реальности.
11. Минимализм
Биде и громоздкие тумбы не слишком подходят для обустройства маленького санузла. Выбирайте исключительно то, что вам необходимо. Стиль минимализм прекрасное решение для такой ванной комнаты, ведь главное правило такого помещения - максимум свободного пространства.
Читайте также: Эту девушку называют самым привлекательным в мире солдатом. Фото
12. Безопасность
Думая о красоте, не забывайте и про безопасность. Плитка в ванне - это конечно очень удобно и красиво, но малейшие капли воды могут привести к падению. Поэтому, если выбираете плитку, прикупите пару ковриков или используйте специальные резиновые коврики.
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