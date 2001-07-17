Раздел: Фоторепортажи
Самые необычные острова на планете. Фото
Здесь есть много удивительного.
На земле есть множество райских островов, манящих своими дивными пляжами, незабываемыми водопадами, скалами и невообразимыми обитателями. Но такие необыкновенные места, таят в себе массу опасностей и невероятных тайн и легенд. И еще не известно, чудеса природы больше будоражат и притягивают людей, или мистические тайны и жуткие события вызывают такой живой интерес, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Змеиный остров (Бразилия)
Самым опасным на нашей планете считается Кеймада-Гранди, более известен как Змеиный остров. Расположен он в Атлантическом океане, неподалеку от берегов Бразилии.
Здесь в первозданном виде сохранились потрясающие живописные пейзажи с экзотическими растениями, невероятно красивые скалы и чистейшие пляжи. Казалось бы, вот оно райское место на земле! Но к сожалению, на нем не могут находться люди, потому что его целиком и полностью заполонили змеи.
По оценкам ученых, на каждый квадратный метр, приходится от трех до пяти особей. Этот остров запрещено посещать туристам на законодательном уровне. Хотя находятся смельчаки и экстремалы, которые отыскивают окольные пути, чтобы увидеть обитель змей собственными глазами.
2. Остров кошек (Япония)
Этот маленький остров Аошима, одно из самых необычно приятных и милых мест на планете. Главной его достопримечательностью являются коты. Только подумайте, на душу населения приходится по шесть особей пушистых мурлык сразу. Еще в конце XIX века их завезли моряки, чтобы легче было бороться с мышами и крысами.
Но со временем остров стал совсем малолюдным, и коты начали занимать главенствующие позиции. Туристов, желающих посмотреть на необычных хозяев Аошимы, доставляют небольшие катера.
Их с огромной радостью и нетерпением ждут четверолапые обитатели, потому что знают, если причалил катер, значит, будут очень вкусные угощения.
А в благодарность за щедрость, коты не только радушно принимают гостей, но и позволяют делать невероятные фото, эффектно позируя на камеру.
3. Остров кукол (Мексика)
Он по праву считается самым жутким на планете. Имея такое по-детски доброе название, остров ввергает в трепет туристов, которые все-таки рискнули его посетить. Данный клочок земли, омываемый водами канала Сочимилько, всегда имел недобрую славу. Жители окрестностей считали его проклятым местом, потому что очень часто на его территории погибали дети.
Но свою зловещую славу остров приобрел благодаря Дону Джулиану Сантана, отшельнику с психическими отклонениями. Этот человек, после смерти очередной девочки, свидетелем которой стал, совсем потерял контроль над собой.
Перебравшись жить на этот остров, он многие годы собирал на помойках кукол, калечил и всячески уродовал их, а потом развешивал на деревьях и кустах. За пятьдесят лет, это клочок земли превратился в огромное кладбище поломанных детских игрушек, которое нагоняет невероятный страх.
Хотя все прекрасно понимают, что это всего лишь куклы, но вид их стеклянных глаз, следящих за любым вашим шагом, из-за каждого куста, приводит в полнейший ужас. После смерти Джулиана островом владеют его родственники, которые умудрились превратить его в одно из самых туристически привлекательных мест планеты.
Экскурсии для любителей таких ужастиков, проводят только в дневное время, потому что вид искалеченных кукол, зрелище не для слабонервных.
4. Остров Сокотра (Республика Йемен)
Он является одним из четырех островов одноименного архипелага и считается «природным чудом» не только своей страны, но и всей вселенной.
Эти места по праву называют «затерянным миром», потому что на его территории сохранились невероятные представители флоры и фауны, которых нет больше нигде на земном шаре.
Знаменитые «Деревья дракона», редкие птицы и уникальные растения, придают этому месту некий несравнимый шарм, и абсолютно неземной.
Счастливчики, которым удалось побывать на острове, до сих пор не верят, что они были все-таки на Земле, а не путешествовали по другим галактикам. Потому что такого обилия экзотических растений и рептилий нет ни в одном уголке мира.
5. Мусорный остров
Этот огромный тихоокеанский искусственный остров возник из мусора, который скопился за последние сто лет. Держится он на одном месте, благодаря влиянию подводных течений, имеющих завихрения.
Вот сюда и сносит вода все, что с преступной небрежностью выброшено за борт корабля или просто валяется на берегах островов и континентов, собирая свои опасные находки в огромную дрейфующую свалку, которая растет с каждым днем с устрашающей скоростью. Как шокирующе это не звучит, но за последними данными ученых, мусора в ней скопилось около ста миллионов тонн.
Не так страшно само существование этого острова, как экологические последствия, которые грозят настоящей катастрофой. Не разлагающийся пластик, со временем превращается в мелкие частицы, являясь смертельным «угощением» для обитателей океана.
Ведь птицы и рыбы, медузы и даже киты, воспринимают все что плавает – едой и поглощают кусочки химических соединений, что приводит к фатальным последствиям. Считается, что больше миллиона птиц и около ста тысяч морских млекопитающих и черепах погибает в течении одного года от самого содержимого свалки или потому, что не могли найти выход из ее лабиринтов.
6. Остров Рождества (Австралия)
Этот небольшой клочок земли, расположенный в Индийском океане стал знаменитым на весь мир благодаря совсем крошечному представителю своей фауны – красному земляному крабу.
На этом острове, 18 дней в году происходит невероятно восхитительное событие, которое привлекает огромное внимание туристов, фотографов и натуралистов. Это самая впечатляющая природная миграция земных крабов, которые начинают свой путь с приходом ливней.
С конца октября по январь, у этих уникальных представителей ракообразных начинается брачный период и более 100 миллионов особей отправляется из тропических лесов к побережью океана, чтобы отложить икру. К сожалению, точное время такого восхитительного марш-броска, определить никак не удается, все зависит от того когда начнутся муссоны.
В это время — дороги и тропинки, тоннели и мосты заполоняют эти красивые существа, превращаясь в движущуюся красную дорожку. Для того чтобы сократить потери при таком всеобщем передвижении, власти острова, принимают меры предосторожности.
На этот период на дорогах ставят не только знаки, предупреждающие о миграции крабов, но и делают специальные ограждения, а также сооружают временные мосты и тоннели, для их безопасного передвижения.
Эти крабы приносят колоссальную пользу месту своего обитания, ведь они не только привлекают огромное количество туристов, но и являются главными санитарами. Земляные крабы с удовольствием поедают опавшую листву, увядшие цветы и сгнившие плоды, а также умерших птиц или гигантских улиток, поддерживая идеальную чистоту на острове.
7. Остров Повелья (Италия)
Этот остров, расположенный в Венецианской лагуне, как природное образование, никакой опасности для окружающих не представляет. Но ужасающие легенды из его прошлого сделали одним из самых страшных и призрачных мест на планете.
Каким только названием не наградили люди, за время его существования: Врата ада, Кровавый, Помойкой страха, Пристанищем потерянных душ. Все эти названия, к сожалению, оправданы. Остров на своем веку, стал пристанищем для больных чумой во время эпидемий в XIV и XVII столетиях. Это было ужасное место, сюда тысячами свозили больных и умерших от чумы людей просто сжигая или закапывая не только мертвых, но и живых в землю, всеми способами пытаясь остановить смертельную эпидемию.
Вначале двадцатого века, на территории крепости была организована больница для душевнобольных людей и этот остров снова погрузился во тьму горя и насилия. Ходят слухи, что за ее стенами проводились страшные опыты на больных, приводившие к массовым смертям и мукам. Предполагают, что во время всех страшных событий, происходивших на острове, здесь погибло около 160 тысяч человек.
Поэтому считается, что вся его территория пропитана неблагоприятной энергетикой, принявших мученическую смерть людей. Известные экстрасенсы настаивают, что на этом острове, концентрация ментального мрака достигает высочайшего уровня, чем привлекает почитателей всего мистического и потустороннего.
8. Большая голубая дыра (Белиз)
Большая голубая воронка, расположенная возле полуострова Ютакан в Центральной Америке, по своей сути не является островом. Это удивительная карстовая пещера, находящаяся ниже уровня моря.
Глядя с высоты можно увидеть, что она имеет правильную форму круга и в диаметре составляет 305 метров, а глубина достигает 145. Пещера окружена коралловой надстройкой, так называемым атоллом, что делает ее вид неимоверным. Получается кольцеобразный остров, заполненный темно-синей водой, а вокруг бледно-голубые разводы создают неповторимый ореол, напоминающий зрачок глаза.
Эта пещера встречает дайверов фантастическими подводными ландшафтами и восхитительными пейзажами морских сталактитов, достигающих 15 метров.
Но к сожалению, очень сложные условия погружения, не всегда правильный расчет или банальная беспечность, приводит к гибели любителей экстрима. И в последние годы все чаще можно услышать новое зловещее название этого необыкновенно прекрасного места – «кладбище дайверов».
9. Остров Хасима (Япония)
Этот маленький скалистый клочок земли, возвышающийся над водами Восточно-Китайского моря, окруженный огромными бетонными плитами, больше похож на корабль, за что и получил название «Остров-крейсер».
С конца XIX века, после того как обнаружили в его недрах уголь, превратился в мощный промышленный центр страны. И уже в 60-х годах прошлого века, стал самым густонаселенным местом земного шара. Только представьте, жилая зона города помещала 139 100 человек на кв. км! Он имел всю необходимую для жизнедеятельности структуру: дома, садики, школы, больницы, магазины, рестораны и даже храмы. Но, запасы угля иссякли, на смену тепловым электростанциям пришли атомные и содержать такой город стало совсем нерентабельно.
Поэтому с 1974 года остров опустел. За последние сорок лет, он превратился в жуткую развалину, навевающую тоску и безысходность. И это случилось не оттого, что город постигла какая-то эпидемия или катастрофа, а просто его бросили за ненадобностью. И теперь это мрачный остров-призрак, который с 2009 года разрешили посещать обычным туристам.
10. Вулкан Пойнт (Филиппины)
Самое невероятное чудо нашей планеты, это остров под названием вулкан Пойнт, который расположен в кратерном озере Тааль на острове Лусон. Очень сложно понять, что где находиться, но такой феномен существует только в двух местах планеты – Филиппинах и в Канаде.
Филиппинскую «матрешку» мы сейчас и рассмотрим. Извержение Тааля, которое, произошло более 500 лет назад, образовало остров посреди озера. Со временем, в кратере самого вулкана, постепенно сформировалось свое озеро, которое поражает не только необычностью расположения, но и невероятной красотой.
В нынешнее время, такое уникальное создание природы привлекает огромное количество туристов и исследователей.
11. Остров Миякедзиму (Япония)
Миякедзиму — самое гибельное место на планете. Это один из островов архипелага Идзу расположенный в Тихом океане. Из-за необыкновенной активности вулкана Ояма, который за последнее столетие извергался 6 раз, и постоянно бурлящей магмы, в воздухе скапливается сернистый газ. Это высококонцентрированный яд, который распространяется по всему острову, создавая невероятные проблемы его местным жителям.
Самое сильное извержение произошло в 2000 году, повлекло за собой 17500 землетрясений, превратив эту местность в заброшенный бесплодный клочок земли. Весь остров был погружен в облака едкой пыли, достигающие 18 километров в высоту.
Все жители острова эвакуировались, и целых 5 лет он считался необитаемым.
Но в 2005 году нашлись смельчаки, которые вернулись в свои жилища и продолжают заниматься привычными делами. Только вынуждены круглосуточно носить с собой противогазы, когда услышат звук сирены, оповещающий о поднятии концентрации газа, они срочно должны надеть маски.
Читайте также: Как выглядят разные мегаполисы в час-пик. Фото
12. Архипелаг Фиджи (Республика Фиджи)
Он состоит из 332 островов, сто из которых являются обитаемыми и по праву считаются райскими. Архипелаг находятся в южной части Тихого океана и образует дугу в виде подковы, что дает ему возможность иметь свое внутреннее море.
Этим и объясняется соединение горизонта, вызывающее ощущение, что невероятная голубизна неба слилась с лазурной поверхностью океана.
Острова архипелага поражают огромным разнообразием тропических растений, животных и рыб. Чистейшая прозрачная вода, позволяющая видеть в глубине нескольких метров не только коралловые сады, но и невероятной красоты рыб, черепах, маленьких акул и других обитателей океана, привлекает огромное количество туристов и дайверов.
Но такими эти острова были не всегда. До начала прошлого столетия, они считались самыми опасными для людей мест во вселенной. Здесь обитали жестокие каннибалы планеты, которые устраивали страшные ритуалы и человеческие жертвоприношения. При этом могли пострадать не только пришельцы, но и собственные дети или родители.
На земле есть множество райских островов, манящих своими дивными пляжами, незабываемыми водопадами, скалами и невообразимыми обитателями. Но такие необыкновенные места, таят в себе массу опасностей и невероятных тайн и легенд. И еще не известно, чудеса природы больше будоражат и притягивают людей, или мистические тайны и жуткие события вызывают такой живой интерес, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Змеиный остров (Бразилия)
Самым опасным на нашей планете считается Кеймада-Гранди, более известен как Змеиный остров. Расположен он в Атлантическом океане, неподалеку от берегов Бразилии.
Здесь в первозданном виде сохранились потрясающие живописные пейзажи с экзотическими растениями, невероятно красивые скалы и чистейшие пляжи. Казалось бы, вот оно райское место на земле! Но к сожалению, на нем не могут находться люди, потому что его целиком и полностью заполонили змеи.
По оценкам ученых, на каждый квадратный метр, приходится от трех до пяти особей. Этот остров запрещено посещать туристам на законодательном уровне. Хотя находятся смельчаки и экстремалы, которые отыскивают окольные пути, чтобы увидеть обитель змей собственными глазами.
2. Остров кошек (Япония)
Этот маленький остров Аошима, одно из самых необычно приятных и милых мест на планете. Главной его достопримечательностью являются коты. Только подумайте, на душу населения приходится по шесть особей пушистых мурлык сразу. Еще в конце XIX века их завезли моряки, чтобы легче было бороться с мышами и крысами.
Но со временем остров стал совсем малолюдным, и коты начали занимать главенствующие позиции. Туристов, желающих посмотреть на необычных хозяев Аошимы, доставляют небольшие катера.
Их с огромной радостью и нетерпением ждут четверолапые обитатели, потому что знают, если причалил катер, значит, будут очень вкусные угощения.
А в благодарность за щедрость, коты не только радушно принимают гостей, но и позволяют делать невероятные фото, эффектно позируя на камеру.
3. Остров кукол (Мексика)
Он по праву считается самым жутким на планете. Имея такое по-детски доброе название, остров ввергает в трепет туристов, которые все-таки рискнули его посетить. Данный клочок земли, омываемый водами канала Сочимилько, всегда имел недобрую славу. Жители окрестностей считали его проклятым местом, потому что очень часто на его территории погибали дети.
Но свою зловещую славу остров приобрел благодаря Дону Джулиану Сантана, отшельнику с психическими отклонениями. Этот человек, после смерти очередной девочки, свидетелем которой стал, совсем потерял контроль над собой.
Перебравшись жить на этот остров, он многие годы собирал на помойках кукол, калечил и всячески уродовал их, а потом развешивал на деревьях и кустах. За пятьдесят лет, это клочок земли превратился в огромное кладбище поломанных детских игрушек, которое нагоняет невероятный страх.
Хотя все прекрасно понимают, что это всего лишь куклы, но вид их стеклянных глаз, следящих за любым вашим шагом, из-за каждого куста, приводит в полнейший ужас. После смерти Джулиана островом владеют его родственники, которые умудрились превратить его в одно из самых туристически привлекательных мест планеты.
Экскурсии для любителей таких ужастиков, проводят только в дневное время, потому что вид искалеченных кукол, зрелище не для слабонервных.
4. Остров Сокотра (Республика Йемен)
Он является одним из четырех островов одноименного архипелага и считается «природным чудом» не только своей страны, но и всей вселенной.
Эти места по праву называют «затерянным миром», потому что на его территории сохранились невероятные представители флоры и фауны, которых нет больше нигде на земном шаре.
Знаменитые «Деревья дракона», редкие птицы и уникальные растения, придают этому месту некий несравнимый шарм, и абсолютно неземной.
Счастливчики, которым удалось побывать на острове, до сих пор не верят, что они были все-таки на Земле, а не путешествовали по другим галактикам. Потому что такого обилия экзотических растений и рептилий нет ни в одном уголке мира.
5. Мусорный остров
Этот огромный тихоокеанский искусственный остров возник из мусора, который скопился за последние сто лет. Держится он на одном месте, благодаря влиянию подводных течений, имеющих завихрения.
Вот сюда и сносит вода все, что с преступной небрежностью выброшено за борт корабля или просто валяется на берегах островов и континентов, собирая свои опасные находки в огромную дрейфующую свалку, которая растет с каждым днем с устрашающей скоростью. Как шокирующе это не звучит, но за последними данными ученых, мусора в ней скопилось около ста миллионов тонн.
Не так страшно само существование этого острова, как экологические последствия, которые грозят настоящей катастрофой. Не разлагающийся пластик, со временем превращается в мелкие частицы, являясь смертельным «угощением» для обитателей океана.
Ведь птицы и рыбы, медузы и даже киты, воспринимают все что плавает – едой и поглощают кусочки химических соединений, что приводит к фатальным последствиям. Считается, что больше миллиона птиц и около ста тысяч морских млекопитающих и черепах погибает в течении одного года от самого содержимого свалки или потому, что не могли найти выход из ее лабиринтов.
6. Остров Рождества (Австралия)
Этот небольшой клочок земли, расположенный в Индийском океане стал знаменитым на весь мир благодаря совсем крошечному представителю своей фауны – красному земляному крабу.
На этом острове, 18 дней в году происходит невероятно восхитительное событие, которое привлекает огромное внимание туристов, фотографов и натуралистов. Это самая впечатляющая природная миграция земных крабов, которые начинают свой путь с приходом ливней.
С конца октября по январь, у этих уникальных представителей ракообразных начинается брачный период и более 100 миллионов особей отправляется из тропических лесов к побережью океана, чтобы отложить икру. К сожалению, точное время такого восхитительного марш-броска, определить никак не удается, все зависит от того когда начнутся муссоны.
В это время — дороги и тропинки, тоннели и мосты заполоняют эти красивые существа, превращаясь в движущуюся красную дорожку. Для того чтобы сократить потери при таком всеобщем передвижении, власти острова, принимают меры предосторожности.
На этот период на дорогах ставят не только знаки, предупреждающие о миграции крабов, но и делают специальные ограждения, а также сооружают временные мосты и тоннели, для их безопасного передвижения.
Эти крабы приносят колоссальную пользу месту своего обитания, ведь они не только привлекают огромное количество туристов, но и являются главными санитарами. Земляные крабы с удовольствием поедают опавшую листву, увядшие цветы и сгнившие плоды, а также умерших птиц или гигантских улиток, поддерживая идеальную чистоту на острове.
7. Остров Повелья (Италия)
Этот остров, расположенный в Венецианской лагуне, как природное образование, никакой опасности для окружающих не представляет. Но ужасающие легенды из его прошлого сделали одним из самых страшных и призрачных мест на планете.
Каким только названием не наградили люди, за время его существования: Врата ада, Кровавый, Помойкой страха, Пристанищем потерянных душ. Все эти названия, к сожалению, оправданы. Остров на своем веку, стал пристанищем для больных чумой во время эпидемий в XIV и XVII столетиях. Это было ужасное место, сюда тысячами свозили больных и умерших от чумы людей просто сжигая или закапывая не только мертвых, но и живых в землю, всеми способами пытаясь остановить смертельную эпидемию.
Вначале двадцатого века, на территории крепости была организована больница для душевнобольных людей и этот остров снова погрузился во тьму горя и насилия. Ходят слухи, что за ее стенами проводились страшные опыты на больных, приводившие к массовым смертям и мукам. Предполагают, что во время всех страшных событий, происходивших на острове, здесь погибло около 160 тысяч человек.
Поэтому считается, что вся его территория пропитана неблагоприятной энергетикой, принявших мученическую смерть людей. Известные экстрасенсы настаивают, что на этом острове, концентрация ментального мрака достигает высочайшего уровня, чем привлекает почитателей всего мистического и потустороннего.
8. Большая голубая дыра (Белиз)
Большая голубая воронка, расположенная возле полуострова Ютакан в Центральной Америке, по своей сути не является островом. Это удивительная карстовая пещера, находящаяся ниже уровня моря.
Глядя с высоты можно увидеть, что она имеет правильную форму круга и в диаметре составляет 305 метров, а глубина достигает 145. Пещера окружена коралловой надстройкой, так называемым атоллом, что делает ее вид неимоверным. Получается кольцеобразный остров, заполненный темно-синей водой, а вокруг бледно-голубые разводы создают неповторимый ореол, напоминающий зрачок глаза.
Эта пещера встречает дайверов фантастическими подводными ландшафтами и восхитительными пейзажами морских сталактитов, достигающих 15 метров.
Но к сожалению, очень сложные условия погружения, не всегда правильный расчет или банальная беспечность, приводит к гибели любителей экстрима. И в последние годы все чаще можно услышать новое зловещее название этого необыкновенно прекрасного места – «кладбище дайверов».
9. Остров Хасима (Япония)
Этот маленький скалистый клочок земли, возвышающийся над водами Восточно-Китайского моря, окруженный огромными бетонными плитами, больше похож на корабль, за что и получил название «Остров-крейсер».
С конца XIX века, после того как обнаружили в его недрах уголь, превратился в мощный промышленный центр страны. И уже в 60-х годах прошлого века, стал самым густонаселенным местом земного шара. Только представьте, жилая зона города помещала 139 100 человек на кв. км! Он имел всю необходимую для жизнедеятельности структуру: дома, садики, школы, больницы, магазины, рестораны и даже храмы. Но, запасы угля иссякли, на смену тепловым электростанциям пришли атомные и содержать такой город стало совсем нерентабельно.
Поэтому с 1974 года остров опустел. За последние сорок лет, он превратился в жуткую развалину, навевающую тоску и безысходность. И это случилось не оттого, что город постигла какая-то эпидемия или катастрофа, а просто его бросили за ненадобностью. И теперь это мрачный остров-призрак, который с 2009 года разрешили посещать обычным туристам.
10. Вулкан Пойнт (Филиппины)
Самое невероятное чудо нашей планеты, это остров под названием вулкан Пойнт, который расположен в кратерном озере Тааль на острове Лусон. Очень сложно понять, что где находиться, но такой феномен существует только в двух местах планеты – Филиппинах и в Канаде.
Филиппинскую «матрешку» мы сейчас и рассмотрим. Извержение Тааля, которое, произошло более 500 лет назад, образовало остров посреди озера. Со временем, в кратере самого вулкана, постепенно сформировалось свое озеро, которое поражает не только необычностью расположения, но и невероятной красотой.
В нынешнее время, такое уникальное создание природы привлекает огромное количество туристов и исследователей.
11. Остров Миякедзиму (Япония)
Миякедзиму — самое гибельное место на планете. Это один из островов архипелага Идзу расположенный в Тихом океане. Из-за необыкновенной активности вулкана Ояма, который за последнее столетие извергался 6 раз, и постоянно бурлящей магмы, в воздухе скапливается сернистый газ. Это высококонцентрированный яд, который распространяется по всему острову, создавая невероятные проблемы его местным жителям.
Самое сильное извержение произошло в 2000 году, повлекло за собой 17500 землетрясений, превратив эту местность в заброшенный бесплодный клочок земли. Весь остров был погружен в облака едкой пыли, достигающие 18 километров в высоту.
Все жители острова эвакуировались, и целых 5 лет он считался необитаемым.
Но в 2005 году нашлись смельчаки, которые вернулись в свои жилища и продолжают заниматься привычными делами. Только вынуждены круглосуточно носить с собой противогазы, когда услышат звук сирены, оповещающий о поднятии концентрации газа, они срочно должны надеть маски.
Читайте также: Как выглядят разные мегаполисы в час-пик. Фото
12. Архипелаг Фиджи (Республика Фиджи)
Он состоит из 332 островов, сто из которых являются обитаемыми и по праву считаются райскими. Архипелаг находятся в южной части Тихого океана и образует дугу в виде подковы, что дает ему возможность иметь свое внутреннее море.
Этим и объясняется соединение горизонта, вызывающее ощущение, что невероятная голубизна неба слилась с лазурной поверхностью океана.
Острова архипелага поражают огромным разнообразием тропических растений, животных и рыб. Чистейшая прозрачная вода, позволяющая видеть в глубине нескольких метров не только коралловые сады, но и невероятной красоты рыб, черепах, маленьких акул и других обитателей океана, привлекает огромное количество туристов и дайверов.
Но такими эти острова были не всегда. До начала прошлого столетия, они считались самыми опасными для людей мест во вселенной. Здесь обитали жестокие каннибалы планеты, которые устраивали страшные ритуалы и человеческие жертвоприношения. При этом могли пострадать не только пришельцы, но и собственные дети или родители.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
687
0
Также советуем посмотреть
- Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
- Забавные фотки от невероятно находчивых девушек
- Смеемся до упаду: подборка отличных анекдотов на вечер
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
- Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в
- Чересчур эмоциональная сурдопереводчица развеселила Сеть
- Том и Джерри отдыхают: кошка подружилась с крысой и покорила Instagram
- Собака, поедающая арбуз как человек, стала звездой Сети
- Сеть покорила маленькая «Рапунцель»
- В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
Оставьте свой комментарий