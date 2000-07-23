Дорогие вещи, которые были найдены в пустыне. Фото

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На первый взгляд, пустыня может быть местом, где ничего не происходит и где можно заблудиться в бесконечных песчаных дюнах. Но некоторые из самых захватывающих сокровищ в мире были найдены в пустыне. Это похоже на то, что вселенная проверяет нас, помещая самые ценные вещи в мире в самых негостеприимных областях. Только смелые авантюристы способны раскрыть эти сокровища, спрятанные глубоко в запеченных солнцем землях самых жарких пустынь в мире.Конечно, не все сокровища — это то, что мы ожидаем. Некоторые из самых ценных вещей на Земле бесценны из-за их сентиментальной ценности. В пустыне было много древних реликвий, которые никому не нужны, но бесценны для ученых и тех, кто хочет больше узнать о древних цивилизациях. Пустыни во многих отношениях являются волшебными местами, и у них есть всевозможные секреты для желающих исследовать.Одна вещь, которую вы определенно не ожидаете найти посреди пустыни, — это магазин Prada. Роскошный модный бренд славится тем, что он является одним из самых элитных и дорогих лейблов в мире, и те, кто прошел мимо, наверняка испытывали проблемы с их глазами, когда увидели этот одинокий магазин в середине пустыни. Он расположен в пустыне в Техасе, и это не настоящий магазин, как таковой. Это на самом деле художественный взнос, хотя он снабжен реальными товарами Prada. Эти «сокровища» фактически были ограблены только через день после того, как была установлена ​​так называемая скульптура.По какой-то странной, неизвестной причине огромное количество редких игр Atari было найдено похороненным в середине пустыни в Нью-Мексико. Это было все еще в 1980 году, и это было связано с финансовыми проблемами для компании Atari. И сегодня многие считают, что эти видеоигры являются редкими коллекционными предметами.Художники, похоже, любят строить необычные художественные инсталляции и скульптуры посреди пустыни, и одним из примеров этого является технологически продвинутый бассейн, расположенный где-то посреди пустыни Мохаве. Он был построен австрийским художником, и бассейн на самом деле невероятно развит, с прохладной водой и всеми функциями, которые вы ожидаете от бассейна в особняке миллионера.Теперь давайте перейдем к настоящему сокровищу. В пустынях Ливии существует одинокий участок, где можно найти один из редчайших минералов. Он известен как ливийское стекло, и это одна из настоящих жемчужин пустыни. Хотя золото, серебро и даже алмазы довольно распространены по геологии, ливийское стекло встречается крайне редко. Оно обычно классифицируется как стекловолокно, и оно может образовываться естественным путем из-за ударов молнии, вулканической активности или метеорных ударов. Но странно, что никто не знает, как это стекло было сформировано, и это одна из самых больших тайн в научном мире. Древние египтяне использовали его для украшения, поскольку они признали его ценность. Есть много странных теорий о том, как это стекло было сформировано.Самолеты истребители — одни из самых дорогих единиц военной техники, известных человеку. На протяжении многих лет технология истребителей неуклонно развивалась, но даже несколько десятилетий назад в эксплуатации находились очень современные самолеты. Во время вторжения в Ирак силы США обнаружили одно из самых ценных сокровищ, найденных в любой пустыне, — весь парк продвинутых истребителей МиГ, которые были скрыты.Некоторые сокровища не ценны, как золото или алмазы, а скорее ценны для человечества в целом. Иногда исторические открытия бесценны, и они оказываются самыми ценными сокровищами, когда-либо найденными в пустыне. Свитки Мертвого моря, возможно, были одним из самых важных «сокровищ», когда-либо найденных в пустыне, и они были найдены в пещерных системах в Израиле. Пергаменты, которых тысячи лет, содержат некоторые из самых ранних фрагментов текста, которые также встречаются в еврейской Библии и других заметных религиозных текстах. Сказать, что Свитки Мертвого моря ничего не стоят, было бы огромным преуменьшением.Говоря о древностях, есть много бесценных предметов, которые нашли свой путь на черном рынке, и они также были найдены в пустынях Ближнего Востока. Некоторые из самых популярных предметов для коллекционеров, которые можно купить на черном рынке, — это цилиндрические печати. Эти красивые цилиндры имеют удивительный дизайн на них, и они могут создавать красивые отпечатки, когда они соприкасаются с глиной. В древние времена шумеров и месопотамцев эти цилиндрические печати служили печатями королей, и они носились на шее, как драгоценности.Помимо конкретных сокровищ, найденных в пустыне, есть много полезных ископаемых, которые можно найти в этих сухих местах, которые стоят очень дорого. Согласно Геологической службе Соединенных Штатов, одним из самых ценных минералов, которые мы можем найти в пустыне, является тетраборат натрия. Бор является важным компонентом для производства стекла, сельскохозяйственных химикатов, фармацевтических препаратов и многих других продуктов. Согласно USGS, это означает, что общая стоимость тетрабората, добытого только из озера Серлес, составляет более 1 миллиарда долларов. Есть те, кто считает, что торговля бурой выгоднее, чем золотодобыча.Конечно, нам просто нужно было упомянуть золото, которое является очень ценным минералом, найденным в пустынях по всему миру. «Золотая лихорадка», возможно, закончилась, но есть по-прежнему много золотых шахт, которые очень активны в этих сухих местах по всему миру. Золото в основном встречается в больших количествах в австралийских пустынях, которые также известны как «Outback», но золото также встречается в пустынях по всей территории Соединенных Штатов, и люди все еще могут найти золотые месторождения в середине пустынь сегодня если им повезет.Серебро не так ценно, как золото, но это, безусловно, драгоценный металл, который очень хорошо добывается в пустынных районах. Еще в 1859 году в Неваде было обнаружено огромное серебряное месторождение, которое сделало Соединенные Штаты чрезвычайно богатыми. Это принесло в общей сложности 225 миллионов долларов серебра, что было огромной суммой. Это помогло сделать Америку богатой, и это также обеспечило то, что Америка стала производителем серебра номер один, пока их не обогнала Мексика и Перу.