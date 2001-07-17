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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото

Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. ФотоЭто незабываемое зрелище.

Мы бесконечно восхищаемся этим парнем, который встает ни свет ни заря, чтобы запечатлеть на камеру волшебные трансильванские пейзажи. Зачем так рано? Найти лучший вид, дождаться идеального света и увидеть, как они сливаются воедино. Это настоящее искусство, которым владеет не каждый, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Почувствуйте и вы мурашки на теле от ветра, который гуляет по этим местам.

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Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото

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 Теги: фотограф, горы

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Сегодня, 16:35 » Автор: Анна Мартынова
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