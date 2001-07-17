Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал, как выглядят горы на рассвете. Фото
Это незабываемое зрелище.
Мы бесконечно восхищаемся этим парнем, который встает ни свет ни заря, чтобы запечатлеть на камеру волшебные трансильванские пейзажи. Зачем так рано? Найти лучший вид, дождаться идеального света и увидеть, как они сливаются воедино. Это настоящее искусство, которым владеет не каждый, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Почувствуйте и вы мурашки на теле от ветра, который гуляет по этим местам.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Мы бесконечно восхищаемся этим парнем, который встает ни свет ни заря, чтобы запечатлеть на камеру волшебные трансильванские пейзажи. Зачем так рано? Найти лучший вид, дождаться идеального света и увидеть, как они сливаются воедино. Это настоящее искусство, которым владеет не каждый, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Почувствуйте и вы мурашки на теле от ветра, который гуляет по этим местам.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
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