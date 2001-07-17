Уникальная деревня, в которой нет дорог. Фото

Здесь вместо дорог выступают каналы.



Есть в Голландии одна деревня, которая считается одним из самых уютных мест на Земле. Но в ней нет ни одной дороги, передает



У деревни Гитхорн в Голландии есть замечательная особенность - здесь не передвигаются на машинах или автобусах, просто дорог тут почти нет, только каналы. Здесь, главным транспортом служат лодки, а второе имя деревни — Голландская Венеция.



Отсюда, и неповторимая атмосфера тишины, уюта и полного релакса. Все здесь дышит покоем и неспешным устоем обычной голландской деревушки 18 века.



Замечательный стиль жизни: подплыл к дому, припарковал лодку и идешь наслаждаться прекрасным видом из окна своей гостиной. Тишина, красота и спокойствие!



История деревни начинается в 1230 году, когда группа беженцев с юга страны нашла это место. Единственное, что им бросилось в глаза — это огромное количество козьих рогов, которые остались после сильного потопа. Именно в этом и кроется секрет названия деревни — Goat horns или «Козьи Рога».



Со временем, люди не только изменили название деревни на более благозвучное, но и обнаружили, что здесь полным-полно торфа. Обрадованные находкой, жители выкапывали торф в тех местах, где это им было удобней всего. В результате таких раскопок появлялись ямы, впоследствии они стали озерами, а затем и цепочкой каналов, которая сейчас притягивает туристов, как магнитом.



Дома в деревне в основном расположены на островках и соединены деревянными мостами, которых тут более 50 штук.



Почти все дома в деревне с соломенной крышей — болотистые районы обеспечивают жителей большим количеством тростника. Раньше только богатые люди могли себе позволить черепичную крышу и многие пользовались соломенной, сейчас же всё наоборот, соломенная крыша дороже.



Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото



Перемещаются по каналам на чем угодно: обычные лодки, надувные лодки, небольшие катера, которые можно взять напрокат. Все на электромоторах, никакой солярки.



































Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Есть в Голландии одна деревня, которая считается одним из самых уютных мест на Земле. Но в ней нет ни одной дороги, передает Хроника.инфо со ссылкой на profidom.com.ua У деревни Гитхорн в Голландии есть замечательная особенность - здесь не передвигаются на машинах или автобусах, просто дорог тут почти нет, только каналы. Здесь, главным транспортом служат лодки, а второе имя деревни — Голландская Венеция.Отсюда, и неповторимая атмосфера тишины, уюта и полного релакса. Все здесь дышит покоем и неспешным устоем обычной голландской деревушки 18 века.Замечательный стиль жизни: подплыл к дому, припарковал лодку и идешь наслаждаться прекрасным видом из окна своей гостиной. Тишина, красота и спокойствие!История деревни начинается в 1230 году, когда группа беженцев с юга страны нашла это место. Единственное, что им бросилось в глаза — это огромное количество козьих рогов, которые остались после сильного потопа. Именно в этом и кроется секрет названия деревни — Goat horns или «Козьи Рога».Со временем, люди не только изменили название деревни на более благозвучное, но и обнаружили, что здесь полным-полно торфа. Обрадованные находкой, жители выкапывали торф в тех местах, где это им было удобней всего. В результате таких раскопок появлялись ямы, впоследствии они стали озерами, а затем и цепочкой каналов, которая сейчас притягивает туристов, как магнитом.Дома в деревне в основном расположены на островках и соединены деревянными мостами, которых тут более 50 штук.Почти все дома в деревне с соломенной крышей — болотистые районы обеспечивают жителей большим количеством тростника. Раньше только богатые люди могли себе позволить черепичную крышу и многие пользовались соломенной, сейчас же всё наоборот, соломенная крыша дороже.Перемещаются по каналам на чем угодно: обычные лодки, надувные лодки, небольшие катера, которые можно взять напрокат. Все на электромоторах, никакой солярки.



