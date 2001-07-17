Раздел: Фоторепортажи
Уникальная деревня, в которой нет дорог. Фото
Здесь вместо дорог выступают каналы.
Есть в Голландии одна деревня, которая считается одним из самых уютных мест на Земле. Но в ней нет ни одной дороги, передает Хроника.инфо со ссылкой на profidom.com.ua.
У деревни Гитхорн в Голландии есть замечательная особенность - здесь не передвигаются на машинах или автобусах, просто дорог тут почти нет, только каналы. Здесь, главным транспортом служат лодки, а второе имя деревни — Голландская Венеция.
Отсюда, и неповторимая атмосфера тишины, уюта и полного релакса. Все здесь дышит покоем и неспешным устоем обычной голландской деревушки 18 века.
Замечательный стиль жизни: подплыл к дому, припарковал лодку и идешь наслаждаться прекрасным видом из окна своей гостиной. Тишина, красота и спокойствие!
История деревни начинается в 1230 году, когда группа беженцев с юга страны нашла это место. Единственное, что им бросилось в глаза — это огромное количество козьих рогов, которые остались после сильного потопа. Именно в этом и кроется секрет названия деревни — Goat horns или «Козьи Рога».
Со временем, люди не только изменили название деревни на более благозвучное, но и обнаружили, что здесь полным-полно торфа. Обрадованные находкой, жители выкапывали торф в тех местах, где это им было удобней всего. В результате таких раскопок появлялись ямы, впоследствии они стали озерами, а затем и цепочкой каналов, которая сейчас притягивает туристов, как магнитом.
Дома в деревне в основном расположены на островках и соединены деревянными мостами, которых тут более 50 штук.
Почти все дома в деревне с соломенной крышей — болотистые районы обеспечивают жителей большим количеством тростника. Раньше только богатые люди могли себе позволить черепичную крышу и многие пользовались соломенной, сейчас же всё наоборот, соломенная крыша дороже.
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Перемещаются по каналам на чем угодно: обычные лодки, надувные лодки, небольшие катера, которые можно взять напрокат. Все на электромоторах, никакой солярки.
Есть в Голландии одна деревня, которая считается одним из самых уютных мест на Земле. Но в ней нет ни одной дороги, передает Хроника.инфо со ссылкой на profidom.com.ua.
У деревни Гитхорн в Голландии есть замечательная особенность - здесь не передвигаются на машинах или автобусах, просто дорог тут почти нет, только каналы. Здесь, главным транспортом служат лодки, а второе имя деревни — Голландская Венеция.
Отсюда, и неповторимая атмосфера тишины, уюта и полного релакса. Все здесь дышит покоем и неспешным устоем обычной голландской деревушки 18 века.
Замечательный стиль жизни: подплыл к дому, припарковал лодку и идешь наслаждаться прекрасным видом из окна своей гостиной. Тишина, красота и спокойствие!
История деревни начинается в 1230 году, когда группа беженцев с юга страны нашла это место. Единственное, что им бросилось в глаза — это огромное количество козьих рогов, которые остались после сильного потопа. Именно в этом и кроется секрет названия деревни — Goat horns или «Козьи Рога».
Со временем, люди не только изменили название деревни на более благозвучное, но и обнаружили, что здесь полным-полно торфа. Обрадованные находкой, жители выкапывали торф в тех местах, где это им было удобней всего. В результате таких раскопок появлялись ямы, впоследствии они стали озерами, а затем и цепочкой каналов, которая сейчас притягивает туристов, как магнитом.
Дома в деревне в основном расположены на островках и соединены деревянными мостами, которых тут более 50 штук.
Почти все дома в деревне с соломенной крышей — болотистые районы обеспечивают жителей большим количеством тростника. Раньше только богатые люди могли себе позволить черепичную крышу и многие пользовались соломенной, сейчас же всё наоборот, соломенная крыша дороже.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Перемещаются по каналам на чем угодно: обычные лодки, надувные лодки, небольшие катера, которые можно взять напрокат. Все на электромоторах, никакой солярки.
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