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Уличные развлечения детей прошлого века. Фото

Уличные развлечения детей прошлого века. Фото Так развлекались дети до появления компьютеров.

Технологии XXI века прочно вошли не только в нашу жизнь, но и в жизнь наших детей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Теперь они молниеносно осваивают сложную технику, сами звонят бабушкам по скайпу и собирают пазлы на айпадах, едва научившись стоять на ногах.

А ведь совсем недавно, вооружившись собственным воображением вместо смартфона, дети целыми днями играли на улице, запускали бумажные кораблики в ручей и активно познавали мир.

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И только глядя на эти исторические фотографии, мы отчетливо осознаем, как сильно современные технологии изменили детство.

Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
Уличные развлечения детей прошлого века. Фото
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 Теги: дети

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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