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Раздел: Фоторепортажи  
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Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото

Лучшие снимки собак от National Geographic. ФотоНевероятно милые создания.

Каждый год National Geographic сметает нас с ног потрясающими снимками природы , демонстрируя красоту и возвышенность животного мира. Победители конкурса «Фотографии собак 2018 года» были объявлены 16 июля. Конкурс включал 10 категорий, например, «Сопровождающие собаки и благотворительные организации собак», «Собаки в игре», «Портрет собаки» и т.д, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
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 Теги: National Geographic, собаки

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Сегодня, 10:59 » Автор: Анна Мартынова
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