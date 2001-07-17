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Лучшие снимки собак от National Geographic. Фото
Невероятно милые создания.
Каждый год National Geographic сметает нас с ног потрясающими снимками природы , демонстрируя красоту и возвышенность животного мира. Победители конкурса «Фотографии собак 2018 года» были объявлены 16 июля. Конкурс включал 10 категорий, например, «Сопровождающие собаки и благотворительные организации собак», «Собаки в игре», «Портрет собаки» и т.д, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Каждый год National Geographic сметает нас с ног потрясающими снимками природы , демонстрируя красоту и возвышенность животного мира. Победители конкурса «Фотографии собак 2018 года» были объявлены 16 июля. Конкурс включал 10 категорий, например, «Сопровождающие собаки и благотворительные организации собак», «Собаки в игре», «Портрет собаки» и т.д, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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