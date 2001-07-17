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Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото

Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. ФотоСнимки невероятной красоты.

Цяньдуннань-Мяо-Дунский автономный округ народностей мяо и дун в провинции Гуйчжоу, Китай. Здесь проживает почти четыре миллиона человек — примерно 50% от этнической группы мяо и 30% от группы дун. На фото: Сумерки в древнем городе Женьян, вдоль реки Вуянг, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
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 Теги: Китай, фотограф

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Сегодня, 12:46 » Автор: Анна Мартынова
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