Раздел: Фоторепортажи
Семь достопримечательностей для тех, кто ничего не боится. Фото
Не каждый выдержит такие эмоции.
На нашей планете есть много удивительных, интересных мест, которые следовало бы посетить всем. Вместе с этим, есть очень специфические «достопримечательности», посещение которых для большинства людей может стать настоящим испытанием. И дело вовсе не в том, что до них сложно добраться. Чаще всего в каждом из этих мест просто страшно находиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. «Черная дыра» в Гватемала Сити
Огромная воронка появилась в Гватемале в 2010 году в результате тропического шторма «Агата». Глубина воронки составляет 30 метров и диаметром 20 метров. Выглядит образование действительно ужасающе.
2. «Алькатрас»
Сегодня на остров-тюрьму «Алькатрас» водят разве что экскурсии. Официальная легенда гласит о том, что из «Алькатраса» не удалось бежать ни одному заключенному. Все они, якобы, были убиты или просто утонули. На самом деле, такой мрачный ореол вокруг тюрьмы поддерживается намеренно. На самом деле из «Алькатраса» было достаточно успешных побегов.
3. Помпеи
Что может быть страшнее места, где погребен под вулканическими образованиями целый город? Извержение Везувия похоронившего римский город Помпеи случилось в 79 году нашей эры. Впоследствии археолог Джузеппе Фиорелли восстановил из гипса фигуры застывших людей.
4. Тени Хиросимы
Ужасные образования, которые появились во время бомбардировки Хиросимы. Причина их появления достаточно проста – места, которые прикрывали какие-то объекты, в том числе тела, получали на порядок меньше светового облучения.
5. Граунд-Зиро
Место, где находился Всемирный торговый центр. Именно здесь случилась трагедия 11 сентября. Ныне здесь один из самых мрачных мемориалов на территории Соединенных Штатов. Ежегодно, в канун трагедии, здесь зажигают 88 прожекторов в память о погибших.
6. Чернобыль
Зона отчуждения в Припяти, безусловно одно из самых печальных мест в недавней истории. Катастрофа на АЭС в Чернобыле стала крупнейшей техногенной катастрофой в XX веке и крупнейшей катастрофой подобного рода.
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7. Аушвиц (Освенцим)
В польском городе Освенцим находится музей Аушвиц-Биркенау, который посвящен истории одного из самых жутких контрационных лагерей времен Второй мировой войны. Здесь были убито более 1.4 млн людей.
На нашей планете есть много удивительных, интересных мест, которые следовало бы посетить всем. Вместе с этим, есть очень специфические «достопримечательности», посещение которых для большинства людей может стать настоящим испытанием. И дело вовсе не в том, что до них сложно добраться. Чаще всего в каждом из этих мест просто страшно находиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. «Черная дыра» в Гватемала Сити
Огромная воронка появилась в Гватемале в 2010 году в результате тропического шторма «Агата». Глубина воронки составляет 30 метров и диаметром 20 метров. Выглядит образование действительно ужасающе.
2. «Алькатрас»
Сегодня на остров-тюрьму «Алькатрас» водят разве что экскурсии. Официальная легенда гласит о том, что из «Алькатраса» не удалось бежать ни одному заключенному. Все они, якобы, были убиты или просто утонули. На самом деле, такой мрачный ореол вокруг тюрьмы поддерживается намеренно. На самом деле из «Алькатраса» было достаточно успешных побегов.
3. Помпеи
Что может быть страшнее места, где погребен под вулканическими образованиями целый город? Извержение Везувия похоронившего римский город Помпеи случилось в 79 году нашей эры. Впоследствии археолог Джузеппе Фиорелли восстановил из гипса фигуры застывших людей.
4. Тени Хиросимы
Ужасные образования, которые появились во время бомбардировки Хиросимы. Причина их появления достаточно проста – места, которые прикрывали какие-то объекты, в том числе тела, получали на порядок меньше светового облучения.
5. Граунд-Зиро
Место, где находился Всемирный торговый центр. Именно здесь случилась трагедия 11 сентября. Ныне здесь один из самых мрачных мемориалов на территории Соединенных Штатов. Ежегодно, в канун трагедии, здесь зажигают 88 прожекторов в память о погибших.
6. Чернобыль
Зона отчуждения в Припяти, безусловно одно из самых печальных мест в недавней истории. Катастрофа на АЭС в Чернобыле стала крупнейшей техногенной катастрофой в XX веке и крупнейшей катастрофой подобного рода.
Читайте также: Фотограф показал Китай, который не дано увидеть туристам. Фото
7. Аушвиц (Освенцим)
В польском городе Освенцим находится музей Аушвиц-Биркенау, который посвящен истории одного из самых жутких контрационных лагерей времен Второй мировой войны. Здесь были убито более 1.4 млн людей.
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