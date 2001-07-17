» » В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото

В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. ФотоНепогода внесла коррективы в жизнь людей.

Тропический шторм Сон-Тин уже ушел с территории Филиппин, но он оставил после себя затопленные дома и улицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Из-за наводнений высока вероятность оползней и селей, особенно это коснется горных районов. Тысячи людей были эвакуированы из своих домов на севере Филиппин.

Читайте также: Уникальные ретро-снимки, сделанные в американских супермаркетах. Фото

В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
В Сети показали последствия тропического шторма на Филиппинах. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Филиппины, шторм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
     391
     0

Похожие новости по теме

Уникальные ретро-снимки, сделанные в американских супермаркетах. Фото Уникальные ретро-снимки, сделанные в американских супермаркетах. Фото

Снимки, сделанные в середине прошлого века.

Уникальные ретро фотографии СССР, сделанные в 1950-х годах. Фото Уникальные ретро фотографии СССР, сделанные в 1950-х годах. Фото

1950-е годы в СССР - это время надежд, время обновления, время строительства новой жизни.

Уникальные снимки афроамериканцев, сделанные после отмены рабства. Фото Уникальные снимки афроамериканцев, сделанные после отмены рабства. Фото

Освобождённые от рабства: 15 ретро фотографий афроамериканцев, которые вступили в свободную жизнь.

Уникальные ретро снимки Гаваны. Фото Уникальные ретро снимки Гаваны. Фото

Фотографии были сделаны в самые первые года кубинской независимости от Испании.

Уникальные раскрашенные ретро снимки. Фото Уникальные раскрашенные ретро снимки. Фото

Подборка уникальных старинных фото, которые были раскрашены.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх