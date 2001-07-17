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Как снимали знаменитый фильм «Основной инстинкт». Фото
Фильм пользовался невероятной популярностью.
Этот фильм вышел чуть более 25 лет назад. Тогда зрители впервые увидели эротический триллер, ставший классикой этого жанра, – «Основной инстинкт». Именно с этого фильма в Голливуде началась настоящая сексуальная революция, ведь до Пола Верховена никто из режиссеров не снимал откровенные сцены крупным планом – это было атрибутом кинопродукции категории В. Но «Основной инстинкт» был показан во всех кинотеатрах страны и стал одним из самых прибыльных фильмов 1990-х гг. При этом скандалы его сопровождали и в процессе съемок, и после показа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Режиссера Пола Верховена сделали знаменитым блокбастеры «Робокоп» и «Вспомнить все». Поэтому за следующий фильм он потребовал гонорар в 5 млн долларов. Еще 15 млн пришлось заплатить Майклу Дугласу – в главной мужской роли продюсер видел именно его, к тому же другие актеры (Харрисон Форд, Роберт Де Ниро, Том Хэнкс, Сильвестр Сталлоне, Джек Николсон, Брюс Уиллис, Аль Пачино) отказывались появляться в кадре полностью обнаженными и играть сексуальные сцены без дублеров. Так, еще до начала съемок, кинокомпания потратила более 20 млн долларов.
Сценарий для фильма написал Джо Эстерхаз. В 1980-х гг. он переживал сложные времена, его предыдущие работы провалились в прокате. И тогда он вспомнил о задуманном еще в 1970-х гг. сюжете о женщине-злодейке. По легенде, Эстерхаз заперся в своей квартире на 13 дней и на одном дыхании написал сценарий «Основного инстинкта». За свою работу он получил рекордные 3 млн долларов.
У главных героев были реальные прототипы. Образ Ника Каррэна (Майкл Дуглас) был вдохновлен полицейским, с которым сценарист был когда-то знаком. Он застрелил 3-х человек, и Эстерхазу казалось, что ему нравится убивать. А вот писательница Кэтрин Трамелл (Шэрон Стоун) появилась после встречи сценариста с одной стриптизершей, которая, переспав с ним, заявила, что убила нескольких своих любовников. Было ли это на самом деле – неизвестно, ведь Эстерхаза она все-таки пощадила, но этот случай подсказал сценаристу идею сюжета.
Финальная версия фильма во многом отличалась от сценария. Откровенных сцен изначально было намного меньше – но продюсер настаивал на том, чтобы фильм был как можно более скандальным, и режиссер его в этом поддержал. Эстерхаз был против этого. О многих моментах в сценарии было сказано вскользь, намеками – например, о бисексуальности главной героини, но каждый такой намек в результате превратили в откровенную сексуальную сцену.
Дуглас и Верховен настаивали на том, чтобы в финале фильма полицейский раскусил и застрелил злодейку, но идею о беспомощности мужчины перед очаровательным воплощением зла сценаристу все же удалось отстоять. Дискуссии были очень бурными, никто из соавторов не хотел уступать. В итоге пришли к такому компромиссу: Эстерхаз смирился с тем, что по его сценарию снимут слишком откровенное кино, а Дугласу и Верховену пришлось согласиться с тем, что зло одержит верх. Но на этом конфликты не прекратились.
Актрису на роль главной героини-злодейки искали очень долго. От роли отказались Джулия Робертс, Мэг Райан и другие актрисы. Тогда Верховен решил пригласить Шэрон Стоун, с которой он уже работал в фильме «Вспомнить все». Сама актриса сомневалась в том, что ее утвердят: «Все знали, что в «Основном инстинкте» сыграет звезда. А я в то время если и была звездой, то, наверное, только «Полицейской академии 4». Поэтому ее гонорар был достаточно скромным – 500 тысяч долларов.
На тот момент Шэрон Стоун было 34 года, ее кинокарьера не была успешной, и актриса согласилась на все условия режиссера. Знаменитой сцены допроса Кэтрин Трамелл в полицейском участке в сценарии не было. Этот эпизод подсказал режиссер, который вспомнил похожую сцену соблазнения в своей юности. Постановщик уговорил Шэрон Стоун сниматься в этой сцене без нижнего белья, так как оно якобы слишком ярко белело в свете софитов. Актриса согласилась, но не подозревала о том, что режиссер выберет особый план съемки. О том, что камера заглянула ей под юбку, Шэрон Стоун узнала уже на пресс-показе, когда ничего нельзя было изменить. В гневе она влепила режиссеру пощечину. Но именно эта сцена и принесла ей мировую славу.
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Скандалы сопровождали и процесс съемок, и кинопоказы: ЛГБТ-сообщества США обвиняли режиссера в гомофобии и устраивали митинги из-за того, что фильм содержит отрицательные стереотипы о лесбиянках. Для того, чтобы пройти цензурный комитет и получить разрешение на показ в кинотеатрах, Верховену пришлось перемонтировать фильм 14 раз. Можно только догадываться о том, какой была первоначальная версия.
Этот фильм вышел чуть более 25 лет назад. Тогда зрители впервые увидели эротический триллер, ставший классикой этого жанра, – «Основной инстинкт». Именно с этого фильма в Голливуде началась настоящая сексуальная революция, ведь до Пола Верховена никто из режиссеров не снимал откровенные сцены крупным планом – это было атрибутом кинопродукции категории В. Но «Основной инстинкт» был показан во всех кинотеатрах страны и стал одним из самых прибыльных фильмов 1990-х гг. При этом скандалы его сопровождали и в процессе съемок, и после показа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Режиссера Пола Верховена сделали знаменитым блокбастеры «Робокоп» и «Вспомнить все». Поэтому за следующий фильм он потребовал гонорар в 5 млн долларов. Еще 15 млн пришлось заплатить Майклу Дугласу – в главной мужской роли продюсер видел именно его, к тому же другие актеры (Харрисон Форд, Роберт Де Ниро, Том Хэнкс, Сильвестр Сталлоне, Джек Николсон, Брюс Уиллис, Аль Пачино) отказывались появляться в кадре полностью обнаженными и играть сексуальные сцены без дублеров. Так, еще до начала съемок, кинокомпания потратила более 20 млн долларов.
Сценарий для фильма написал Джо Эстерхаз. В 1980-х гг. он переживал сложные времена, его предыдущие работы провалились в прокате. И тогда он вспомнил о задуманном еще в 1970-х гг. сюжете о женщине-злодейке. По легенде, Эстерхаз заперся в своей квартире на 13 дней и на одном дыхании написал сценарий «Основного инстинкта». За свою работу он получил рекордные 3 млн долларов.
У главных героев были реальные прототипы. Образ Ника Каррэна (Майкл Дуглас) был вдохновлен полицейским, с которым сценарист был когда-то знаком. Он застрелил 3-х человек, и Эстерхазу казалось, что ему нравится убивать. А вот писательница Кэтрин Трамелл (Шэрон Стоун) появилась после встречи сценариста с одной стриптизершей, которая, переспав с ним, заявила, что убила нескольких своих любовников. Было ли это на самом деле – неизвестно, ведь Эстерхаза она все-таки пощадила, но этот случай подсказал сценаристу идею сюжета.
Финальная версия фильма во многом отличалась от сценария. Откровенных сцен изначально было намного меньше – но продюсер настаивал на том, чтобы фильм был как можно более скандальным, и режиссер его в этом поддержал. Эстерхаз был против этого. О многих моментах в сценарии было сказано вскользь, намеками – например, о бисексуальности главной героини, но каждый такой намек в результате превратили в откровенную сексуальную сцену.
Дуглас и Верховен настаивали на том, чтобы в финале фильма полицейский раскусил и застрелил злодейку, но идею о беспомощности мужчины перед очаровательным воплощением зла сценаристу все же удалось отстоять. Дискуссии были очень бурными, никто из соавторов не хотел уступать. В итоге пришли к такому компромиссу: Эстерхаз смирился с тем, что по его сценарию снимут слишком откровенное кино, а Дугласу и Верховену пришлось согласиться с тем, что зло одержит верх. Но на этом конфликты не прекратились.
Актрису на роль главной героини-злодейки искали очень долго. От роли отказались Джулия Робертс, Мэг Райан и другие актрисы. Тогда Верховен решил пригласить Шэрон Стоун, с которой он уже работал в фильме «Вспомнить все». Сама актриса сомневалась в том, что ее утвердят: «Все знали, что в «Основном инстинкте» сыграет звезда. А я в то время если и была звездой, то, наверное, только «Полицейской академии 4». Поэтому ее гонорар был достаточно скромным – 500 тысяч долларов.
На тот момент Шэрон Стоун было 34 года, ее кинокарьера не была успешной, и актриса согласилась на все условия режиссера. Знаменитой сцены допроса Кэтрин Трамелл в полицейском участке в сценарии не было. Этот эпизод подсказал режиссер, который вспомнил похожую сцену соблазнения в своей юности. Постановщик уговорил Шэрон Стоун сниматься в этой сцене без нижнего белья, так как оно якобы слишком ярко белело в свете софитов. Актриса согласилась, но не подозревала о том, что режиссер выберет особый план съемки. О том, что камера заглянула ей под юбку, Шэрон Стоун узнала уже на пресс-показе, когда ничего нельзя было изменить. В гневе она влепила режиссеру пощечину. Но именно эта сцена и принесла ей мировую славу.
Читайте также: Британец отправился в путешествие ради этих снимков. Фото
Скандалы сопровождали и процесс съемок, и кинопоказы: ЛГБТ-сообщества США обвиняли режиссера в гомофобии и устраивали митинги из-за того, что фильм содержит отрицательные стереотипы о лесбиянках. Для того, чтобы пройти цензурный комитет и получить разрешение на показ в кинотеатрах, Верховену пришлось перемонтировать фильм 14 раз. Можно только догадываться о том, какой была первоначальная версия.
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