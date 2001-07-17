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Как снимали знаменитый фильм «Основной инстинкт». Фото

Как снимали знаменитый фильм «Основной инстинкт». ФотоФильм пользовался невероятной популярностью.

Этот фильм вышел чуть более 25 лет назад. Тогда зрители впервые увидели эротический триллер, ставший классикой этого жанра, – «Основной инстинкт». Именно с этого фильма в Голливуде началась настоящая сексуальная революция, ведь до Пола Верховена никто из режиссеров не снимал откровенные сцены крупным планом – это было атрибутом кинопродукции категории В. Но «Основной инстинкт» был показан во всех кинотеатрах страны и стал одним из самых прибыльных фильмов 1990-х гг. При этом скандалы его сопровождали и в процессе съемок, и после показа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Режиссера Пола Верховена сделали знаменитым блокбастеры «Робокоп» и «Вспомнить все». Поэтому за следующий фильм он потребовал гонорар в 5 млн долларов. Еще 15 млн пришлось заплатить Майклу Дугласу – в главной мужской роли продюсер видел именно его, к тому же другие актеры (Харрисон Форд, Роберт Де Ниро, Том Хэнкс, Сильвестр Сталлоне, Джек Николсон, Брюс Уиллис, Аль Пачино) отказывались появляться в кадре полностью обнаженными и играть сексуальные сцены без дублеров. Так, еще до начала съемок, кинокомпания потратила более 20 млн долларов.

Как снимали знаменитый фильм «Основной инстинкт». Фото


Сценарий для фильма написал Джо Эстерхаз. В 1980-х гг. он переживал сложные времена, его предыдущие работы провалились в прокате. И тогда он вспомнил о задуманном еще в 1970-х гг. сюжете о женщине-злодейке. По легенде, Эстерхаз заперся в своей квартире на 13 дней и на одном дыхании написал сценарий «Основного инстинкта». За свою работу он получил рекордные 3 млн долларов.

Как снимали знаменитый фильм «Основной инстинкт». Фото


У главных героев были реальные прототипы. Образ Ника Каррэна (Майкл Дуглас) был вдохновлен полицейским, с которым сценарист был когда-то знаком. Он застрелил 3-х человек, и Эстерхазу казалось, что ему нравится убивать. А вот писательница Кэтрин Трамелл (Шэрон Стоун) появилась после встречи сценариста с одной стриптизершей, которая, переспав с ним, заявила, что убила нескольких своих любовников. Было ли это на самом деле – неизвестно, ведь Эстерхаза она все-таки пощадила, но этот случай подсказал сценаристу идею сюжета.

Как снимали знаменитый фильм «Основной инстинкт». Фото


Финальная версия фильма во многом отличалась от сценария. Откровенных сцен изначально было намного меньше – но продюсер настаивал на том, чтобы фильм был как можно более скандальным, и режиссер его в этом поддержал. Эстерхаз был против этого. О многих моментах в сценарии было сказано вскользь, намеками – например, о бисексуальности главной героини, но каждый такой намек в результате превратили в откровенную сексуальную сцену.

Как снимали знаменитый фильм «Основной инстинкт». Фото


Дуглас и Верховен настаивали на том, чтобы в финале фильма полицейский раскусил и застрелил злодейку, но идею о беспомощности мужчины перед очаровательным воплощением зла сценаристу все же удалось отстоять. Дискуссии были очень бурными, никто из соавторов не хотел уступать. В итоге пришли к такому компромиссу: Эстерхаз смирился с тем, что по его сценарию снимут слишком откровенное кино, а Дугласу и Верховену пришлось согласиться с тем, что зло одержит верх. Но на этом конфликты не прекратились.

Как снимали знаменитый фильм «Основной инстинкт». Фото


Актрису на роль главной героини-злодейки искали очень долго. От роли отказались Джулия Робертс, Мэг Райан и другие актрисы. Тогда Верховен решил пригласить Шэрон Стоун, с которой он уже работал в фильме «Вспомнить все». Сама актриса сомневалась в том, что ее утвердят: «Все знали, что в «Основном инстинкте» сыграет звезда. А я в то время если и была звездой, то, наверное, только «Полицейской академии 4». Поэтому ее гонорар был достаточно скромным – 500 тысяч долларов.

Как снимали знаменитый фильм «Основной инстинкт». Фото
Как снимали знаменитый фильм «Основной инстинкт». Фото


На тот момент Шэрон Стоун было 34 года, ее кинокарьера не была успешной, и актриса согласилась на все условия режиссера. Знаменитой сцены допроса Кэтрин Трамелл в полицейском участке в сценарии не было. Этот эпизод подсказал режиссер, который вспомнил похожую сцену соблазнения в своей юности. Постановщик уговорил Шэрон Стоун сниматься в этой сцене без нижнего белья, так как оно якобы слишком ярко белело в свете софитов. Актриса согласилась, но не подозревала о том, что режиссер выберет особый план съемки. О том, что камера заглянула ей под юбку, Шэрон Стоун узнала уже на пресс-показе, когда ничего нельзя было изменить. В гневе она влепила режиссеру пощечину. Но именно эта сцена и принесла ей мировую славу.

Как снимали знаменитый фильм «Основной инстинкт». Фото


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Скандалы сопровождали и процесс съемок, и кинопоказы: ЛГБТ-сообщества США обвиняли режиссера в гомофобии и устраивали митинги из-за того, что фильм содержит отрицательные стереотипы о лесбиянках. Для того, чтобы пройти цензурный комитет и получить разрешение на показ в кинотеатрах, Верховену пришлось перемонтировать фильм 14 раз. Можно только догадываться о том, какой была первоначальная версия.

Как снимали знаменитый фильм «Основной инстинкт». Фото
Как снимали знаменитый фильм «Основной инстинкт». Фото
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 Теги: Основной инстинкт, съемки

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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