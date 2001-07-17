» » Названы самые красивые в мире вокзалы. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Названы самые красивые в мире вокзалы. Фото

Названы самые красивые в мире вокзалы. ФотоЗдесь захочется задержаться.

Первое знакомство с городом часто начинается с железнодорожного вокзала. Рассказываем о самых красивых станциях с необычной историей. Их убранство нельзя упустить из виду, даже спешишь на поезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на mandria.ua.

Названы самые красивые в мире вокзалы. Фото


Порту, Португалия
Сан-Бенту

Если бы была премия за самый красивый железнодорожный вокзал мира, то Сан-Бенту в Порту точно получил бы первое место. Внешне его убранство стиль Парижа XIX века, а внутри буйствует красками колорит Португалии. Стены залов покрыты 20 000 знаменитыми на весь мир португальскими плитками азулежу, на роспись которых художник Хорхе Колако потратил 11 лет. Обязательно приди сюда без чемоданов и не в день отъезда. Восторг гарантируем!

Названы самые красивые в мире вокзалы. Фото


Льеж, Бельгия
Льеж-Гийемен

Железнодорожный вокзал Льеж-Гийемен в бельгийском городке Льеж — главная транспортная артерия города и страны. Также он считается одним из главных высокоскоростных железнодорожных узлов Бельгии — ежедневно им пользуется более 40 тысяч человек. Вокзал построили в 1842 году, а в 2009-м вокзал полностью переделал испанско-швейцарский архитектор Сантьяго Калатрава. Обновленный Льеж-Гийемен создан из стали, стекла и белого бетона в футуристическом стиле.

Названы самые красивые в мире вокзалы. Фото


Мадрид, Испания
Аточа

Мадридский Аточа — модная локация для инстаграмеров и пример комфортного стильного железнодорожного вокзала. Внутри нового терминала находятся красивейший тропический сад с пальмовыми деревьями, достающими до высокой стеклянной крыши, и небольшой бассейн для черепах. Также тут есть ночной клуб и кафе с хорошей и вкусной кухней. Билет в этом крыле вокзала не купишь — нужно идти в другой зал. Идеальное место для ожидания своего поезда или трансфера.

Названы самые красивые в мире вокзалы. Фото


Хельсинки, Финляндия
Хельсинский вокзал

Хельсинский вокзал построил в 1919 году основоположник стиля модерн в финской архитектуре Элиэль Сааринен. Здание станции впечатляет своей красотой и деталями. Оно украшено четырьмя большими статуями часовых, которые держат сферические огни по обе стороны от входа терминала. Гранитные охранники приветствуют сотни тысяч пассажиров каждый день.

Названы самые красивые в мире вокзалы. Фото


Мец, Франция
Gare de Metz-Ville

Обычно Мец не входит в список французских городов, обязательных для посещения туристами. И очень зря — именно тут находится самый великолепный железнодорожный вокзал Франции. В прошлом году, когда французская железнодорожная компания SNCF провела опрос среди пассажиров на тему лучшей станции, парижский Gare du Nord проиграл Gare de Metz-Ville в Меце (построен 1908 г.). Здание украшено башней с часами. Также есть приятный бонус — когда магазины и кафе города в воскресенье закрыты, тут всё работает.

Названы самые красивые в мире вокзалы. Фото


Антверпен, Бельгия
Центральный железнодорожный вокзал Антверпена

Здание Центрального железнодорожного вокзала — одна из самых главных достопримечательностей города. В 2009 году оно заняло четвёртое место в рейтинге самых красивых вокзалов мира от американского журнала Newsweek. Вокзал прошел очень тернистый путь, но в итоге в 1905 году его отстроили в стиле необарокко. В оформлении, представьте себе, использовали более 20 различных видов камня и мрамора!

Названы самые красивые в мире вокзалы. Фото


Стамбул, Турция
Сиркеджи

В городе контрастов находится один из самых известных и красивых вокзалов мира — Сиркеджи, куда приходил исторический «Восточный экспресс». Маршрут открыли в 1890 году, и он соединял Стамбул (в то время Константинополь) с Салониками, Бухарестом, Софией и Белградом. Вокзал построен в стиле европейского ориентализма. Здесь есть небольшой бесплатный музей Sirkeci Garı Demiryolu Müzesi, где экспонируются детали интерьера «Восточного Экспресса».

Названы самые красивые в мире вокзалы. Фото


Мумбаи, Индия
Чхатрапати-Шиваджи

Чхатрапати-Шиваджи — исторический вокзал, входящий в список ЮНЕСКO. Вы точно видели его в «Миллионере из трущоб». Здание спроектировал британский архитектор Фредерик Уильям Стивенс. Ему удалось удачно смешать в одном месте викторианскую неоготику и индо-сарацинскую эклектику. Экстерьер вокзала украшен куполами, башнями и арками. Интерьер тоже выглядит помпезно: повсюду роскошная резьба по дереву, железные перила и главная лестница с балюстрадой.

Названы самые красивые в мире вокзалы. Фото


Львов, Украина
Вокзал Львова

Миниатюрный и красивый львовский железнодорожный вокзал за последние годы благодаря развитию туризма, стал меккой для приезжих. Интересно, что именно этот вокзал был первым на территории Украины в 1861 году, и поезд, который прибыл сюда в день открытия, следовал из Вены. Здание выполнено в выдержанном классическом стиле. Оно настолько фотогеничное, что его снимки чаще всего встречаются в ленте Instagram, в отличие от других украинских вокзалов.

Читайте также: Британец отправился в путешествие ради этих снимков. Фото

Названы самые красивые в мире вокзалы. Фото


Одесса, Украина
Одесский железнодорожный вокзал

Здание Одесского железнодорожного вокзала построено в неоклассическом стиле и считается одним из самых красивых в мире. Спроектировал станцию в 1880 году архитектор Виктор Шретер. Во время Второй мировой войны строение вокзала было полностью разрушено. Восстановили его в 1952 году, тщательно следуя предыдущему проекту.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: вокзалы, туризм

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
     27
     0

Похожие новости по теме

Так выглядит самый большой вокзал в Европе. Фото Так выглядит самый большой вокзал в Европе. Фото

Он находится в Лейпциге.

Десять самых красивых в мире вокзалов. Фото Десять самых красивых в мире вокзалов. Фото

Ради них стоит отправиться в путешествие.

Десять самых красивых в мире железнодорожных вокзалов. Фото Десять самых красивых в мире железнодорожных вокзалов. Фото

Немецкий фотохудожник Кристиан Хен получил довольно необычный заказ от Немецких железных дорог.

Самые красивые вокзалы со всего мира. Фото Самые красивые вокзалы со всего мира. Фото

Эти вокзалы стали настоящими достопримечательностями.

«Поэзия ожидания»: самые красивые в мире вокзалы в работах Кристиана Хёна. Фото «Поэзия ожидания»: самые красивые в мире вокзалы в работах Кристиана Хёна. Фото

Некоторые вокзалы – сами по себе достопримечательности.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх