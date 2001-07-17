Раздел: Фоторепортажи
Названы самые красивые в мире вокзалы. Фото
Здесь захочется задержаться.
Первое знакомство с городом часто начинается с железнодорожного вокзала. Рассказываем о самых красивых станциях с необычной историей. Их убранство нельзя упустить из виду, даже спешишь на поезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на mandria.ua.
Порту, Португалия
Сан-Бенту
Если бы была премия за самый красивый железнодорожный вокзал мира, то Сан-Бенту в Порту точно получил бы первое место. Внешне его убранство стиль Парижа XIX века, а внутри буйствует красками колорит Португалии. Стены залов покрыты 20 000 знаменитыми на весь мир португальскими плитками азулежу, на роспись которых художник Хорхе Колако потратил 11 лет. Обязательно приди сюда без чемоданов и не в день отъезда. Восторг гарантируем!
Льеж, Бельгия
Льеж-Гийемен
Железнодорожный вокзал Льеж-Гийемен в бельгийском городке Льеж — главная транспортная артерия города и страны. Также он считается одним из главных высокоскоростных железнодорожных узлов Бельгии — ежедневно им пользуется более 40 тысяч человек. Вокзал построили в 1842 году, а в 2009-м вокзал полностью переделал испанско-швейцарский архитектор Сантьяго Калатрава. Обновленный Льеж-Гийемен создан из стали, стекла и белого бетона в футуристическом стиле.
Мадрид, Испания
Аточа
Мадридский Аточа — модная локация для инстаграмеров и пример комфортного стильного железнодорожного вокзала. Внутри нового терминала находятся красивейший тропический сад с пальмовыми деревьями, достающими до высокой стеклянной крыши, и небольшой бассейн для черепах. Также тут есть ночной клуб и кафе с хорошей и вкусной кухней. Билет в этом крыле вокзала не купишь — нужно идти в другой зал. Идеальное место для ожидания своего поезда или трансфера.
Хельсинки, Финляндия
Хельсинский вокзал
Хельсинский вокзал построил в 1919 году основоположник стиля модерн в финской архитектуре Элиэль Сааринен. Здание станции впечатляет своей красотой и деталями. Оно украшено четырьмя большими статуями часовых, которые держат сферические огни по обе стороны от входа терминала. Гранитные охранники приветствуют сотни тысяч пассажиров каждый день.
Мец, Франция
Gare de Metz-Ville
Обычно Мец не входит в список французских городов, обязательных для посещения туристами. И очень зря — именно тут находится самый великолепный железнодорожный вокзал Франции. В прошлом году, когда французская железнодорожная компания SNCF провела опрос среди пассажиров на тему лучшей станции, парижский Gare du Nord проиграл Gare de Metz-Ville в Меце (построен 1908 г.). Здание украшено башней с часами. Также есть приятный бонус — когда магазины и кафе города в воскресенье закрыты, тут всё работает.
Антверпен, Бельгия
Центральный железнодорожный вокзал Антверпена
Здание Центрального железнодорожного вокзала — одна из самых главных достопримечательностей города. В 2009 году оно заняло четвёртое место в рейтинге самых красивых вокзалов мира от американского журнала Newsweek. Вокзал прошел очень тернистый путь, но в итоге в 1905 году его отстроили в стиле необарокко. В оформлении, представьте себе, использовали более 20 различных видов камня и мрамора!
Стамбул, Турция
Сиркеджи
В городе контрастов находится один из самых известных и красивых вокзалов мира — Сиркеджи, куда приходил исторический «Восточный экспресс». Маршрут открыли в 1890 году, и он соединял Стамбул (в то время Константинополь) с Салониками, Бухарестом, Софией и Белградом. Вокзал построен в стиле европейского ориентализма. Здесь есть небольшой бесплатный музей Sirkeci Garı Demiryolu Müzesi, где экспонируются детали интерьера «Восточного Экспресса».
Мумбаи, Индия
Чхатрапати-Шиваджи
Чхатрапати-Шиваджи — исторический вокзал, входящий в список ЮНЕСКO. Вы точно видели его в «Миллионере из трущоб». Здание спроектировал британский архитектор Фредерик Уильям Стивенс. Ему удалось удачно смешать в одном месте викторианскую неоготику и индо-сарацинскую эклектику. Экстерьер вокзала украшен куполами, башнями и арками. Интерьер тоже выглядит помпезно: повсюду роскошная резьба по дереву, железные перила и главная лестница с балюстрадой.
Львов, Украина
Вокзал Львова
Миниатюрный и красивый львовский железнодорожный вокзал за последние годы благодаря развитию туризма, стал меккой для приезжих. Интересно, что именно этот вокзал был первым на территории Украины в 1861 году, и поезд, который прибыл сюда в день открытия, следовал из Вены. Здание выполнено в выдержанном классическом стиле. Оно настолько фотогеничное, что его снимки чаще всего встречаются в ленте Instagram, в отличие от других украинских вокзалов.
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Одесса, Украина
Одесский железнодорожный вокзал
Здание Одесского железнодорожного вокзала построено в неоклассическом стиле и считается одним из самых красивых в мире. Спроектировал станцию в 1880 году архитектор Виктор Шретер. Во время Второй мировой войны строение вокзала было полностью разрушено. Восстановили его в 1952 году, тщательно следуя предыдущему проекту.
Первое знакомство с городом часто начинается с железнодорожного вокзала. Рассказываем о самых красивых станциях с необычной историей. Их убранство нельзя упустить из виду, даже спешишь на поезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на mandria.ua.
Порту, Португалия
Сан-Бенту
Если бы была премия за самый красивый железнодорожный вокзал мира, то Сан-Бенту в Порту точно получил бы первое место. Внешне его убранство стиль Парижа XIX века, а внутри буйствует красками колорит Португалии. Стены залов покрыты 20 000 знаменитыми на весь мир португальскими плитками азулежу, на роспись которых художник Хорхе Колако потратил 11 лет. Обязательно приди сюда без чемоданов и не в день отъезда. Восторг гарантируем!
Льеж, Бельгия
Льеж-Гийемен
Железнодорожный вокзал Льеж-Гийемен в бельгийском городке Льеж — главная транспортная артерия города и страны. Также он считается одним из главных высокоскоростных железнодорожных узлов Бельгии — ежедневно им пользуется более 40 тысяч человек. Вокзал построили в 1842 году, а в 2009-м вокзал полностью переделал испанско-швейцарский архитектор Сантьяго Калатрава. Обновленный Льеж-Гийемен создан из стали, стекла и белого бетона в футуристическом стиле.
Мадрид, Испания
Аточа
Мадридский Аточа — модная локация для инстаграмеров и пример комфортного стильного железнодорожного вокзала. Внутри нового терминала находятся красивейший тропический сад с пальмовыми деревьями, достающими до высокой стеклянной крыши, и небольшой бассейн для черепах. Также тут есть ночной клуб и кафе с хорошей и вкусной кухней. Билет в этом крыле вокзала не купишь — нужно идти в другой зал. Идеальное место для ожидания своего поезда или трансфера.
Хельсинки, Финляндия
Хельсинский вокзал
Хельсинский вокзал построил в 1919 году основоположник стиля модерн в финской архитектуре Элиэль Сааринен. Здание станции впечатляет своей красотой и деталями. Оно украшено четырьмя большими статуями часовых, которые держат сферические огни по обе стороны от входа терминала. Гранитные охранники приветствуют сотни тысяч пассажиров каждый день.
Мец, Франция
Gare de Metz-Ville
Обычно Мец не входит в список французских городов, обязательных для посещения туристами. И очень зря — именно тут находится самый великолепный железнодорожный вокзал Франции. В прошлом году, когда французская железнодорожная компания SNCF провела опрос среди пассажиров на тему лучшей станции, парижский Gare du Nord проиграл Gare de Metz-Ville в Меце (построен 1908 г.). Здание украшено башней с часами. Также есть приятный бонус — когда магазины и кафе города в воскресенье закрыты, тут всё работает.
Антверпен, Бельгия
Центральный железнодорожный вокзал Антверпена
Здание Центрального железнодорожного вокзала — одна из самых главных достопримечательностей города. В 2009 году оно заняло четвёртое место в рейтинге самых красивых вокзалов мира от американского журнала Newsweek. Вокзал прошел очень тернистый путь, но в итоге в 1905 году его отстроили в стиле необарокко. В оформлении, представьте себе, использовали более 20 различных видов камня и мрамора!
Стамбул, Турция
Сиркеджи
В городе контрастов находится один из самых известных и красивых вокзалов мира — Сиркеджи, куда приходил исторический «Восточный экспресс». Маршрут открыли в 1890 году, и он соединял Стамбул (в то время Константинополь) с Салониками, Бухарестом, Софией и Белградом. Вокзал построен в стиле европейского ориентализма. Здесь есть небольшой бесплатный музей Sirkeci Garı Demiryolu Müzesi, где экспонируются детали интерьера «Восточного Экспресса».
Мумбаи, Индия
Чхатрапати-Шиваджи
Чхатрапати-Шиваджи — исторический вокзал, входящий в список ЮНЕСКO. Вы точно видели его в «Миллионере из трущоб». Здание спроектировал британский архитектор Фредерик Уильям Стивенс. Ему удалось удачно смешать в одном месте викторианскую неоготику и индо-сарацинскую эклектику. Экстерьер вокзала украшен куполами, башнями и арками. Интерьер тоже выглядит помпезно: повсюду роскошная резьба по дереву, железные перила и главная лестница с балюстрадой.
Львов, Украина
Вокзал Львова
Миниатюрный и красивый львовский железнодорожный вокзал за последние годы благодаря развитию туризма, стал меккой для приезжих. Интересно, что именно этот вокзал был первым на территории Украины в 1861 году, и поезд, который прибыл сюда в день открытия, следовал из Вены. Здание выполнено в выдержанном классическом стиле. Оно настолько фотогеничное, что его снимки чаще всего встречаются в ленте Instagram, в отличие от других украинских вокзалов.
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Одесса, Украина
Одесский железнодорожный вокзал
Здание Одесского железнодорожного вокзала построено в неоклассическом стиле и считается одним из самых красивых в мире. Спроектировал станцию в 1880 году архитектор Виктор Шретер. Во время Второй мировой войны строение вокзала было полностью разрушено. Восстановили его в 1952 году, тщательно следуя предыдущему проекту.
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