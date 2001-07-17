Раздел: Фоторепортажи
Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото
У них был длинный путь к успеху.
Даже самые успешные компании, которые стоят сегодня миллиарды долларов, начинали с малого. Некоторые из них возникли при таких обстоятельствах, о которых большинство из нас не знает. Вы можете быть удивлены, но некоторые крупные предприятия начали свое дело в совершенно других нишах. Сегодня мы собрали список вдохновляющих и увлекательных историй маленьких предприятий, которые превратились в империи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. В первые годы своего существования корпорация Sony была известна как производитель электрических рисоварок.
2. LG Electronics, крупная корейская технологическая компания, начала свой путь с производства порошка.
3. Много лет назад Nokia зарабатывала деньги, продавая резиновые галоши.
4. Тойота начинала с производства швейных машин. Они все еще производят их.
5. IKEA начала свою карьеру, продавая спички и другие мелкие, дешевые товары.
6. Компания SHARP первоначально выпускала механические карандаши, которые не нужно затачивать.
7. Сегодняшний Bombardier, ведущий мировой производитель самолетов, вырос из небольшой компании, которая лала снегоходы.
8. Мало кто знает, что самолеты и авиационные двигатели были основной продукцией БМВ, когда компания начала свою работу.
9. Верьте или нет, но корпорация Nintendo была первоначально создана с единственной целью изготовления ручных колод ханафуда (японских игральных карт).
10. Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон начал работу в качестве главного редактора журнала молодежной культуры «Студент».
11. Samsung первоначально была основана как компания, специализирующаяся на продаже продуктов.
12. В первые годы существования Sega выпускала игровые автоматы и фотобумагу быстрой проявки.
13. Мыло и маргарин были основными продуктами, выпускаемыми Unilever.
14. Липтон фактически начинал как обычный продуктовый магазин
15. В 1930-е годы Philips & Co. производила лампочки и радиоприемники. Они все еще производят их.
16. Сто лет назад Бондюэль был известен как производитель алкоголя.
17. Известная компания одежды Hugo Boss, выпускала униформу для нацистской Германии.
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18. До того, как она стал известен своими компьютерами, компания IBM выпускала табуляторы, слайсеры для сыра и весы.
Даже самые успешные компании, которые стоят сегодня миллиарды долларов, начинали с малого. Некоторые из них возникли при таких обстоятельствах, о которых большинство из нас не знает. Вы можете быть удивлены, но некоторые крупные предприятия начали свое дело в совершенно других нишах. Сегодня мы собрали список вдохновляющих и увлекательных историй маленьких предприятий, которые превратились в империи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. В первые годы своего существования корпорация Sony была известна как производитель электрических рисоварок.
2. LG Electronics, крупная корейская технологическая компания, начала свой путь с производства порошка.
3. Много лет назад Nokia зарабатывала деньги, продавая резиновые галоши.
4. Тойота начинала с производства швейных машин. Они все еще производят их.
5. IKEA начала свою карьеру, продавая спички и другие мелкие, дешевые товары.
6. Компания SHARP первоначально выпускала механические карандаши, которые не нужно затачивать.
7. Сегодняшний Bombardier, ведущий мировой производитель самолетов, вырос из небольшой компании, которая лала снегоходы.
8. Мало кто знает, что самолеты и авиационные двигатели были основной продукцией БМВ, когда компания начала свою работу.
9. Верьте или нет, но корпорация Nintendo была первоначально создана с единственной целью изготовления ручных колод ханафуда (японских игральных карт).
10. Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон начал работу в качестве главного редактора журнала молодежной культуры «Студент».
11. Samsung первоначально была основана как компания, специализирующаяся на продаже продуктов.
12. В первые годы существования Sega выпускала игровые автоматы и фотобумагу быстрой проявки.
13. Мыло и маргарин были основными продуктами, выпускаемыми Unilever.
14. Липтон фактически начинал как обычный продуктовый магазин
15. В 1930-е годы Philips & Co. производила лампочки и радиоприемники. Они все еще производят их.
16. Сто лет назад Бондюэль был известен как производитель алкоголя.
17. Известная компания одежды Hugo Boss, выпускала униформу для нацистской Германии.
Читайте также: Цветные горы Китая в ярких снимках. Фото
18. До того, как она стал известен своими компьютерами, компания IBM выпускала табуляторы, слайсеры для сыра и весы.
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