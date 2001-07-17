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Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. ФотоУ них был длинный путь к успеху.

Даже самые успешные компании, которые стоят сегодня миллиарды долларов, начинали с малого. Некоторые из них возникли при таких обстоятельствах, о которых большинство из нас не знает. Вы можете быть удивлены, но некоторые крупные предприятия начали свое дело в совершенно других нишах. Сегодня мы собрали список вдохновляющих и увлекательных историй маленьких предприятий, которые превратились в империи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. В первые годы своего существования корпорация Sony была известна как производитель электрических рисоварок.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


2. LG Electronics, крупная корейская технологическая компания, начала свой путь с производства порошка.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


3. Много лет назад Nokia зарабатывала деньги, продавая резиновые галоши.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


4. Тойота начинала с производства швейных машин. Они все еще производят их.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


5. IKEA начала свою карьеру, продавая спички и другие мелкие, дешевые товары.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


6. Компания SHARP первоначально выпускала механические карандаши, которые не нужно затачивать.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


7. Сегодняшний Bombardier, ведущий мировой производитель самолетов, вырос из небольшой компании, которая лала снегоходы.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


8. Мало кто знает, что самолеты и авиационные двигатели были основной продукцией БМВ, когда компания начала свою работу.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


9. Верьте или нет, но корпорация Nintendo была первоначально создана с единственной целью изготовления ручных колод ханафуда (японских игральных карт).

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


10. Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон начал работу в качестве главного редактора журнала молодежной культуры «Студент».

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


11. Samsung первоначально была основана как компания, специализирующаяся на продаже продуктов.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


12. В первые годы существования Sega выпускала игровые автоматы и фотобумагу быстрой проявки.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


13. Мыло и маргарин были основными продуктами, выпускаемыми Unilever.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


14. Липтон фактически начинал как обычный продуктовый магазин

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


15. В 1930-е годы Philips & Co. производила лампочки и радиоприемники. Они все еще производят их.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


16. Сто лет назад Бондюэль был известен как производитель алкоголя.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


17. Известная компания одежды Hugo Boss, выпускала униформу для нацистской Германии.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото


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18. До того, как она стал известен своими компьютерами, компания IBM выпускала табуляторы, слайсеры для сыра и весы.

Что производили самые известные компании до того, как добились успеха. Фото
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 Теги: компании, успех

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Сегодня, 15:35 » Автор: Анна Мартынова
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