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Киев показали с высоты многоэтажек. Фото

Киев показали с высоты многоэтажек. ФотоСнимки киевских руферов.

Столица с высоты кажется как холст, на котором здания времен 50-х годов уживаются с новостроями, бурлит поток машин, а до неба, кажется, можно достать рукой. Здесь замирает дыхание шумного мегаполиса и начинается другая реальность – Киев с высоты крыш, город глазами руферов, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Киевские руферы Andrew Voznyi и mustangwanted выкладывают на своих страницах в соцсетях фотографии, сделанные в разных районах Киева на покоренных ими вершинах

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Киев показали с высоты многоэтажек. Фото
Киев показали с высоты многоэтажек. Фото
Киев показали с высоты многоэтажек. Фото
Киев показали с высоты многоэтажек. Фото
Киев показали с высоты многоэтажек. Фото
Киев показали с высоты многоэтажек. Фото
Киев показали с высоты многоэтажек. Фото
Киев показали с высоты многоэтажек. Фото
Киев показали с высоты многоэтажек. Фото
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 Теги: Киев, высотки

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Сегодня, 17:33 » Автор: Анна Мартынова
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