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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото

Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото Этот китайский питомник является наибольшим.

Вы ленивы, асексуальны, любите бамбук? Тогда это царство и для вас! Крупнейший питомник панд панд расположен в Ченгду, столице провинции Сычуань, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Надо отдать должное китайцам, для панд здесь воссоздали натуральную среду обитания.

Питомник расположен на территории в сорок гектаров, фактически это один сплошной лес с редкими дорожками и настилами.

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По ним бродят толпы туристов.

Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
Так выглядит место обитания самого большого количества панд. Фото
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 Теги: панды, питомник

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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