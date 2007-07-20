Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Здесь царит особенная атмосфера.
Роскошные снимки романтической столицы мира от Роберта Дуано. Робер Дуано (фр. Robert Doisneau, 14 апреля 1912 — 1 апреля 1994) — французский фотограф, мастер гуманистической французской фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
За свою долгую жизнь Робер Дуано так и не вписался ни в один из стилей, не создал никакой творческой школы. Дуано сближался с сюрреалистами, авангардистами, пробовал себя даже в пикториализме.
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Наиболее известен его кадр «Поцелуй у Отель-де-Виль» (Le baiser de l’hôtel de ville), где изображена пара, целующаяся на фоне парижской ратуши. В 1984 году Дуано получил звание рыцаря ордена Почетного легиона.
Роскошные снимки романтической столицы мира от Роберта Дуано. Робер Дуано (фр. Robert Doisneau, 14 апреля 1912 — 1 апреля 1994) — французский фотограф, мастер гуманистической французской фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
За свою долгую жизнь Робер Дуано так и не вписался ни в один из стилей, не создал никакой творческой школы. Дуано сближался с сюрреалистами, авангардистами, пробовал себя даже в пикториализме.
Читайте также: Самые красивые места в Латинской Америке. Фото
Наиболее известен его кадр «Поцелуй у Отель-де-Виль» (Le baiser de l’hôtel de ville), где изображена пара, целующаяся на фоне парижской ратуши. В 1984 году Дуано получил звание рыцаря ордена Почетного легиона.
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