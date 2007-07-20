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Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото

Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. ФотоЗдесь царит особенная атмосфера.

Роскошные снимки романтической столицы мира от Роберта Дуано. Робер Дуано (фр. Robert Doisneau, 14 апреля 1912 — 1 апреля 1994) — французский фотограф, мастер гуманистической французской фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

За свою долгую жизнь Робер Дуано так и не вписался ни в один из стилей, не создал никакой творческой школы. Дуано сближался с сюрреалистами, авангардистами, пробовал себя даже в пикториализме.

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Наиболее известен его кадр «Поцелуй у Отель-де-Виль» (Le baiser de l’hôtel de ville), где изображена пара, целующаяся на фоне парижской ратуши. В 1984 году Дуано получил звание рыцаря ордена Почетного легиона.

Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
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 Теги: фотограф, Париж

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Сегодня, 10:58 » Автор: Анна Мартынова
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