Раздел: Фоторепортажи
Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото
Он находится в Китае.
Крупнейший питомник панд панд расположен в Ченгду, столице провинции Сычуань. Надо отдать должное китайцам, для панд здесь воссоздали натуральную среду обитания. Питомник расположен на территории в сорок гектаров, фактически это один сплошной лес с редкими дорожками и настилами, по которым бродят толпы туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium
Небольшой, «ленивый» репортаж для понедельника — самого тяжелого дня недели.
Границы вольеров искусно скрыты растительностью. Думаю, панды вообще не замечают того, что живут в неволе:
Китайская точилка карандашей. (Кликабельно, 1296×860):
Китай запустил программу разведения панд в неволе около 40 лет назад. На сегодня это крупнейший в мире питомник, здесь обитает порядка 90 особей. Все, чем они занимаются целыми днями — спят, в перерывах между сном поедая бамбук в огромных количествах. Первый раз я был здесь в 2007 году, как раз перед самым землетрясением, разрушившим большую часть парка. Китайцы все оперативно отстроили и новый питомник смотрится даже лучше, чем раньше.
Интересный факт: Китай не продает панд заграницу. Максимум, на что может рассчитывать иностранный зоопарк — это взять зверя в аренду за скромную цену в один миллион долларов в год. При этом потомство, получаемое от таких особей, является собственностью Китая.
Кстати, вопреки бытующему мнению, окрас у панд вовсе не черный-белый, а скорее черно-лимонный, с небольшими палевыми пятнами на пузе:
Это в мультфильмах они милые очаровашки, а наяву это огромная зверюга с желтоватыми клыками в палец длиной:
... но и без «ми-ми-ми» не обойтись:
Рассказ был бы не полным без этого взъерошенного зверя. Это тоже панда, только красная. Размером с крупную лисичку. Вернее, лиса:
«Чем бы заняться в утро понедельника»? — как бы думает панда, ковыряя в зубах бамбуковой палочкой:
Судя по обалделой морде, не бамбук они там курят точат!..
Еще одну съем...
… и посплю!
Немного информации. Большие панды или бамбуковые медведи обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуань и Тибет. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая. (Фото Somesai):
Китайское имя панды означает «медведь-кошка». (Фото Somesai):
Большая панда — крупный зверь, который достигает 1.2-1.5 метра и имеет массу до 160 кг, а также довольно длинный хвост. (Фото Karl Drilling):
Фактически, панды едят один только бамбук. И это несмотря на то, что панды относятся к хищным животным. (Фото Aaron Nace):
Летом, чтобы избежать жары, панды взбираются на высоту до 4 000 метров. (Фото Karl Drilling):
Читайте также: Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Панды выглядят ужасно мило. И наверное не зря именно панда изображена на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.
Под дождем:
Крупнейший питомник панд панд расположен в Ченгду, столице провинции Сычуань. Надо отдать должное китайцам, для панд здесь воссоздали натуральную среду обитания. Питомник расположен на территории в сорок гектаров, фактически это один сплошной лес с редкими дорожками и настилами, по которым бродят толпы туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium
Небольшой, «ленивый» репортаж для понедельника — самого тяжелого дня недели.
Границы вольеров искусно скрыты растительностью. Думаю, панды вообще не замечают того, что живут в неволе:
Китайская точилка карандашей. (Кликабельно, 1296×860):
Китай запустил программу разведения панд в неволе около 40 лет назад. На сегодня это крупнейший в мире питомник, здесь обитает порядка 90 особей. Все, чем они занимаются целыми днями — спят, в перерывах между сном поедая бамбук в огромных количествах. Первый раз я был здесь в 2007 году, как раз перед самым землетрясением, разрушившим большую часть парка. Китайцы все оперативно отстроили и новый питомник смотрится даже лучше, чем раньше.
Интересный факт: Китай не продает панд заграницу. Максимум, на что может рассчитывать иностранный зоопарк — это взять зверя в аренду за скромную цену в один миллион долларов в год. При этом потомство, получаемое от таких особей, является собственностью Китая.
Кстати, вопреки бытующему мнению, окрас у панд вовсе не черный-белый, а скорее черно-лимонный, с небольшими палевыми пятнами на пузе:
Это в мультфильмах они милые очаровашки, а наяву это огромная зверюга с желтоватыми клыками в палец длиной:
... но и без «ми-ми-ми» не обойтись:
Рассказ был бы не полным без этого взъерошенного зверя. Это тоже панда, только красная. Размером с крупную лисичку. Вернее, лиса:
«Чем бы заняться в утро понедельника»? — как бы думает панда, ковыряя в зубах бамбуковой палочкой:
Судя по обалделой морде, не бамбук они там курят точат!..
Еще одну съем...
… и посплю!
Немного информации. Большие панды или бамбуковые медведи обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуань и Тибет. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая. (Фото Somesai):
Китайское имя панды означает «медведь-кошка». (Фото Somesai):
Большая панда — крупный зверь, который достигает 1.2-1.5 метра и имеет массу до 160 кг, а также довольно длинный хвост. (Фото Karl Drilling):
Фактически, панды едят один только бамбук. И это несмотря на то, что панды относятся к хищным животным. (Фото Aaron Nace):
Летом, чтобы избежать жары, панды взбираются на высоту до 4 000 метров. (Фото Karl Drilling):
Читайте также: Фотограф показал, почему Париж признают самым романтичным городом. Фото
Панды выглядят ужасно мило. И наверное не зря именно панда изображена на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.
Под дождем:
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
246
0
Также советуем посмотреть
- Пять минут смеха: десятка уморительных анекдотов для позитивного вечера
- Потешные собаки, умеющие испортить любую фотку
- Гройсман отреагировал на закрытие расследования о своем дипломе
- Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
- Забавные дизайнерские изобретения, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные предметы одежды с модных подиумов
- Подборка самых смешных танцев молодоженов
- Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного
- Полуобнаженный россиянин решил прокатиться по улицам в ванной
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
- Пользователи Сети «научили» Google-переводчик предрекать конец света
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
- В Сети смеются над памятником Путину, обнаруженному на мясокомбинате
- Сеть насмешил «неравный бой» девушки со шлагбаумом
- За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
- Савченко продолжит проходить экспертизу на полиграфе
- Отличные анекдоты для позитивного начала недели
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
Оставьте свой комментарий