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Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. ФотоОн находится в Китае.

Крупнейший питомник панд панд расположен в Ченгду, столице провинции Сычуань. Надо отдать должное китайцам, для панд здесь воссоздали натуральную среду обитания. Питомник расположен на территории в сорок гектаров, фактически это один сплошной лес с редкими дорожками и настилами, по которым бродят толпы туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium

Небольшой, «ленивый» репортаж для понедельника — самого тяжелого дня недели.

Границы вольеров искусно скрыты растительностью. Думаю, панды вообще не замечают того, что живут в неволе:

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


Китайская точилка карандашей. (Кликабельно, 1296×860):

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


Китай запустил программу разведения панд в неволе около 40 лет назад. На сегодня это крупнейший в мире питомник, здесь обитает порядка 90 особей. Все, чем они занимаются целыми днями — спят, в перерывах между сном поедая бамбук в огромных количествах. Первый раз я был здесь в 2007 году, как раз перед самым землетрясением, разрушившим большую часть парка. Китайцы все оперативно отстроили и новый питомник смотрится даже лучше, чем раньше.

Интересный факт: Китай не продает панд заграницу. Максимум, на что может рассчитывать иностранный зоопарк — это взять зверя в аренду за скромную цену в один миллион долларов в год. При этом потомство, получаемое от таких особей, является собственностью Китая.

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


Кстати, вопреки бытующему мнению, окрас у панд вовсе не черный-белый, а скорее черно-лимонный, с небольшими палевыми пятнами на пузе:

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


Это в мультфильмах они милые очаровашки, а наяву это огромная зверюга с желтоватыми клыками в палец длиной:

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


... но и без «ми-ми-ми» не обойтись:

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


Рассказ был бы не полным без этого взъерошенного зверя. Это тоже панда, только красная. Размером с крупную лисичку. Вернее, лиса:

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


«Чем бы заняться в утро понедельника»? — как бы думает панда, ковыряя в зубах бамбуковой палочкой:

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


Судя по обалделой морде, не бамбук они там курят точат!..

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


Еще одну съем...

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


… и посплю!

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


Немного информации. Большие панды или бамбуковые медведи обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуань и Тибет. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая. (Фото Somesai):

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


Китайское имя панды означает «медведь-кошка». (Фото Somesai):

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


Большая панда — крупный зверь, который достигает 1.2-1.5 метра и имеет массу до 160 кг, а также довольно длинный хвост. (Фото Karl Drilling):

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


Фактически, панды едят один только бамбук. И это несмотря на то, что панды относятся к хищным животным. (Фото Aaron Nace):

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


Летом, чтобы избежать жары, панды взбираются на высоту до 4 000 метров. (Фото Karl Drilling):

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото


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Панды выглядят ужасно мило. И наверное не зря именно панда изображена на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.

Под дождем:

Как устроен крупнейший в мире питомник панд. Фото
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 Теги: панды, питомник

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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