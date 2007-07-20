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Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото

Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. ФотоЕго работы популярны в Инстаграме.

Молодой фотограф Род Руалес делится сказочными кадрами из Таиланда и Бали, Дубая и других уголков мира, которые вызывают безумное желание отправиться в путешествие по миру, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Знакомьтесь, Род Руалес (Rod Ruales) - молодой фотограф и авантюрист с Филиппин. Парень обожает делать сказочные фото с помощью дрона, чтобы показать пейзажи сполна. К тому же, любовь к путешествиям сделала его довольно популярным в соцсети Instagram, где он делится своими работами.

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Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
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 Теги: фотограф, туризм

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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