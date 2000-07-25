Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Он попробовал себя в разных жанрах.
Кажется маловероятным, что все эти уличные и туристические снимки сделал один человек, а не десяток разных фотографов для National Geographic, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Ник Даум (Nick Daum) – художник-иллюстратор/дизайнер/арт-директор и фотограф. Родился в 1979 году в Индианаполисе, штат Индиана. В настоящее время работает в Сан-Франциско. Большую часть жизни провёл, изучая искусство и создавая собственные произведения. В 2001 году получил степень бакалавра изобразительных искусств в области иллюстрации, окончив Арт-центр Колледжа дизайна в Пасадене. Своё основное занятие нашёл в рекламе, а в свободное от работы время продолжал заниматься иллюстрацией.
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Ещё Ник Даум путешествует по миру с фотокамерой и делает разнообразнейшие снимки – от раскинувшихся бескрайних пейзажей до случайных встреч с людьми и животными. В каждом случае имеет место техническое мастерство, чёткость композиции и понимание цвета. Художественные работы Даума обычно носят смешанный характер, часто дают пищу для размышлений, содержат каламбуры и затрагивают животрепещущие темы социума.
Кажется маловероятным, что все эти уличные и туристические снимки сделал один человек, а не десяток разных фотографов для National Geographic, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Ник Даум (Nick Daum) – художник-иллюстратор/дизайнер/арт-директор и фотограф. Родился в 1979 году в Индианаполисе, штат Индиана. В настоящее время работает в Сан-Франциско. Большую часть жизни провёл, изучая искусство и создавая собственные произведения. В 2001 году получил степень бакалавра изобразительных искусств в области иллюстрации, окончив Арт-центр Колледжа дизайна в Пасадене. Своё основное занятие нашёл в рекламе, а в свободное от работы время продолжал заниматься иллюстрацией.
Читайте также: Так выглядят самые высокие девушки на планете. Фото
Ещё Ник Даум путешествует по миру с фотокамерой и делает разнообразнейшие снимки – от раскинувшихся бескрайних пейзажей до случайных встреч с людьми и животными. В каждом случае имеет место техническое мастерство, чёткость композиции и понимание цвета. Художественные работы Даума обычно носят смешанный характер, часто дают пищу для размышлений, содержат каламбуры и затрагивают животрепещущие темы социума.
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