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Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото

Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. ФотоОн попробовал себя в разных жанрах.

Кажется маловероятным, что все эти уличные и туристические снимки сделал один человек, а не десяток разных фотографов для National Geographic, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Ник Даум (Nick Daum) – художник-иллюстратор/дизайнер/арт-директор и фотограф. Родился в 1979 году в Индианаполисе, штат Индиана. В настоящее время работает в Сан-Франциско. Большую часть жизни провёл, изучая искусство и создавая собственные произведения. В 2001 году получил степень бакалавра изобразительных искусств в области иллюстрации, окончив Арт-центр Колледжа дизайна в Пасадене. Своё основное занятие нашёл в рекламе, а в свободное от работы время продолжал заниматься иллюстрацией.

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Ещё Ник Даум путешествует по миру с фотокамерой и делает разнообразнейшие снимки – от раскинувшихся бескрайних пейзажей до случайных встреч с людьми и животными. В каждом случае имеет место техническое мастерство, чёткость композиции и понимание цвета. Художественные работы Даума обычно носят смешанный характер, часто дают пищу для размышлений, содержат каламбуры и затрагивают животрепещущие темы социума.

Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
Фотограф показал все разнообразие нашей планеты. Фото
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 Теги: фотограф, туризм

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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