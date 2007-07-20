» » Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото

Иронические снимки от легенды фотоискусства. ФотоЛучшие работы Рене Мальтета.

Французский фотограф Рене Мальтет прославился своими фотографиями в смешном ракурсе. Он сумел придать обычным жизненным сценкам юмористический оттенок. Он умел смотреть на жизнь под своим углом. И его фотографии никогда не устареют, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Иронические снимки от легенды фотоискусства. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ирония, фотоискусство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:14 » Автор: Анна Мартынова
     845
     0

Похожие новости по теме

Так выглядят снимки, сделанные гениальным французским фотографом. Фото Так выглядят снимки, сделанные гениальным французским фотографом. Фото

Рене Мальтет получил всемирную известность.

Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Здесь можно жить при - 42 градусов.

Кусочки жизни от гения фотографии Рене Мальтет. Фото Кусочки жизни от гения фотографии Рене Мальтет. Фото

Французский фотограф Рене Мальтет, проживший на этой земле ни много ни мало 70 лет, умел рассмешить публику.

Ироничные снимки знаменитого французского фотографа. Фото Ироничные снимки знаменитого французского фотографа. Фото

Рене Мальтет - настоящий гений фотоискусства.

Ироничные фотографии от знаменитого фотографа. Фото Ироничные фотографии от знаменитого фотографа. Фото

Позитив и юмор в работах Рене Мальтета.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх