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Запреты в Сингапуре, за нарушение которых можно угодить в тюрьму. Фото

Запреты в Сингапуре, за нарушение которых можно угодить в тюрьму. ФотоИх правила придется учитывать.

У города-государства Сингапур есть прозвище Fine City. Немудрящая игра слов: английское «fine» имеет два значения — «штраф» и «прекрасный». И оба они точно характеризуют Сингапур. Собственно, благодаря объемному перечню всевозможных запретов этот островок благоденствия, где практически отсутствует преступность, и стал таким прекрасным, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Запреты в Сингапуре, за нарушение которых можно угодить в тюрьму. Фото


Регламентированная ночь

Ночь в Сингапуре наступает точно по расписанию — в 22:00. Если хотите прогуляться по вылизанным улицам после этого времени, стоит разбиться на пары. Местный закон запрещает собираться компаниями больше двух человек в ночное время. За непослушание можно загреметь в полицейский участок.

Запреты в Сингапуре, за нарушение которых можно угодить в тюрьму. Фото


Геи в подполье

Здесь строжайше запрещено проявлять на публике излишнюю симпатию к человеку того же пола. Теоретически даже поцелуй может привести к аресту на срок до двух лет. Впрочем, это не означает, что в Сингапуре геев нет. Есть, просто они прячутся по профильным барам.

Запреты в Сингапуре, за нарушение которых можно угодить в тюрьму. Фото


Лифты под охраной государства

Мочеиспускание в лифте — не чисто российская беда, как кому-то может показаться. Эта практика распространена по всему миру. Но только в Сингапуре придумали оборудовать лифты детекторами мочи. Как только срабатывает сигнализация, двери автоматически блокируются, приезжают полицейские и выписывают увесистый штраф.

Запреты в Сингапуре, за нарушение которых можно угодить в тюрьму. Фото


Верблюдам тут не место

Чистоту улиц власти оберегают еще усерднее, чем чистоту лифтов. В деловом районе города мостовые раз в неделю моют с шампунем. На окраинах все попроще, но по нашим меркам тоже очень чисто. Стоит стражу правопорядка заметить, что вы бросили бумажку или, не дай бог, плюнули на тротуар, и штраф обеспечен. Кстати, голубей кормить тоже нельзя. Им-то штрафы нипочем.

Запреты в Сингапуре, за нарушение которых можно угодить в тюрьму. Фото


Чаевые

Из сингапурской сферы услуг вычеркнута традиция давать чаевые. В кафе и ресторанах не принято оставлять на чай, каким бы превосходным ни было обслуживание. Впрочем, в некоторых респектабельных заведениях дополнительная плата уже включена в стоимость. А таксистам и вовсе законодательно запрещено брать чаевые. Очевидно, такие правила связаны с тем, что в стране давно и очень эффективно ведется борьба с коррупцией.

Запреты в Сингапуре, за нарушение которых можно угодить в тюрьму. Фото


Жвачке — бой!

На границе могут возникнуть осложнения, если в вашем багаже обнаружится жвачка. Шутка ли, за ввоз в Сингапур этого вроде бы безобидного продукта предусмотрен штраф в размере до ста тысяч сингапурских долларов (один доллар сейчас стоит около 19 гривен). Жевать жвачку на территории города не запрещено, но купить ее негде. Война жвачке была объявлена в 1992 году. В жарком климате, оказываясь на асфальте, она портит дорожное покрытие и обувь прохожих. Проблему решили радикально.

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Запреты в Сингапуре, за нарушение которых можно угодить в тюрьму. Фото


Несвобода слова

Правительство Сингапура очень чувствительно относится к критике в свой адрес. С иностранцем, скорее всего, просто проведут воспитательную беседу и закроют дальнейший въезд, а вот резидентов может ожидать арест.
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 Теги: Сингапур, запрет

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Сегодня, 15:45 » Автор: Анна Мартынова
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