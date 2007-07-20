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Высадка американцев на Луну в ранее неизвестных снимках. Фото

Высадка американцев на Луну в ранее неизвестных снимках. ФотоНеопубликованные фото миссии Аполлон.

Далеко не все фотографии с космических операций NASA (как и другие аэрокосмические компании) становятся всеобщим достоянием. Буквально на днях в сеть попала подборка фотоснимков сделанных американцами на Луне во время миссии «Аполлон-11». Почему-то ни один из этих снимков не видел свет 49 лет и хранился в архиве, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Высадка американцев на Луну в ранее неизвестных снимках. Фото


Фотографии были предоставлены NASA космическому энтузиасту под псевдонимом Кипп Тиг, который опубликовал их на своем сайте. По какой именно причине американское аэрокосмическое агентство согласилось поделиться архивами с этим человеком – не понятно. Есть и вопросы относительно того, почему последние полсотни века фотографии просто пылились в архивных коробках. Впрочем, ответ на этот вопрос (возможно) достаточно очевиден. Качество снимков далеко от идеального. Очевидно, что некоторые из них были сделаны астронавтами случайно.

Высадка американцев на Луну в ранее неизвестных снимках. Фото
Высадка американцев на Луну в ранее неизвестных снимках. Фото
Высадка американцев на Луну в ранее неизвестных снимках. Фото


Фото были сделаны Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином, а также Майклом Коллинзом – пилотом командного модуля. Несмотря на не самое лучшее качество, смотреть на эти карточки все еще очень интересно. Даже сейчас трудно поверить, что 50 лет назад человечество сделало такой огромный шаг, который по своей значимости сопоставим с первым полетом человека в космос.

Высадка американцев на Луну в ранее неизвестных снимках. Фото
Высадка американцев на Луну в ранее неизвестных снимках. Фото
Высадка американцев на Луну в ранее неизвестных снимках. Фото


Напомним о том, что «Аполлон-11» - это американский пилотируемый корабль, который в ходе миссии 16-24 июля 1969 года совершил первую в истории человечества посадку на поверхность другого космического тела вместе с людьми. Посадка лунного модуля пришлась на 20 июля в Море спокойствия. На поверхности спутника команда пробыла 21 час 36 минут 21 секунду. Астронавты совершили один выход на поверхность Луны, который длился 2 часа 31 минуту 40 секунд. Команда собрала 21.55 кг лунного грунта, часть которого впоследствии была передана и в СССР для проведения исследований.

Высадка американцев на Луну в ранее неизвестных снимках. Фото
Высадка американцев на Луну в ранее неизвестных снимках. Фото
Высадка американцев на Луну в ранее неизвестных снимках. Фото


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После лунной миссии вся команда находилась в условиях строго и длительного карантина. Ученые опасались того, что Апполлон-11 может привезти с Луны неизвестные человечеству микроорганизмы. Никаких следов инородной жизни так и не было выявлено.
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 Теги: Луна, история

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Сегодня, 17:45 » Автор: Анна Мартынова
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