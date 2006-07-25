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Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото

Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото Шедевры создает молодой художник из Мексики.

Мексиканскому художнику Альфредо Чамалу (Alfredo Chamal) всего 23 года, но его работы, выполненные простой шариковой ручкой, разлетаются по картинным галереям как горячие пирожки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Их стоимость колеблется от 500 до 5000 евро.

Наряду с Виктором Родригесом, Альфредо считают ведущим представителем бурно развивающегося жанра под названием «новый мексиканский психореализм».

Довольно большие по размерам полотна наполнены ощущением внутреннего спокойствия, но при этом не лишены эмоций.

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Есть и более простые, бытовые сюжеты.

Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Эти невероятные картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
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 Теги: картины, шариковая ручка

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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