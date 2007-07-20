Как справляются с жарой в разных странах мира. Фото

У них свои секреты.



В странах с жарким климатом людям приходится сражаться со зноем не только 3 летних месяца в году. К тому же лето здесь значительно горячее, чем, например, в средней полосе России. Как же они справляются? Ответ есть в нашей статье. Некоторые гениальные идеи можно позаимствовать, передает



Рассказываем о том, как люди из жарких стран приспосабливаются к непростому климату.







1. Мьянма



В Мьянме широко распространена самодельная косметика танатхар. Здесь растет дерево танака. Люди берут опилки этого дерева, растирают их в пыль и смачивают водой — получается своеобразная паста. Женщины и дети наносят ее на лицо, и она застывает на коже. При этом не стягивает ее, а, наоборот, охлаждает. Такая маска защищает от солнца и от пересушивания кожи. К слову, опилки эти продаются на каждом шагу.







2. Таиланд



Здесь пользуются спросом природные дезодоранты-кристаллы. Их можно купить в аптеке. А также есть специальная пудра Lola: тайцы наносят ее на лицо в качестве защиты от палящего солнца.



А еще в жару тайцы любят выпить освежающий холодный кофе.







3. Танзания



Как и всюду в жарких странах, первое правило здесь — пить много воды. Жители Танзании также пьют тростниковый сок. Ночью никто не спит в пижаме или ночной сорочке в привычном нам понимании — здесь спят в традиционной одежде под названием «канга» (или «ханга»). Это очень легкий и тонкий хлопковый платок.







4. Шри-Ланка



Одним из главных методов борьбы с летним зноем во многих средиземноморских, латиноамериканских и азиатских странах является сиеста — послеобеденный отдых. В Шри-Ланке, например, ориентировочно с 12 до 16 часов закрыты все магазины. В пищу используют арбузы, дыни, огурцы, мяту, кабачки, капусту и другие «охлаждающие» продукты. В воду добавляют лайм, а вот лед не используется. В обеденное время ланкийцы употребляют кокосовый сок: он хорошо освежает. Во многих домашних хозяйствах здесь можно увидеть кокосовые пальмы.







5. Индия



Индийская кухня славится обилием специй: такая еда помогает интенсивному потоотделению. Люди здесь носят легкую хлопчатобумажную одежду и покрывают голову белыми платками — даже мужчины, хоть и смотрится это для стороннего наблюдателя весьма забавно.



От жары хорошо спасает манго. Так, в индийских семьях популярен домашний освежающий манговый коктейль, который готовят из неспелого фрукта. Этот коктейль особенно подходит для стран с высокой влажностью.







6. Вьетнам



В дневное время вьетнамцы стараются меньше двигаться, подолгу сидят в кафе, ходят неспешно. О физических упражнениях и речи не идет — их стоит отложить до вечера или до утра.



Внутри кафе устанавливают кондиционеры или вентиляторы, а на террасах — вентиляторы с распылителями воды.



Мужчины любят задирать майки и рубашки и оголять живот для лучшего охлаждения. И, конечно, в ход идут вееры.







7. Йемен



Лаймовый или лимонный сок, который можно найти на каждом углу, помогает жителям этой страны справляться с жарой. Люди носят с собой небольшие полотенца, которые они регулярно смачивают водой, а затем протирают ими лицо и зону декольте.







8. Италия



Летом итальянцы стараются есть больше рыбы, чем мяса, и по возможности не появляться на улице с 11 до 16 часов.



В каждом итальянском доме вы обязательно найдете алоэ: сок этого растения спасает жителей от солнечных ожогов.







9. Китай



Кроме вееров и зонтиков, побороть жару китайцам помогает зеленый чай, который употребляют здесь в больших количествах. Повсеместно можно найти специальные стаканы-контейнеры для этого напитка, чтобы можно было всегда носить его с собой.



В жару в Китае едят сорбеты и желейные десерты, из зеленого чая в том числе.







10. Бразилия



Жители Бразилии советуют носить в жару белую одежду. В этой стране везде пьют фирменный алкогольный напиток — кайпиринью (готовится на основе лайма, тростникового сахара, льда и крепкого алкоголя — кашасы). И, конечно, знакомый нам по сериалам кокосовый сок прямо из кокоса. А еще они замораживают этот сок и используют кокосовые кусочки льда в качестве своеобразных леденцов.







11. Кавказские страны



Здесь в жару пьют кисломолочные продукты, например айран. А калмыки советуют пить подсоленный чай с бараньим жиром. Интересно, каков этот напиток на вкус?







12. Япония



В Японии есть специальные колокольчики — фурин. Считается, что они «охлаждают разум». Это приспособление сделано из стекла, металла и керамики. К язычку прикрепляется бумажная лента, и при малейшем движении воздуха колокольчики издают тонкий и нежный звук, который ассоциируется с водой и ветром. Звук фурина на уровне подсознания ассоциируется у человека с ощущением прохлады.







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Бонус: от жары страдают не только люди, но и животные







Работники зоопарков предлагают животным освежающие фрукты, например арбуз.



Лемурам в зоопарке Чанчжоу выдали арбуз на куске льда, потому что в Китае сейчас очень жарко. Судя по одному из лемуров на фото выше, это действительно так. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В странах с жарким климатом людям приходится сражаться со зноем не только 3 летних месяца в году. К тому же лето здесь значительно горячее, чем, например, в средней полосе России. Как же они справляются? Ответ есть в нашей статье. Некоторые гениальные идеи можно позаимствовать, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Рассказываем о том, как люди из жарких стран приспосабливаются к непростому климату.В Мьянме широко распространена самодельная косметика танатхар. Здесь растет дерево танака. Люди берут опилки этого дерева, растирают их в пыль и смачивают водой — получается своеобразная паста. Женщины и дети наносят ее на лицо, и она застывает на коже. При этом не стягивает ее, а, наоборот, охлаждает. Такая маска защищает от солнца и от пересушивания кожи. К слову, опилки эти продаются на каждом шагу.Здесь пользуются спросом природные дезодоранты-кристаллы. Их можно купить в аптеке. А также есть специальная пудра Lola: тайцы наносят ее на лицо в качестве защиты от палящего солнца.А еще в жару тайцы любят выпить освежающий холодный кофе.Как и всюду в жарких странах, первое правило здесь — пить много воды. Жители Танзании также пьют тростниковый сок. Ночью никто не спит в пижаме или ночной сорочке в привычном нам понимании — здесь спят в традиционной одежде под названием «канга» (или «ханга»). Это очень легкий и тонкий хлопковый платок.Одним из главных методов борьбы с летним зноем во многих средиземноморских, латиноамериканских и азиатских странах является сиеста — послеобеденный отдых. В Шри-Ланке, например, ориентировочно с 12 до 16 часов закрыты все магазины. В пищу используют арбузы, дыни, огурцы, мяту, кабачки, капусту и другие «охлаждающие» продукты. В воду добавляют лайм, а вот лед не используется. В обеденное время ланкийцы употребляют кокосовый сок: он хорошо освежает. Во многих домашних хозяйствах здесь можно увидеть кокосовые пальмы.Индийская кухня славится обилием специй: такая еда помогает интенсивному потоотделению. Люди здесь носят легкую хлопчатобумажную одежду и покрывают голову белыми платками — даже мужчины, хоть и смотрится это для стороннего наблюдателя весьма забавно.От жары хорошо спасает манго. Так, в индийских семьях популярен домашний освежающий манговый коктейль, который готовят из неспелого фрукта. Этот коктейль особенно подходит для стран с высокой влажностью.В дневное время вьетнамцы стараются меньше двигаться, подолгу сидят в кафе, ходят неспешно. О физических упражнениях и речи не идет — их стоит отложить до вечера или до утра.Внутри кафе устанавливают кондиционеры или вентиляторы, а на террасах — вентиляторы с распылителями воды.Мужчины любят задирать майки и рубашки и оголять живот для лучшего охлаждения. И, конечно, в ход идут вееры.Лаймовый или лимонный сок, который можно найти на каждом углу, помогает жителям этой страны справляться с жарой. Люди носят с собой небольшие полотенца, которые они регулярно смачивают водой, а затем протирают ими лицо и зону декольте.Летом итальянцы стараются есть больше рыбы, чем мяса, и по возможности не появляться на улице с 11 до 16 часов.В каждом итальянском доме вы обязательно найдете алоэ: сок этого растения спасает жителей от солнечных ожогов.Кроме вееров и зонтиков, побороть жару китайцам помогает зеленый чай, который употребляют здесь в больших количествах. Повсеместно можно найти специальные стаканы-контейнеры для этого напитка, чтобы можно было всегда носить его с собой.В жару в Китае едят сорбеты и желейные десерты, из зеленого чая в том числе.Жители Бразилии советуют носить в жару белую одежду. В этой стране везде пьют фирменный алкогольный напиток — кайпиринью (готовится на основе лайма, тростникового сахара, льда и крепкого алкоголя — кашасы). И, конечно, знакомый нам по сериалам кокосовый сок прямо из кокоса. А еще они замораживают этот сок и используют кокосовые кусочки льда в качестве своеобразных леденцов.Здесь в жару пьют кисломолочные продукты, например айран. А калмыки советуют пить подсоленный чай с бараньим жиром. Интересно, каков этот напиток на вкус?В Японии есть специальные колокольчики — фурин. Считается, что они «охлаждают разум». Это приспособление сделано из стекла, металла и керамики. К язычку прикрепляется бумажная лента, и при малейшем движении воздуха колокольчики издают тонкий и нежный звук, который ассоциируется с водой и ветром. Звук фурина на уровне подсознания ассоциируется у человека с ощущением прохлады.Работники зоопарков предлагают животным освежающие фрукты, например арбуз.Лемурам в зоопарке Чанчжоу выдали арбуз на куске льда, потому что в Китае сейчас очень жарко. Судя по одному из лемуров на фото выше, это действительно так.



