» » Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Калифорния в инфракрасных снимках. Фото

Калифорния в инфракрасных снимках. ФотоОни выглядят невероятно.

Кейт Баллис (Kate Ballis) — талантливый фотограф и цифровой художник из Мельбурна, Австралия. В своей серии под названием “Infra Realism” Кейт запечатлела сказочные пейзажи Южной Калифорнии, используя различные инфракрасные фильтры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Повзрослевшие дети самых привлекательных в мире звезд. Фото

Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Калифорния, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:06 » Автор: Анна Мартынова
     170
     0

Похожие новости по теме

Повзрослевшие дети самых привлекательных в мире звезд. Фото Повзрослевшие дети самых привлекательных в мире звезд. Фото

У них впереди большое будущее.

Как выглядят повзрослевшие дети-актеры. Фото Как выглядят повзрослевшие дети-актеры. Фото

Их в лицо знали почти все.

Гоа в невероятно красивых инфракрасных снимках. Фото Гоа в невероятно красивых инфракрасных снимках. Фото

Это место привлекает тысячи туристов.

Голубая Исландия: потрясающие инфракрасные пейзажи. Фото Голубая Исландия: потрясающие инфракрасные пейзажи. Фото

Природные достопримечательности Исландии поистине изумительны.

Сказочные пейзажи чешской Моравии. Фото Сказочные пейзажи чешской Моравии. Фото

Здесь невероятно красиво.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх